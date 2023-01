"Skrällchans - går inte att lite på Kulusevskis Spurs"

Den 142:a upplagan av världens äldsta fotbollsturnering FA-cupen har nått fram till FA-cupen. Nio matcher hämtas från den tävlingen innan vi avslutar kalaset med ligamatcher från The Championship och League One. Det är en skrälltät turnering och visst kan det smälla på sina håll även denna gång. För att ta del av mina bästa drag är det bara att fortsätta läsa analysen och glöm för allt i världen inte att köpa andelar via länken här nedan. Vi kör!

Spiken! - 1. Manchester United - Reading

United vinner igen

Erik ten Hag ställde ut en stark elva i första semifinalen av två i Ligacupen. Då hade Nottingham inte en chans. 3-0 slutade matchen och i och med det står United med ett och ett halvt ben i finalen. Returen spelas om några dagar, men då kan nederländaren passa på att rotera en del i sin trupp då det ska mycket till för att Forest ska smälla in tre bollar på Old Trafford. Det innebär att Ten Hag bör ha utrymme för att mönstra ett starkt lag denna lördag.

Varane och Fred satt på bänken mot Nottingham och kan kliva in i startelvan igen och även ungdomar som Elanga och Garnacho bör få en del speltid. I övrigt bör spelare som Casemiro, Fernandes och Rashford få speltid och då är detta ett riktigt bra fotbollslag. Victor Nilsson Lindelöf fick äntligen beträda en fotbollsplan igen i veckans Ligacupmatch och svensken fick fina betyg efter matchen. Han kan mycket väl få fortsatt förtroende om Ten Hag väljer att vila Martínez.

Reading tillhör den nedre halvan av The Championship och det är helt och hållet på grund av ett uselt bortaspel. Raden 3-2-10 på resande tass talar sitt tydliga språk och i sin senaste ligamatch fick The Royals stryk av skakiga Stoke med hela 0-4. Det blir knappast enklare på Old Trafford för Reading även om United skulle ställa ut sitt juniorlag. Räkna med ett defensivt inriktat bortalag som ligger lågt.

Problemet är att det är inte bakåt som gästerna har sina styrkor. Yiadom, Holmes och McIntyre lär bilda backlinje och det är mediokra spelare. Framåt finns lirare som Joao, Long och Méïté som kan åsamka värdarna en del skada om de får ytor att operera på, men den trion lär knapp få känna på bollen. Det lär i vilket fall som helst finnas en hyfsat segersugen tränare på Readings bänk.

Det är nämligen Paul Ince, den gamle United-mittfältaren, som basar över de blåvita besökarna och det blir en häftig upplevelse för honom att återigen besöka Old Trafford. Ince kommer säkerligen hyllas av publiken, men sedan tar det roliga slutr för både honom och hans son Tom som spelar i klubben. Manchester United vinner detta hur enkelt som helst och den höga streckningen är befogad. Spika på.

Missar matchen

Andy Carroll, Reading (vristskada)

Sam Hutchinson, Reading (hälseneskada)

Liam Moore, Reading (knäseneskada)

Dejan Tetek, Reading (benskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Jadon Sancho, Manchester United (ej i matchform)

Diogo Dalot, Manchester United (knäseneskada)

Anthony Martial, Manchester United (mjukdelsskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (oklart)

Skrällchansen! - 2. Preston - Tottenham

Spurs går inte att lita på

Tottenham lyckades äntligen vinna en fotbollsmatch igen när de ställdes mot Fulham i ett Londonderby. 1-0 slutade matchen och inte helt oväntat var det Harry Kane som prickade in matchens enda mål. Även när spelet hackar är Kane tveklöst en av världens bästa målskyttar. Just nu är det han och Kulusevski som bär detta lag framåt. Heung-Min Son är däremot ruggigt formsvag och borde vilas.

Det finns minst sagt en vettig ersättare i Richarlison. På mittfältet skulle Höjbjerg och Bentancur må bra av att vilas, men frågan är om Conte vågar starta med Skipp och Bissouma centralt. Det känns tveksamt. Bakåt är Romero oerhört viktig för de vitkläddas stabilitet och där finns det inte speciellt många alternativ när den italienske tränaren inte ser ut att lita på Davinson Sánchez. Totalt sett har ju Tottenham ett namnkunnigt lag, men spelmässigt har det sett bedrövligt ut en längre period.

