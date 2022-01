"Skrällchans under klassisk cuphelg"

Det är en klassisk cuphelg i England då den tredje omgången av världens äldsta turnering, FA-cupen, ska gå av stapeln. En tävling som brukar vara fylld av skrällar och i dessa tider lär vi inte se något undantag. Flera lag har problem med corona i sina trupper och kommer därmed med försvagade lag. Extra viktigt då att lämna in sin rad sent och hålla utkik efter de senaste rapporterna då det finns risk för lottade matcher. Här kan ni se mina tidiga tankar på pränt, men håll i minnet att det kan hända mycket innan 16.00 på lördag.

3. Derbyt! - Wigan - Blackburn

Bra skrällchans för Wigan

Wigan hade inte spelat en match sedan mitten av december när de tidigare i veckan ställdes mot Oldham i EFL Trophy som är en turnering för gängen i League One och League Two samt storklubbarnas U21-lag. Då ställde The Latics upp med en nästintill ordinarie elva mot Oldham från League Two. Det ledde till en rejäl slakt och Wigan hade prickat in sex bollar när krutröken skingrades.

Det är inte så märkligt för Wigan är ett av League Ones allra bästa lag. De ligger trea i tabellen med fem pinnar upp till serieledning, dock med tre matcher färre spelade. Will Keane har redan tangerat förra säsongens målskörd i ligan med tio fullträffar och får bra hjälp av Gavin Massey, Gwion Edwards och Callum Lang i det offensiva spelet. Det är spelare som ska kunna hitta luckor även på Blackburn.

Gästerna siktar mot uppflyttning till Premier League och har sett väldigt bra ut de senaste veckorna. Rovers hade sex raka segrar i bagaget när de gästades av Huddersfield. Då kom inte Ben Brereton loss alls och de blåvita fick nöja sig med 0-0. En något sämre insats av Blackburn som hade svårt att komma till riktigt farliga chanser. En del trötthet kunde skönjas och det är inte så konstigt då tränare Mowbray inte har roterat speciellt mycket.

Det är inte omöjligt att ett antal kuggar vilas, åtminstone från start. Ben Brereton själv skulle må bra av att sitta kvist i en match. Dolan, Gallagher och Ayala är spelare som mycket väl kan få en startplats här och visst är det skickliga spelare som inte kommer göra bort sig mot League One-motstånd. Bortaspelet har dock varit ett litet problem under hösten med endast fyra segrar på elva resor i seriespelet.

Nu är detta ingen längre resa då städerna bara ligger cirka 40 minuters bilfärd från varandra och således står det mycket prestige på spel. Som vanligt i denna slags matcher är det främst det lägre rankade laget som vill visa sina fans och motståndare att de kan mäta sig med lag från divisionen ovanför. Jag tror Wigan håller jämna steg med Blackburn och då värdet finns till vänster får 1X räcka.

Missar matchen

Bradley Dack, Blackburn (knäskada)

Osäker till spel

Ian Poveda, Blackburn (vristskada)

4. Spiken! - West Bromwich - Brighton

Formsvagt West Bromwich åker ur cupen

West Bromwich är inne i en sämre period i The Championship och har spelat tre raka omgångar utan seger. Senast blev det bara 1-1 mot Cardiff och det var en match med mycket känslor. Både Alex Mowatt och Sam Johnstone åkte på direkt röda kort, den sistnämnde för ett slagsmål med en motståndare efter att matchen var slut.. Något som gör att de är avstängda i denna cupmatch.

Tunga besked för Ismaël som därmed får klara sig utan sin bästa mittfältare och sin förstemålvakt. David Button lär ställa sig mellan stolparna istället och även om det är en rutinerad keeper har han bara spelat två seriematcher på två år. Innan dess var han reservmålvakt i just Brighton. En speciell match för 32-åringen således. I övrigt behöver spelare som Robinson, Diangana och Grant höja sig om The Baggies ska ha någon chans här.

Brighton får klara sig utan Yves Bissouma då han ska spela afrikanska mästerskapen. Då det är en av hela Premier Leagues bästa mittfältare i sina bästa stunder är det såklart ett avbräck. Det verkar dock inte spela någon större roll vem Graham Potter sätter in på plan, när de drar på sig Brightons tröja spelar de en passningsorienterad fotboll som om de aldrig har gjort något annat. Potter förtjänar all cred i världen för vad han har gjort med klubben.

