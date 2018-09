Smaskig jackpot - United är favoriter

Spiken - 2. Cardiff - Manchester City

Revanschsuget City kör över!

Det är ett revanschsuget Manchester City som beger sig till den walesiska huvudstaden Cardiff under lördagen. De regerande engelska mästarna åkte mycket oväntat på stryk i Champions League-premiären hemma mot Cardiff. Något nykomlingen Cardiff kommer få sota för?

City kom inte alls upp i nivå i onsdags och slarvade betydligt mer än man gjort sig van vid. Det utnyttjade Lyon kliniskt med Nabil Fekir i spetsen och i slutändan var fransmännens 2-1 seger inte helt oförtjänt. Citys oförmåga i Champions League lever därmed vidare.

I Premier League står däremot The Citizens nästintill alltid för starka insatser. De ljusblå är stora favoriter till titeln även denna säsong och har visat under säsongsinledningen att det är befogat. Utöver ett poängtapp borta mot Wolverhampton har Pep Guardiolas mannar full pott.

Sergio Agüero, som inlett säsongen strålande, startade på bänken mot Lyon men väntas finnas med här. Möjligt är också att Benjamin Mendy är tillbaka från sin knäskada. Fransmannen får ses som Premier Leagues bästa vänsterback och det är en tydlig skillnad när han spelar jämfört med Fabian Delph. En spelare Pep helt säkert får klara sig utan är dock Kevin de Bruyne som ser ut att bli borta ytterligare två månader.

Oavsett ska City inte har några som helst problem att avfärda ett tafatt Cardiff. Walesarna har öppnat med två poäng på fem matcher och ser minst sagt svaga ut offensivt. Där finns ingen spets och med tre mål är nykomlingen näst sämst i Premier League. Så som det spelmässigt sett ut under inledningen skulle det förvåna oerhört om det inte blir degradering.

Något glädjande för The Bluebirds är att den isländska fältherren Aron Gunnarsson är på väg tillbaka från skada. Han lyfter laget något men det är främst via inställning och krigarhjärta snarare än kreativitet och offensiv finess. Möjligen kan islänningen göra säsongsdebut här.

Det kommer inte spela någon roll. City kommer vara taggade till tänderna efter den svaga insatsen i veckan, något Cardiff får sota för. Detta blir en klar bortaseger. Tvåan är inte det minsta hotad!

Missar matchen

Nathaniel Mendez-Laing, Cardiff (knäskada)

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

Aron Gunnarsson, Cardiff (knäskada)

Josh Murphy, Cardiff (lårskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Danilo, Manchester City (vristskada)

Eliaquim Mangala, Manchester City (knäskada)

Skrällen? - 3. Crystal Palace - Newcastle

Favoritmotståndare väntar Newcastle

I södra London ska det även spelas fotboll denna lördag. De nedre regionerna av tabellen är i fokus när nästjumbon Newcastle kommer på besök till Selhurst Park för ett möte med mittenlaget Crystal Palace.

Hemmalaget tog en mycket skön seger senast borta mot Huddersfield efter att dessförinnan haft tre raka förluster. Som så många gånger förr var det Wilfried Zaha som gjorde skillnaden när han prickade in matchens enda mål. Det går inte att understryka vilken betydelse ivorianen har för detta Palace. Är Zaha månne Premier Leagues enskilt viktigaste spelare för ett lag?

Under lördagen väntar alltså Newcastle för The Eagles. Gästerna har inte haft någon vidare start på säsongen, men bakom en poäng på fem omgångar döljer sig ett enormt tufft spelschema. Skatorna har redan mött Tottenham, Chelsea, Man City och Arsenal. I samtliga dessa tillställningar har det slutat med hedersamma 1-2 förluster.

Nu är motståndet lättare även om Rafa Benítez mannar slår ur underläge. Vad som är säkert är ändå att Newcastle går in med en skaplig känsla till Selhurst Park. The Magpies har trivts ypperligt mot just Crystal Palace genom åren. På 14 möten under 2000-talet har Londonlaget bara lyckats besegra de svartvita vid ett tillfälle.

Med den statistiken i ryggen och att Newcastles poängskörd hittills ska tas med en nypa salt, så känns ettan lite väl övervärderad här. Detta är på förhand en i grunden jämn match där gästerna ska ha god poängchans. Krysset och tvåan till låg procent lockar därför och är två givna tecken att plocka med. Den som chansar lämnar favoritettan utanför systemen. Jag fegar och helgarderar.

Missar matchen

Scott Dann, Crystal Palace (korsbandsskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (vadskada)

Florian Lejeune, Newcastle (korsbandsskada)

Osäker till spel

Christian Benteke, Crystal Palace (knäskada)

Pape Souaré, Crystal Palace (muskelskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (vristskada)

Höjdaren - 6. Manchester United - Wolverhampton

Wolves - en obehaglig överraskning?

Lördagens engelska godbit spelas utan tvekan på Old Trafford. Manchester United välkomnar den pigga nykomlingen Wolverhampton till The Theatre of Dreams.

Wolves vann i fjol The Championship i stor stil och har byggt vidare på framgångarna. Klubben fortsätter satsa portugisiskt där smarta nyförvärv gjorts. Under ledning av succétränaren Nuno Espírito Santo ser framtiden kring Molineux Stadium minst sagt ljus ut.

De orangea kommer närmast från två raka 1-0 triumfer och dessförinnan en stark poäng mot Manchester City. Defensiven med Rui Patrício längst bak ser riktigt stabil ut och innermittfältet med Joao Moutinho och Rúben Neves är ett av Premier Leagues mest spännande. Lägg därtill kreativa offensiva hot i Hélder Costa och Diogo Jota, samt en sylvass striker i Raúl Jiménez så är Wolves redan ett lag för den övre halvan.

En tuff uppgift väntar dock under lördagen när ett United som tycks ha kommit igång står för motståndet på Old Trafford. José Mourinhos lag var i Bern i onsdags och tog där en oväntat enkel 3-0 seger mot de schweiziska mästarna Young Boys. Spelmässigt såg det riktigt stabilt ut där och Paul Pogba visade upp hela sitt register med två mål och en assist.

Formen tycks peka uppåt för The Red Devils och här ska de givetvis råda som favoriter. Med tanke på hur försvaret vid vissa tillfällen tidigare under säsongen har rämnat vågar jag dock inte lita på United ännu. Här saknas dessutom både Marcus Rashford och Nemanja Matic på grund av avstängning.

Wolves är en tuff motståndare som har verktygen för att kunna sätta mesta mästarnas försvarslinje på prov. Jag utesluter inte skrällen och med tanke på den hårda streckningen på hemmalaget vill jag gardera ettan omgående. Krysset plockas med tidigt och på större system “helar” jag av detta möte.

Missar matchen

Marcus Rashford, Manchester United (avstängd)

Nemanja Matic, Manchester United (avstängd)

Osäker till spel

Phil Jones, Manchester United (lårskada)

Marcos Rojo, Manchester United (oklart)

Ivan Cavaleiro, Wolverhampton (ryggskada)