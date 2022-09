"Skrällchans - ny förlust för Kulusevskis Spurs?!"

En del matcher från Premier League har ställts in denna lördag och det gör att endast två fajter från högstaligan finns med på Stryktipset. I övrigt är det The Championship för hela slanten och det är en alltid lika intressant liga. Något annat som är intressant är att det bjuds på en jackpot på 10 miljoner kronor och den ska jag jaga med mitt andelsspel. För att komma dit är det länken här nedan som gäller!

Skrällchansen! - 1. Tottenham - Leicester

Tottenham överstreckas

Tottenham har sitt sätt att spela fotboll på under Antonio Conte och det är inget de kommer ändra på i första taget. Det har gett fina resultat, men i veckans Champions League-match borta mot Sporting gick Spurs på pumpen. De vitklädda britterna skapade en del farliga chanser när deras höga press bet ordentligt, men visst var det portugiserna som satt i förarsätet.

Det blev till sist en förlust med 0-2 och det visade hur sårbara Tottenham är när man lyckas spela förbi förstapressen. Räkna med att Brendan Rodgers noterade detta. På hemmaplan har Tottenham vunnit tre av tre seriematcher och dessutom besegrat Marseille i Champions League så visst är de rättmätiga favoriter. Speciellt då truppläget ser så bra ut och Kane, Son, Kulusevski och Richarlison alla finns tillgängliga. De ser dock ut att streckas lite väl högt.

Leicester har fem raka förluster i bagaget och bottnar tabellen med en ynka inspelad poäng. Närmast kommer Rävarna från 2-5 mot Brighton och totalt 16 insläppta mål är näst sämst i ligan. Jonny Evans ser trög ut och Rodgers har inte riktigt hittat rätt kring vem som bör starta bredvid nordirländaren. Nu har han dock haft två veckor på sig att jobba på den saken då de blåklädda varit spellediga i 13 dagar.

I övrigt är detta ett mycket starkt lag på pappret som snarare ska vara med och slåss om Europaplatserna än husera i bottenstriden. Soumaré, Tielemans, Maddison och Barnes är en stark kvartett på mittfältet och om inte Ndidi går ner som mittback är även han en skicklig central lirare. Längst fram startade Daka och Iheanacho mot Brighton medan Jamie Vardy satt på bänken. Mycket potential i den topptrion.

Sett till hur dessa två lag har inlett säsongen är det inget snack om att Tottenham ska hållas högre. Det tycker å andra sidan svenska folket också som streckar upp ettan hårt. Leicester har så mycket mer kunnande i sin trupp än vad de har fått ut hittills och får de till en fullträff ska gästerna absolut kunna störa hemmalaget i norra London. Jag plockar med alla tecken från start där högersidan rensar fint.

Missar matchen

Lucas Moura, Tottenham (hälseneskada)

Ricardo Pereira, Leicester (hälseneskada)

Osäker till spel

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Spiken! - 2. Newcastle - Bournemouth

Newcastle vinner enkelt

Newcastle har fem raka ligamatcher utan seger och det är något som det storsatsande svartvita laget inte är nöjda med, även om det ska sägas att prestationerna mot Liverpool och Manchester City hållit hög klass. Närmast kommer The Magpies från 0-0 mot Crystal Palace där Alexander Isak missade ett rent friläge. Tråkigt för svensken, men han har redan visat sin kvalité och har snabbt blivit en favorit hos fansen.

Med Wilson på skadelistan är Isak en given startspelare denna lördag också. Desto större tveksamheter finns kring vilka som ska spela vid sidan om honom. Allan Saint-Maximin har varit magnifik i inledningen av säsongen, men har varit skadad och är ett osäkert kort. Kommer fransmannen till spel lär han springa åttor runt gästernas svaga försvar. I övrigt lär Joelinton och Willock ta hand om mittfältet medan Schär och Botman startar i försvaret. En urstark centrallinje.

Bournemouth stod för en makalös vändning mot Nottingham för två veckor sedan när 0-2 förvandlades till 3-2. Därmed har The Cherries faktiskt tagit sju poäng, lika många som Newcastle. Detta trots att de gjort färre mål och släppt in fler. De rödsvarta har släppt in flest mål av samtliga lag i serien med sina 18 baljor i baken och det är såklart till stor del på grund av den pinsamma 0-9-torsken mot Liverpool.

