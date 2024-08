Skrälläge - risk för fortsatt poängtapp för storklubben

Höjdaren! - 1. Aston Villa - Arsenal

Tungviktsmöte på Villa Park - till Stryktipset

Stryktipsets otvivelaktiga höjdpunkt är kvällsmatchen som äger rum på Villa Park. Aston Villa tar sig an Arsenal i en fight där de förstnämnda gjorde minst sagt bra ifrån sig under fjolåret. Emerys gäng drog den längsta stickan (1-0) i förra säsongens motsvarande möte och klädde dessutom av The Gunners med 2-0 i norra London. Emery hoppas givetvis på ett liknande utfall denna lördag men jag ställer mig tveksam till att han lyckas.

The Villans kammade förvisso hem tre poäng i premiären borta mot West Ham, men sett till matchbilden var resultatet (2-1) inte helt rumsrent. Onana gav Villa ledningen drygt fem minuter in i matchen och Durán stötte sedan in 2-1-målet med lite mer än tio minuter kvar av ordinarie tid. Vikten av att få igång Onana kan inte beskrivas i ord då belgaren har stora skor att fylla efter Douglas Luiz.

Onana och brassen skiljer sig emellertid radikalt i spelstil, men den förstnämndas förmåga att vinna bollar och käka upp hektar av ytor blir livsviktig när landsmannen Tielemans sköter merparten av det spelmässiga. Längre fram är Bailey och Rogers bolltransportörer av högt snitt, men duon är också beroende av att Watkins agerar draghjälp. Anfallaren spelade en timme mot West Ham men såg ganska otajmad ut i det mesta han företog sig.

Är Watkins inte mer varm i kläderna denna lördag får Aston Villa problem. Arsenal slog i sin tur tillbaka Wolverhampton med 2-0 där defensiven såg sedvanligt ramstark ut. Offensivt fanns mer att önska av Artetas kompani, men utan att slita på krafterna gjorde The Gunners precis tillräckligt för att kamma hem hela kakan. När resan går till Villa Park tror jag att gästerna steppar upp.

I min bok var det fjolårets förluster mot Aston Villa som grusade Londonlagets dröm om ligatiteln och jag blir därför inte förvånad om Arsenal agerar cyniskt i rikets näst största stad. Havertz har ett fysiskt övertag på både Torres och Konsa och även om Emery väljer att kasta in Carlos i startelvan tycker jag att besökarna har tillräckligt många strängar på sin lyra för att lirka upp värdarna. Villa överpresterade xPTS i fjol och kommer ner på jorden denna lördag. Spiktvåan gillas.

Notabla avbräck

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Robin Olsen, Aston Villa (smäll)

Fábio Vieira, Arsenal (höftskada)

Banken! - 4. Manchester City - Ipswich

Envägstrafik i Manchester - till Stryktipset

Jag garderade till slut Manchester City i premiären mot Chelsea och sett till matchbilden är jag nöjd med beslutet. Chelsea var långt ifrån ofarliga på Stamford Bridge och en annan dag hade The Blues kunnat hitta in med en kvittering på Haalands 1-0-mål. Istället visade Robert Sánchez upp en stilstudie i svaga handleder när spanjoren släppte Kovacic 2-0-mål förbi sig.

City stod samtidigt för en hyfsat kontrollerad insats och det är sällan som Pep Guardiolas mannar övertygar stort redan i inledningen av en säsong. Det är inte i augusti som ligatiteln bärgas och jag blir inte förvånad om en halvsömnig insats ligger i korten även när Ipswich gästar Eastlands. Med det sagt har det hänt en del på den ljusblå transfermarknaden som är av stort intresse.

Barcelonas misskötsel har resulterat i att Ilkay Gündogan vänder tillbaka till Etihad och när nyheten briserade kunde jag inte undgå att känna att City vinner ligan även i år. Gündogan behärskar alla roller på det centrala mittfältet och är framför allt en fullt duglig sexa när Rodri inte kan medverka. Spanjoren har dragits med en känning efter EM och är fortfarande osäker till spel i hemmapremiären.