Moder kommer troligen in från start och med spelare som Lallana och Mac Allister i truppen är det ingen fara på taket med mittfältet. Den sistnämnde dunkade in två vackra mål i 3-2-segern över Everton och visar fin form. Potter brukar rotera en del i sina cupmatcher, men då Alzate, Duffy, Lamptey, Moder, March, Gross och Welbeck alla satt på bänken mot Everton kan vi räkna med en stark bortaelva. Brightons bredd är imponerande.

Brighton har tagit sju poäng på sina tre senaste ligamatcher och bortaplan spelar ingen större roll för Fiskmåsarna. På sin senaste resa åkte de till London och spelade ut Europamästarna Chelsea även om det bara räckte till en pinne. Räkna med att gästerna har mycket boll här också och kommer till mängder av lägen. Effektiviteten har varit ett problem i flera år, men kan Brighton bara sätta punkt för sina anfall vinner de detta. Tvåa!

Missar matchen

Alex Mowatt, West Bromwich (avstängd)

Sam Johnstone, West Bromwich (avstängd)

Dara O’Shea, West Bromwich (vristskada)

Yves Bissouma, Brighton (landslagsuppdrag)

Lewis Dunk, Brighton (knäskada)

Jeremy Sarmiento, Brighton (knäseneskada)

Jürgen Locadia, Brighton (corona)

Osäker till spel

Kenneth Zohore, West Bromwich (muskelskada)

Robert Snodgrass, West Bromwich (ryggskada)

Matthew Phillips, West Bromwich (knäseneskada)

Kean Bryan, West Bromwich (knäskada)

5. Skrällchansen! - Swansea - Southampton

Tuff match för Southampton

Swansea är ett av de lag på de brittiska öarna som har drabbats värst av covid och walesarna har faktiskt inte spelat match på nästan en månad. Elfte december var senast vi fick se Svanarna som då åkte på sin tredje raka förlust. Det ofrivilliga uppehållet kom således ganska lägligt då försvaret rämnade totalt i de förlustmatcherna. Nu ska smittan vara inom kontroll och Swansea ska kunna ställa upp med ett starkt lag.

Det är dock ytterst oklart vilken elva tränare Martin väljer då värdarna kommer ha ett minst sagt hektiskt spelschema under våren för att ta ikapp de missade omgångarna. Väljer han att försöka spela ihop sitt starkaste lag ser Swansea ganska spännande ut. Piroe, Ntcham och Paterson är tre skickliga offensiva spelare och dessutom finns Michael Obafemi tillgänglig och han vill säkerligen visa vad han går för mot sin gamla klubb.

Southampton har en stark period bakom sig med poäng i fem av sex matcher. Enda plumpen i protokollet under den perioden var 0-3 mot Arsenal. I den senaste omgången löste The Saints en pinne mot Tottenham hemma på sydkusten vilket får sägas vara starkt jobbat då de var en man mindre i över en halvlek efter Mohammed Salisus röda kort. Ghananen är därmed avstängd här.

Southamptons tilltänkta match mot Newcastle ställdes in på grund av coronakaos hos motståndarna vilket gör att detta är de rödvitas första match för året. Det betyder dock inte i sig att vi får se en stark elva här, redan på tisdag väntar nämligen match mot Brentford i Premier League som Hasenhüttl säkerligen prioriterar högre. Spelare som Tella, Walcott och Elyounoussi kan säkerligen få chansen från start och det är inga dåliga spelare.

Spelare för spelare är Southampton snäppet vassare, men känslan är att det är Swansea som tar den här matchen mest på allvar. Framför sina fans vore det en rejäl skalp att slå ut ett Premier League-lag ur FA-cupen och vi kommer få se ett intensivt spelande Swansea. Det blir lite kosläpp över det hela när de inte har spelat match på en månad. Med dessa förutsättningar lockar 1X mest, men på mitt andelssystem lär tvåan också få plats.

Missar matchen

Valentino Livramento, Southampton (knäskada)

William Smallbone, Southampton (vadskada)

Moussa Djenepo, Southampton (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Ethan Laird, Swansea (mjukdelsskada)

Alex McCarthy, Southampton (knäseneskum)

Lyanco Vojnovic, Southampton (corona)

Ché Adams, Southampton (corona)

Jack Stephens, Southampton (corona)