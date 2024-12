"Skrällbud - Liverpool kan åka på oväntat poängtapp"

Att tänka på

Leicester är ett av Premier Leagues absolut sämsta lag sett till xPTS.

Wolves står med rimlig segerchans mot Ipswich som snittar precis över två insläppta mål per bortamatch.

Blackburn har inte förtjänat sin playoff-plats sett till Expected Points och jag menar att det bara är en tidsfråga innan Rovers dalar i tabellen.

Stoke har tappat poäng i sju av sina tio hemmamatcher.

Likt Blackburn i The Championship har Reading överpresterat grovt i League One. The Royals är en favorit i stor fara mot Blackpool.

Övriga spikförslag

Sheffield United - Om det är någon av lördagens storfavoriter som flirtar med titeln som bankränta är det förmodligen Sheffield United. Chris Wilders ramstarka defensiv räcker väldigt långt i The Championship och när offensiven kryddas av spelare som Hamer, Brewster, O’Hare och Rak-Sakyi finns tillräckligt med spets för att lägga vilken motståndare som helst på rygg. Onsdagens 1-0 borta mot Millwall var en blytung triumf som gav råg i ryggen inför lördagens möte med Plymouth. Wayne Rooneys kompani gick i sin tur på pumpen mot Swansea under tisdagen, och här kan inte ens en dags längre vila rädda gästerna. The Pilgrims har hädiska underliggande siffror och slår ur monumentalt underläge borta mot serieledarna. Detta slutar bara på ett sätt – banketta.

Sunderland - När Stryktipskupongen innehåller flera tyngre favoriter är det tveklöst läge att våga sticka ut hakan på andra håll. Swansea befinner sig i en ljus period med 2-2-0 på sina fyra senaste ligamatcher, men jag vill snabbt föra till protokollet att spelschemat varit tacksamt för Luke Williams gäng. Jag är förtjust i Williams sätt att bedriva fotboll men med ett halvdant material till sitt förfogande snuddar walesarna snarare på dumdristiga än något annat. Mot ett skickligt Sunderland kan Swanseas nätta filosofi slå bakut. The Black Cats kommer i sin tur från bara en seger på de åtta senaste, men här menar jag att matchbilden kommer att spela gästerna rakt i händerna. Den sena kvitteringen mot Bristol City (1-1) bör ha givit Le Bris mannar en boost och klarar de rödvita av att behålla sin organisatoriska förmåga i Wales kommer de få flera gratischanser av ett naivt Swansea. Det räcker hela vägen till tre poäng. Fräck spiktvåa.

Avstängningar på tipset

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Calvin Bassey (Fulham)

Tom Cairney (Fulham)

Boubakary Soumaré (Leicester)

Joao Gomes (Wolverhampton)

Todd Cantwell (Blackburn)

Adam Phillips (Barnsley)