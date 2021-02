"Skrällchans efter den historiska segern"

Stryktipset är tillbaka med dunder och brak, eller åtminstone med en jackpot på 13 miljoner kronor. Fyra matcher från Premier League och nio från The Championship står på programmet. Den stora höjdaren hittas såklart på Old Trafford där Everton kommer på besök och tvåan där är också kupongens bästa skräll. Köp era andelar via länken nedanför så löser vi 13 tillsammans!