Gündogan kan dock fylla luckan och i matchen mot Chelsea visade Kovacic hur värdefullt det är att ha en spelare som kan driva genom lagdelar. Kroaten såg flera gånger till att neutralisera Chelseas press på egen hand och med hänsyn till hur Ipswich agerade mot Liverpool kan Kovacic spela en nyckelroll även denna lördag. Jag skulle samtidigt bli oerhört förvånad om gästerna väljer att gå högt i sitt försvarsspel på Etihad.

Kieran McKenna lyckades ta sig in i bakhuvudet på Arne Slot i den första halvleken mot Liverpool, men när den sistnämnda justerade styrkorna i halvtid var The Reds minst två nummer för stora för nykomlingarna i den andra akten. Jag tror att City är detsamma från start denna helg och ser i princip bara extrema omständigheter – typ två utvisningar – som möjliga käppar i hjulen för värdarna. Ettan är bankränta.

Notabla avbräck

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)

Kalvin Phillips, Ipswich (utlånad från Manchester City)

George Hirst, Ipswich (knäskada)

Harry Clarke, Ipswich (hälskada)

Nathan Broadhead, Ipswich (knäseneskada)

Osäker till spel

Rodri, Manchester City (knäseneskada)

Savinho, Manchester City (smäll)

Arijanet Muric, Ipswich (vadskada)

Wes Burns, Ipswich (knäseneskada)

Skrällen! - 5. Tottenham - Everton

Passande matchbild för Everton - till Stryktipset

Tottenhams premiär mot Leicester var i vissa delar en smärtsam påminnelse om fjolåret. Då spelade Postecoglous mannar ofta vägvinnande fotboll utan att ta sig till riktigt många klara målchanser, men jag tyckte samtidigt att premiären innehöll delar som bådar gott inför framtiden. Sett till xG var mötet med Leicester relativt jämnt men sett till xT var Spurs flera nummer för stora för nykomlingarna.

Det enda som saknades var en gnutta kvalitet i de avgörande lägena för att de liljevita skulle få med sig en tämligen klar trepoängare hem till norra London. Istället kunde Leicester kvittera efter att Romero hamnat fel i det egna straffområdet. Argentinaren och Van de Ven har sina förtjänster när de kan stöta högt upp i banan, men vad gäller positionering i egen box har duon mycket kvar innan de kan räknas in bland ligans bästa mittbackar.

Kommer Spurs upp i liknande nivå mot Everton blir detta en lång lördag för gästerna, men det finns faktorer som gör att jag inte vill gå all in på ettan. Tottenhams oförmåga i egen box är en sådan och nämnas bör också att Porro är osäker till spel på grund av skada. Portugisen var tillsammans med Maddison planens bästa spelare på King Power Stadium och utan honom tappar värdarna en dimension i sin offensiv.

Bentancur är en annan lirare som är tveksam till spel, men där bör Lucas Bergvall ligga nära till hands som ersättare. Bortsett från ett bolltapp visade svensken omgående att han hör hemma på den här nivån och det skulle faktiskt inte förvåna om han snart tagit en ordinarie tröja på Tottenhams mittfält. Där får Everton se upp, men känner jag Sean Dyche rätt har han gjort sin läxa efter premiären.

0-3 mot Brighton var en jobbig smäll för The Toffees som av mycket att döma går en lång säsong till mötes. Branthwaite, Garner och Patterson missar alla trippen till norra London, men jag hoppas ändå att Everton kan bjuda upp till dans och såra Tottenham i omställningsspelet. När Manchester City lämnats ensamma garderar jag gärna övriga storfavoriter – Tottenham och Middlesbrough – i jakten på större pengar. Alla tecken åker med.

Missar matchen

Ashley Young, Everton (avstängd)

Jarrad Branthwaite, Everton (ljumskskada)

Nathan Patterson, Everton (knäseneskada)

James Garner, Everton (vadskada)

Séamus Coleman, Everton (vadskada)

Youssef Chermiti, Everton (fotskada)

Osäker till spel

Pedro Porro, Tottenham (fotskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (huvudskada)