Kelly och Mepham har svårt att hänga med i mittförsvaret och när Isak sätter fart kommer de vara rena statisterna. Mittfältet är hårt arbetande med Cook, Billing och Lerma, men det finns inte mycket flärd där. Mycket av gästernas hopp står istället till att Solanke är tillbaka på allvar. Mot Nottingham noterades anfallaren för både mål och assist. Där får Botman och company i Newcastle-försvaret se upp.

Även om Bournemouth lyckades vinna senast var det en match där de gjorde tre mål med 0,91 i xG. Den statistiken förlorade sydkustlaget i den matchen och det lär de garanterat göra på St. James’ Park också. Newcastle är på en helt annan nivå och framför sina fans har jag väldigt svårt att se Skatorna tappa poäng. Ettan lär streckas högt, men det kan inte hjälpas. Spik!

Missar matchen

Karl Darlow, Newcastle (vristskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (knäseneskada)

Ben Pearson, Bournemouth (mjukdelsskada)

Joe Rothwell, Bournemouth (lårskada)

Osäker till spel

Bruno Guimaraes, Newcastle (mjukdelsskada)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (knäseneskada)

David Brooks, Bournemouth (ej i matchform)*

Junior Stanislas, Bournemouth (ljumskskada)

Topplaget! - 8. Norwich - West Bromwich

Tufft möte att vänta på Carrow Road

Norwich åkte som bekant ur Premier League i fjol och förväntas vara med och slåss i toppen av The Championship denna säsong. Efter en lite knölig start har Kanariefåglarna verkligen fått upp farten mot slutet. Sex raka segrar finns noterade i ligaspelet och i onsdags besegrades Bristol City med 3-2. En match där Teemu Pukki gjorde sitt andra och tredje mål för säsongen.

Kommer finländaren igång är det mycket värt för de gröngula. Hittills är det faktiskt Josh Sargent som varit det största hotet framåt med sex fullträffar. Amerikanen satte även dit en balja i veckans match. Den duon ska tillsammans med Todd Cantwell ta hand om det offensiva spelet nu också. Det ser stabilt ut även bakåt där Hanley och Omobamidele bildar mittlås framför rutinerade Tim Krul.

West Bromwich hoppades vara med och slåss om uppflyttning denna säsong efter fjolårets svaga prestation. De har dock öppnat ligaspelet svagt och formen ser inget vidare ut. The Baggies har fyra raka fajter i The Championship utan att lyckas vinna. Veckans 2-3 hemma mot Birmingham får sägas vara en rejäl missräkning och det satte fingret på West Bromwich stora problem.

De släpper helt enkelt in för mycket mål. Birmingham hade bara 1,25 i xG, men fick alltså in tre baljor. O’Shea och Bartley har en del att fundera på i mittförsvaret. WBA har släppt in mål i fem raka ligamatcher. Samtidigt ska det sägas att de även har nätat själva i dessa matcher. Grant, Diangana, Swift och Phillips är offensiva spelare av helt okej nivå. Totalt sett är detta ett lag som ska klättra i tabellen ju längre säsongen lider.

Med tanke på Norwich fina form ska de såklart hållas högst hemma på Carrow Road, men här ser de ut att streckas lite väl hårt. WBA är inget strykgäng och får de bara till försvarsspelet blir de svåra att tas med. Jag väljer att genast komplettera utgångsettan med krysset som rensar bort en stor del av kupongerna. På andelssystemet kan mycket väl även tvåan åka med.

Missar matchen

Jon Rowe, Norwich (skenbensskada)

Liam Gibbs, Norwich (vristskada)

Isaac Hayden, Norwich (knäskada)

Sami Ajayi, West Bromwich (vristskada)

Daryl Dike, West Bromwich (lårskada)

Osäker till spel

Adam Idah, Norwich (oklart)

Dimitris Giannoulis, Norwich (knäskada)

Sam McCallum, Norwich (fotskada)

Jakob Sörensen, Norwich (vristskada)

Kean Bryan, West Bromwich (oklart)

Martin Kelly, West Bromwich (oklart)

Tom Rogic, West Bromwich (personliga skäl)