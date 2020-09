"Skrälläge när Liverpool tar emot nykomlingen"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Leeds

Mästarna streckas hårt

Liverpool vann Premier League för första gången någonsin i fjol. En fantastisk bedrift då tvåan Manchester City hamnade hela 18 poäng efter. Nu ska det bli oerhört spännande att se om det finns någon mättnadskänsla i truppen eller om Klopp lyckas motivera laget igen. På en presskonferens sa den tyske tränaren att de inte ska försvara ligan utan “attackera” den, ett tankesätt som passar laget bättre.

Medan många av konkurrenterna har öppnat plånboken har Liverpool suttit lugna i båten. Tsimikas från Olympiakos är det enda nyförvärvet så långt. Han har dock fått covid-19 och kommer inte delta här. Samtidigt har The Reds ett komplett lag med världsstjärnor på alla positioner. Möjligen att mittfältet inte är det allra bästa när Henderson är knäskadad. Samtidigt är Wijnaldum, Fabinho och Keita inga dåliga spelare direkt.

Leeds vann The Championship i stor stil och är äntligen tillbaka i det engelska finrummet där klubben hör hemma. På tränarbänken hittas Marcelo “El Loco” Bielsa som alltid har en hel rävfarm bakom örat. Han har utvecklat en spelare som Kalvin Phillips till att bli landslagsman. Mittfältaren fick speltid i Englands match mot Danmark i Nations League. Tyvärr fick han en känning i ett knä och är tveksam till spel här.

Leeds har värvat fint för att inte behöva ta hissen ner redan efter en säsong. Den spanska landslagsanfallaren Rodrigo har hämtats in från Valencia och dessutom har mittbacken Robin Koch, från Freiburg, potential att bli en av seriens bästa på sin position. Rodrigo och Koch fick båda speltid när Spanien mötte Tyskland i Nations League för en vecka sedan, det säger det mesta om kvalitén på de spelarna.

Liverpool är såklart stora favoriter, inte minst med tanke på att de hade galna 18-1-0 på Anfield Road förra säsongen. Samtidigt såg de rödklädda lite oskarpa ut i Community Shield där det blev stryk på straffar mot Arsenal. Leeds är ett lag som har potential att överraska och när ettan ser ut att gå över 80-strecket är det inte fel att plocka med en kryssgardering.

Missar matchen

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäskada)

Kostas Tsimikas, Liverpool (corona)

Gaetano Berardi, Leeds (knäskada)

Osäker till spel

Jordan Henderson, Liverpool (knäskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (muskelskada)

Kalvin Phillips, Leeds (knäskada)

Spiken! - 2. Crystal Palace - Southampton

Southampton vinner i södra London

Southampton stod för en klart godkänd säsong i fjol när Ralph Hasenhüttl ledde de rödvita till en stabil mittenplacering. Sedan dess har Yoshida och Höjbjerg försvunnit från klubben, men sydkust-laget har värvat smart. Kyle Walker-Peters, som var inlånad till The Saints förra säsongen, har nu köpts loss och dessutom har den ghananska mittbacken Salisu köpts in från Valladolid.

Det är en spelare med enorm potential men han dras med en muskelskada och är tveksam till spel här. Det lär bli Jack Stephens och Jannik Vestergaard som startar som mittbackar med Walker-Peters och Bertrand på kanterna. Ingen dålig uppställning alls. Det är dock i anfallet som Southampton är som allra bäst. Danny Ings var bara ett mål ifrån att vinna skytteligan förra säsongen och bredvid honom finns alternativ som Redmond, Long och Adams. En grym uppställning.

De kommer testa Crystal Palace försvar och tyvärr för Örnarna saknar de flera viktiga defensiva pjäser. Det verkar som att varken Sakho, Van Aanholt, Tomkins eller Cahill kan delta. Troligen kommer Hodgson starta med Dann och Kouyaté i mittförsvaret. Inga dåliga spelare, men heller inte den rutinerade tränarens förstaval.

