"Skrällchans - Manchester United tappar poäng"

Höjdaren! - 1. Leicester - Manchester United Bra skrällchans på King Power Stadium Leicester har inte rosat marknaden under inledningen av säsongen. Endast åtta inspelade poäng på sju matcher och fyra raka omgångar utan seger imponerar verkligen inte. Försvaret har inte suttit ihop och nu saknas Ndidi på mittfältet. Jonny Evans kan dock möjligen vara tillbaka till denna match mot sin gamla klubb och det hade varit otroligt betydelsefullt för Rävarna. Vestergaard och Söyüncü är ingen duo som inger förtroende. Offensivt ser det desto bättre ut för Leicester. Jamie Vardy ligger i toppen av skytteligan med sex fullträffar och mot Crystal Palace startade han tillsammans med Iheanacho på topp. Båda blev målskyttar i den drabbningen. En duo Rodgers borde ge mer speltid tillsammans. Bakom de kvicka anfallarna finns Barnes, Maddison, Pérez, Lookman och Tielemans. De bör få bollar att arbeta med. Manchester United försvar får se upp, inte minst då Solskjaer får komponera ihop en ny backlinje. Harry Maguire är skadad sedan tidigare och i Nations League gick Varane sönder. Troligen spelar ingen av dessa herrar här. Då lär det bli Victor Nilsson Lindelöf och Eric Bailly som lirar mellan Luke Shaw och Aaron Wan-Bissaka. Den kvartetten känns inte helt omöjlig att passera. Mittfältet kan också behöva formeras om då Fred har varit i Sydamerika med det brasilianska landslaget. McTominay är given centralt men frågan är om Pogba flyttas ned bredvid eller om Matic kliver in. Donny van de Beek verkar i alla fall vara djupt nere i frysboxen och lär starta på bänken. Framåt finns det otrolig individuell kvalité i Sancho, Ronaldo, Greenwood, Fernandes och Martial, men trots det har United stundtals svårt att komma till vassa lägen. Gästerna har bara vunnit en av sina fyra senaste tävlingsmatcher och det var en helt orättvis triumf mot Villarreal. Dessutom har de torskat två raka inbördes möten mot Leicester. Med det i åtanke känns inte streckningen på tvåan speciellt lockande. Jag väljer istället att vända på klacken och spela 1X i Leicestershire. Missar matchen Wilfred Ndidi, Leicester (knäseneskada)

Londonderbyt! - 2. Brentford - Chelsea Prestigefullt derby i västra London Thomas Franks Brentford har stått för en fantastisk höst som nykomlingar i Premier League. Under de sju första omgångarna märks segrar mot Arsenal och West Ham, samt kryss mot Aston Villa och Liverpool. Endast en förlust vittnar om att det är ett stabilt rödvitt lag som tar emot på nybyggda Brentford Community Stadium. De kommer inte ge sig utan en fajt nu heller. Trebackslinjen med Pinnock, Jansson och Ajer är fysisk och kan inte den sistnämnda norrmannen delta (han har problem med en skada) kan Jörgensen ta hans plats. Norgaard och Oneyka ger stadga åt mittfältet och så finns det en hyfsad duo längst fram. Ivan Toney och Bryan Mbeumo har stundtals sett helt ostoppbara ut. Dessutom har kongolesen Yoane Wissa fått en hyfsad start i sin nya klubb med fyra baljor på de drygt 110 senaste minuterna han spelat för Brentford. Chelsea är som bekant regerande Champions League-mästare och siktar på att vara med och slåss om ligatiteln denna säsong. Efter sju omgångar tronar de allra högst upp med 16 poäng och 15-3 i målskillnad. Insatserna innan uppehållet var dock av något sämre snitt. 0-1 mot både Manchester City och Juventus, som visserligen är tuffa motståndare, följdes upp av 3-1 mot Southampton där The Blues avgjorde först efter att Ward-Prowse visats ut. Tuchel har nu en del tveksamma kort i sin trupp. Kanté bör vara tillgänglig igen efter sin isolering, men det sätts frågetecken kring Reece James och Romelu Lukaku. Belgaren ska ses med större chans att delta än den engelska ytterbacken. Werner och Havertz finns också att tillgå och det är en duo som visade klass när Tyskland kvalificerade sig för VM tidigare i veckan. Bakåt får Chelsea däremot förmodligen klara sig utan Thiago Silva som enligt Tuchel landar i London på matchdagen efter sitt äventyr med Brasiliens landslag. Chelsea är bättre spelare för spelare, det är det inget snack om, men de måste ta detta på fullaste allvar om det ska bli tre poäng. Detta är trots allt ett derby och Brentford har redan tagit poäng av Liverpool på hemmagräset under säsongen. Tvåan kommer streckas hårt och då är detta ett av ställena på kupongen där skrällvärdet ser smaskigt ut. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start och håller en extra tumme för att det ska ske en knall i huvudstaden. Missar matchen Shandon Baptiste, Brentford (axelskada)

West Midlands-derbyt! - 4. Aston Villa - Wolverhampton Två vassa lag möts på Villa Park Aston Villa må ha sålt Jack Grealish, men de gör fortfarande bra ifrån sig i Premier League. Visserligen blev det förlust senast mot Tottenham, men innan dess bortabesegrades självaste Manchester United. Innermittfältet med Douglas Luiz och John McGinn är riktigt vasst, men nu kan Dean Smith behöva formera om sitt lag. Luiz är i väg med det brasilianska landslaget som har match i Sydamerika bara ett par dagar innan denna fajten. Skulle han välja att vila den brasilianska innermittfältaren tar troligen Nakamba eller Ramsey plats bredvid McGinn. Målvakten Emi Martínez är också tveksam då han har spelat med det argentinska landslaget, men han har Smith slängt in med kort vila tidigare. I övrigt kommer som vanligt Targett, Cash, Watkins och Ings spela viktiga roller för värdarna. Lirare som inte går av för hackor. Wolverhampton har spelmässigt gjort en ganska bra höst, men haft enorma problem att sätta dit pricken över i:et. Två raka segrar innan uppehållet förde dock upp Vargarna från den absoluta bottenstriden. Hee-chan Hwang har fått chansen från start i vinstmatcherna och tackade med två fina mål mot Newcastle. Han är i startelvan för att stanna. Mot The Magpies noterades Raúl Jiménez för två assist och det duon kommer skapa gott om chanser under året. Som tredje länk i den kedjan lirade Trincao mot Newcastle, men då han troligen saknas på grund av covid lär Adama Traoré kliva in istället. En spelare med enorm kapacitet, men som har svårt att få till avslut och de där sista passningarna. Daniel Podence är ett annat alternativ och överhuvudtaget känns bortatruppen väldigt intressant. Saïss, Coady, Moutinho och Neves är andra spelare som troligen får speltid. Aston Villa ställs ut som ganska klara favoriter, men jag håller detta helt öppet. Kommer Wolves upp i den nivå som de visat till stora delen under hösten är de väldigt svåra att tas med. Motsvarande möte i fjol slutade 0-0 och året innan dess vann Vargarna på Villa Park. Bäst värde hittas på högersidan och då är jag snabbt där och ritar dit X2 i första hand. Missar matchen Leon Bailey, Aston Villa (lårskada)

