"Skrällen - det går inte att lita på Manchester United"

Draget! - 1. Crystal Palace - Nottingham

Jag lockas av X2 i södra London (till Stryktipset)

Inför säsongsstarten tvingades Roy Hodgson krita ned Michael Olises namn på skadelistan. Därefter föll nyförvärvet Franca bort på grund av en ryggskada innan det var dags för viktiga Lerma att noteras för nästa skada. Innermittfältaren – både han och Franca har dock tränat i veckan – lämnade ett stort hål efter sig i planens centrala delar, men den tveklöst största smällen kom i dagarna när Eberechi Eze förklarades otillgänglig i över en månad.

Den offensiva mittfältaren är enligt mig The Eagles klart viktigaste spelare och utan honom blir en redan tam offensiv ännu mer tandlös. Faktum är att jag inte ens har nämnt alla frågetecken som finns i bakhuvudet på Hodgson inför mötet med Nottingham. Sedan introduceringen av Nations League, Europa Conference League och förflyttningen av ett VM till mitt i brinnande säsong har spelare fallit offer för skador som käglor i fotbollen.

Jag klagar givetvis inte då det finns spännande matcher att bevittna nästan varje dag, men känslan är att fotbollen kan stöta på problem om det fortsätter i denna takt. På tal om problem finns sådana även för Nottingham. Underskattade mittbacken Niakhaté är avstängd och ytterligare en handfull frågetecken i defensiven sätter griller i huvudet på Steve Cooper.

Trots numerärt underläge lyckades Forest få med sig en pinne mot Brentford (1-1) och adderas insatsen mot Manchester City (0-2) tycker jag att det våras för gästerna. Klarar Cooper av att sätta sitt försvarsspel trots rådande förutsättningar finns god chans att såra Crystal Palace via omställningar. Där blir spelare som Awoniyi, Gibbs-White och Elanga något att bita i för värdarna.

Jag är inte helt förtjust i att gå emot Hodgson och company på ett väldigt svårspelat Selhurst Park, men när skadeläget är som det är går det inte att få så mycket bättre poängchans för Nottingham. Oddset på ettan har stigit sedan det släpptes och när streckningen gör detsamma är det dags att dra öronen åt sig. Jag gillar spelvärda X2 allra mest. Fortsättning följer på lördag.

Notabla avbräck

Eberechi Eze, Crystal Palace (knäseneskada)

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Jefferson Lerma, Crystal Palace (knäseneskada)

Naouirou Ahamada, Crystal Palace (ankelskada)

Dean Henderson, Crystal Palace (lårskada)

James Tomkins, Crystal Palace (smäll)

Moussa Niakhaté, Nottingham (avstängd)

Danilo, Nottingham (knäseneskada)

Osäker till spel

Odsonne Édouard, Crystal Palace (knäseneskada)

Matheus Franca, Crystal Palace (ryggskada)

Nuno Tavares, Nottingham (ljumskskada)

Ola Aina, Nottingham (muskelskada)

Ryan Yates, Nottingham (knäseneskada)

Nicolás Domínguez, Nottingham (smäll)

Spiken! - 2. Burnley - Chelsea

Chelsea spinner vidare på inslagen väg (till Stryktipset)

Efter vad som känts som sju svåra år fick Chelsea äntligen känna på segersötma i Premier League. 2-0-segern i The West London Derby mot Fulham var rättvis och Pochettino kunde glädjas åt att Mudryk fått på sig skorna på rätt fötter samtidigt som Broja nätade i sin comeback efter skada. Jag noterade också att Chelsea-produkterna Colwill och Gallagher klev fram i ledande roller. Något som är oerhört viktigt inför framtiden.

Precis som alla andra lag – ja, mitt Wildcard är aktivt i Fantasy Premier League – lider The Blues av ett ansatt truppläge, men är det något som inte saknas hos de tillresta är det bredd. Pochettino kan fortfarande ställa ut en offensiv där Broja, Palmer och Sterling tar plats och denna lördag är även Jackson tillbaka efter sin avstängning. Förvånande skulle det inte vara om någon av dessa herrar hittar rätt mot Burnley.

Efter 0-2 i nacken mot Newcastle stod Kompanys gäng inför en kolossalt viktig uppgift mot Luton i tisdags. Den löstes med resultatmässig bravur då The Clarets vann med 2-1, men sett till matchbilden hade det verkligen inte varit orättvist med delad pott. Foster var en av målskyttarna i sin comeback efter avstängning och tillsammans med Amdouni bildar sydafrikanen en frejdig duo som Chelsea får se upp med.