Framåt kommer det mesta precis som vanligt handla om Wilfried Zaha. Ivorianen är en av hela ligans mest värdefulla spelare och har han en dålig dag har Palace svårt att skapa chanser. Ayew och Townsend såg helt okej ut förra säsongen, men är inga spelare som spottar in 15 bollar per säsong. Laget skriker efter en striker och här får Palace klara sig utan Benteke som även han är på skadelistan.

Värdarna har gjort en stor affär under sommaren och det är Eberechi Eze som köpts in från QPR. En mycket spännande spelare som dock har problem med en ljumske och är ett osäkert kort. Southampton vann motsvarande möte i januari och med tanke på hemmalagets alla bekymmer i truppen ska de ses med god chans att återupprepa den bedriften. Trolig tvåa på Selhurst Park!

Missar matchen

Gary Cahill, Crystal Palace (lårskada)

James Tomkins, Crystal Palace (lårskada)

Patrick van Aanholt, Crystal Palace (axelskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (knäskada)

Nathan Tella, Southampton (oklart)

Osäker till spel

Christian Benteke, Crystal Palace (fotskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (lårskada)

Eberechi Eze, Crystal Palace (ljumskskada)

James McCarthy, Crystal Palace (vadskada)

Sofiane Boufal, Southampton (lårskada)

Moussa Djenepo, Southampton (vadskada)

Mohammed Salisu, Southampton (muskelskada)

Guido Carrillo, Southampton (ljumskskada)

Sam McQueen, Southampton (knäskada)

Bortaskrällen! - 3. West Ham - Newcastle

Newcastle tar poäng i London

Pest eller kolera, ja så tänkte nog många Newcastle-supportrar när nyheten kom att ett konglomerat från Saudiarabien ville köpa upp klubben. Å ena sidan är det kanske inte de ideala ägarna men å andra sidan är de flesta så vansinnigt trötta vid att ha Mike Ashley vid rodret att de kunde tänka sig i stort sett vad som helst. Köpet gick dock inte igenom och Ashley är kvar i klubben.

Däremot finns det flera anledningar till att ha en positiv känsla inför premiären för The Magpies hårt prövade fans. Klubben har värvat smart och bland annat hämtat in Ryan Fraser och Callum Wilson från nedflyttade Bournemouth. Två spelare av hög klass. Dessutom är Jamal Lewis och Jeff Hendrick två spelare som kan gå rakt in i startelvan.

Det stora problemet för Emil Krafths gäng är målvaktsfrågan. Dúbravka var fantastisk mellan stolparna i fjol och blev utnämnd till Newcastles bästa spelare. Han är dock skadad och missar åtminstone den första månaden av Premier League. Det blir antingen Karl Darlow eller nyförvärvet Mark Gillespie som ersätter och den förstnämnda har inte spelat en seriematch sedan 2018 medan Gillespie närmast kommer från skotska Motherwell. Inga fantomer direkt.

West Ham har inte värvat alls men avslutade å andra sidan förra säsongen på ett strålande sätt. Bäst av alla var Michail Antonio som vräkte in mål. Med Bowen och Fornals på kanterna har The Irons en stark offensiv. Declan Rice är kvar i klubben och kommer återigen bilda ett starkt mittfältspar med Mark Noble. West Hams svaghet ligger i backlinjen. Diop och Ogbonna är en långsam och ganska svag duo som har väldigt stora problem att hänga med i djupled.

Newcastle vann på London Stadium i november med 3-2 och känns något tyngre. Den lågt streckade tvåan är därmed ett mycket intressant tecken. Det ska dock sägas att Skatorna är ganska skadedrabbade i defensiven och med det i åtanke väljer jag att gardera matchen. X2 blir valet i första hand, men på mitt andelssystem kan det mycket väl bli en helgardering.

Missar matchen

Martin Dúbravka, Newcastle (vristskada)

Paul Dummett, Newcastle (ljumskskada)

Matthew Longstaff, Newcastle (muskelskada)

Fabian Schär, Newcastle (axelskada)

Dwight Gayle, Newcastle (knäskada)

Ciaran Clark, Newcastle (vristskada)

Osäker till spel

Tomas Soucek, West Ham (karantän)

Manuel Lanzini, West Ham (lårskada)