Preston har tre segrar på sina fyra senaste tävlingsmatcher och kommer närmast från 2-1 borta mot Birmingham i en match som präglades av mycket kamp och fysik. Ett spel som The Lilywhites behärskar väl och kan de lura in Spurs i den fällan under lördagen finns det möjlighet att störa giganten från Premier League. Lita på att varenda spelare i hemmadressen kommer springa tills de stupar.

En som inte kommer springa är Troy Parrott som inte får delta då han är utlånad från just Tottenham. Trist för anfallstalangen som nyss är tillbaka från skada. Med Emil Riis långtidsskadad gör det att värdarna har det ganska tunt på topp. Ynglingarna Liam Delap och Thomas Cannon startade mot Birmingham och kan mycket väl få chansen igen. Känslan är dock att störst hot kommer från kanterna där Browne och Brady huserar.

Det är givetvis inget snack om att Tottenham är ett bättre lag och ska ses med vettig chans att vinna denna match. Jag är dock inte alls imponerad av Spurs sätt att spela fotboll på och gästerna trivs väldigt illa när de förväntas föra spelet. Ett statiskt bortalag som går att störa och får Preston till en fullträff kan de få med sig något från denna match. Det måste skrälla någonstans och Deepdale är en arena där det skulle kunna smälla. Jag plockar med alla tecken från start och håller tummar och tår för hemmaknallen!

Missar matchen

Emil Riis, Preston (knäskada)

Ben Whiteman, Preston (vadskada)

Brad Potts, Preston (fotskada)

Sean Maguire, Preston (benskada)

Osäker till spel

Lucas Moura, Tottenham (hälseneskada)





Höjdaren! - 3. Fulham - Sunderland

The Cottagers drar det längsta strået i västra London

Fulham gjorde ännu en bra prestation i derbyt mot Tottenham, men åkte på andra raka 0-1-förlusten efter torsken mot Newcastle. Nederlaget var tungt att ta för The Cottagers som faktiskt vann xG knappt i matchen. Trion Willian, Pereira och Reid var ständiga orosmoment bakom hypervassa Aleksandar Mitrovic även om Fulham alltså gick mållösa av planen för andra matchen i rad.

Den uppställningen skulle kunna vilas nu, för Fulham har en riktigt spännande bänk. Solomon är tillbaka från skada sedan en tid tillbaka och väntar på att få chansen. James och Wilson är andra lirare som inte hade gjort bort sig på ett offensivt mittfält medan Carlos Vinicius är en tänkbar ersättare på topp. Längre bak i banan bör Kurzawa få speltid och det är en pjäs med hög högstanivå.

I Sunderland lär det inte vara tal om någon rotation även om The Black Cats tvingas klara sig utan Luke O’Nien som fortfarande är avstängd efter sitt röda kort mot Swansea. Ett tungt avbräck för de rödvita som inte har jättemycket alternativ i mittförsvaret. Batth lär ta den platsen bredvid Arsenal-produkten Daniel Ballard som varit given från start sedan han kom tillbaka från sin skada.

Framåt ser det lite roligare ut. Amad Diallo är på lån från Manchester United och kan trolla byxorna av vilken försvarare som helst när han är på det humöret. Dessutom finns det en riktig målskytt i skotten Ross Stewart som nätade i 2-0-segern över Middlesbrough senast. På det har Sunderland 18-årige Jewison Bennette att tillgå som fick gott om speltid för Costa Rica i VM i Qatar.

Det är inte omöjligt att den uppställningen lyckas trycka dit en boll, men jag har extremt svårt att se gästerna hålla nollan på Craven Cottage. Fulham har så många fina offensiva pjäser att välja mellan och oavsett hur elvan formeras kommer de vitsvarta hitta målet i huvudstaden. Jag letar skrällar på annat håll och spikar ettan.

Missar matchen Luke O’Nien, Sunderland (avstängd)

Alex Pritchard, Sunderland (vadskada)

Dennis Cirkin, Sunderland (knäskada)

Elliot Embleton, Sunderland (vristskada) Osäker till spel Neeskens Kebano, Fulham (hälseneskada)

Shane Duffy, Fulham (sjuk)