Jag känner mig dock inte särskilt oroad över de tillrestas försvarsspel. Bara Manchester City har släppt in färre mål än Chelsea och en annan faktor att ha i tankarna är att The Blues vunnit xG i samtliga sju omgångar. Det går att vända och vrida på detta om man även blandar in Expected Threats, men jag tror att det finns mycket mer att kräma ut av Pochettinos adepter.

Derbysegern mot Fulham bör ha givit en skjuts i rätt riktning och skulle Chelsea hitta upp i ansenlig nivå på Turf Moor är detta Londonlagets match att förlora. Burnley har agerat modigt eller naivt, välj själva, i samtliga hemmamatcher och jag tror att det kan straffa sig mot en i grunden klart starkare motståndare. Väl medveten om att tvåan kommer att streckas hårt är det en spik jag gärna håller i handen. Tvåa!

Notabla avbräck

Hjalmar Ekdal, Burnley (knäskada)

Michael Obafemi, Burnley (knäseneskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (knäskada)

Malo Gusto, Chelsea (avstängd)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Roméo Lavia, Chelsea (ankelskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Manuel Benson, Burnley (smäll)

Jóhann Berg Gudmundsson, Burnley (muskelskada)

Nathan Redmond, Burnley (smäll)

Darko Churlinov, Burnley (sjukdom)

Moisés Caicedo, Chelsea (smäll)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (knäseneskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Mykhailo Mudryk, Chelsea (lårskada)

Benoit Badiashile, Chelsea (muskelskada)

Skrällen! - 3. Manchester United - Brentford

Det går inte att lita på United (till Stryktipset)

Det är en underdrift att påstå att det inte vill sig för Manchester United. När en av världens största klubbar går ständig kräftgång blåses det inte sällan upp enorma mediala rubriker, men det ser faktiskt inget vidare ut. Min åsikt är att offensiven håller godkänd nivå, men Ten Hags mannar gör å andra sidan bara så många mål som det egna naiva försvarsspelet tillåter.

Jag har tidigare påtalat att United är extremt känsliga för “cutbacks” – inspel snett inåt bakåt – då det defensiva mittfältet inte gör sitt jobb och det blev återigen uppenbart mot Galatasaray. Casemiro har ännu inte hittat in i säsongen och som det är just nu står United och faller med brassens formdipp. Backlinjen ser dessutom vilsen ut och hjälps inte av att Shaw, Martínez, Wan-Bissaka, Reguilón och Malacia alla finns på skadelistan.

I de främre leden har Rashford och Fernandes sett bättre dagar, men duon fick åtminstone draghjälp av Höjlund i tisdags. Dansken stod för två klassmål och kan han se till att få de två förstnämnda med sig på tåget kommer Brentford att få problem på Old Trafford. Även om The Red Devils inte rosar marknaden ska det verkligen påpekas att samma visa just nu råder för gästerna.

Fem raka tävlingsmatcher utan seger är ett kvitto på detta och när firma Wissa/Mbeumo har siktet snett inställt saknas Toney mer än någonsin. Det gör även Mee och Henry som hade behövts i de bakre leden. Duon sitter fastskruvade i rehabstugan och kommer inte att finnas tillgängliga denna lördag. Brentford kan mycket väl göra bra ifrån sig ändå då den förmodade matchbilden bör vara passande, men just nu imponeras jag inte av Franks gäng.

Med ett landslagsuppehåll runt hörnet skulle bägge herrskapen må oerhört bra av en trepoängare och jag slår inte hakan i köksbordet om det blir en sluggerfest i Manchester. “Gubben” (etta-tvåa) är således nära förestående, men rent procentuellt kan jag tänka mig att spika United om ettan stannar vid 60 procent. Värdarna är dock allt annat än pålitliga och det slutgiltiga valet hamnar högst troligt i en helgardering.

Notabla avbräck

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (knäseneskada)

Sergio Reguilón, Manchester United (smäll)

Tyrell Malacia, Manchester United (smäll)

Amad Diallo, Manchester United (knäskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Shandon Baptiste, Brentford (axelskada)

Mikkel Damsgaard, Brentford (knäskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäseneskada)

Ben Mee, Brentford (muskelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Ivan Toney, Brentford (avstängd)

Osäker till spel

Kobbie Mainoo, Manchester United (ankelskada)

TILL STRYKTIPSET