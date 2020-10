"Spiken - Manchester United får revansch"

Vilken lördag det är som väntar! Premier League och The Championship är tillbaka på Stryktipset som dagen till ära erbjuder en jackpot på 10 miljoner kronor. Som om inte det vore nog är det också dags för första omgången av Tips-SM. En spännande omgång helt klart där 13 rätt inte ser helt omöjligt ut att nå. Köp en andel till mitt stora system via länken nedanför och glöm inte att skicka in ditt egna 64-raders för Tips-SM. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Manchester City - Arsenal

Arsenal får stryk på Etihad igen

Mikel Arteta har vunnit över Arsenal-fansen helt och hållet. Premier Leagues yngsta tränare har infört disciplin i klubben vilket lett till att Guendouzi lämnat och Özil inte längre spelar, tysken fick inte ens plats i Europa League-truppen. Dessutom har truppen förstärkts undan för undan. Gabriel kom under sommaren och ser intressant ut i försvaret och på Deadline Day gjorde Arsenal en riktig supervärvning.

Thomas Partey köptes in från Atlético Madrid för drygt en halv miljard och är precis den spelartyp The Gunners har saknat, en stark central mittfältare. Frågan är om Arteta startar ghananen direkt. Med Xhaka, Ceballos och en pånyttfödd Elneny som övrigt mittfältsalternativ ser det bättre och bättre ut på den delen av planen. Offensivt är Arsenal alltid giftiga med alternativ som Pépé, Aubameyang, Lacazette, Saka och Nketiah. Den sistnämnda slog i veckan nytt rekord när han chippade in en boll för Englands U21-landslag mot Turkiet. Det var hans 14:e för smålejonen och därmed gick han om den förra rekordinnehavaren Alan Shearer.

Det stora frågetecknet hos gästerna är som vanligt försvarsspelet. KIeran Tierney är ett osäkert kort då han sitter i karantän och med David Luiz vet man aldrig vad man får. Något som Manchester Citys offensiva kanoner ska kunna utnyttja. Jesus och Agüero ser ut att missa matchen men Silva, Torres, Mahrez och Foden är en svårstoppad kvartett.

Raheem Sterling missade Englands senaste samling på grund av en skada och är tveksam till spel här. Detsamma gäller Kevin de Bruyne som skadade sig mot England och sedan inte deltog mot Island. De senaste rapporterna tyder dock på att duon kommer till spel och då blir det åka av för Arsenals något darriga backlinje.

Arsenal vann senaste mötet mellan lagen i semifinalen av FA-cupen för några månader sedan, men det var på Wembley. Då stod Aubameyang för båda målen i matchen och han har problem med en vrist. På Etihad har de rödklädda från norra London haft betydligt tuffare på senare år. De fyra senaste ligamötena mellan lagen på denna arena har samtliga slutat med hemmaseger. Med tanke på Arsenals svaga insats på Anfield i september lutar det starkt åt att en hemmaseger återigen. Ettan spikas.

Missar matchen

Sergio Agüero, Manchester City (knäskada)

Gabriel Jesus, Manchester City (muskelskada)

Oleksandr Zinchenko, Manchester City (muskelskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (lårskada)

Pablo Marí, Arsenal (vristskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Raheem Sterling, Manchester City (oklart)

Kevin de Bruyne, Manchester City (oklart)

Emile Smith-Rowe, Arsenal (axelskada)

Kieran Tierney, Arsenal (karantän)

Pierre Emerick Aubameyang, Arsenal (vristskada)

Skrällchansen! - 2. Chelsea - Southampton

Svår uppgift för Chelsea

Chelsea hade problem i den första halvleken mot Crystal Palace och gick till vilan med 0-0. I den andra akten bröt Benjamin Chilwell dödläget och sedan rullade ytterligare tre bollar in. Chilwell kommer dock inte delta nu då han var tvungen att dra sig ur den engelska landslagstruppen med en fotskada. Nu ska det bli väldigt spännande att se vart Chelsea står efter uppehållet för spelmässigt har de inte imponerat inledningsvis.

Offensivt finns det otroligt många alternativ för Frank Lampard sedan Werner, Ziyech och Havertz värvats in för stora summor. Abraham, Giroud, Mount och Hudson-Odoi har mycket att ge och dessutom är amerikanen Pulisic tillbaka från sin skada. Under sommaren var han Chelseas klart bästa spelare och given på kanten.

Southampton måste tajta till försvaret om de ska ha en chans och det är något som Hasenhüttl lyckats bra med i de två senaste omgångarna. 1-0 mot Burnley och 2-0 mot West Bromwich gör att The Saints säsong är på rätt väg. Nyförvärvet Salisu är fortsatt ett osäkert kort men i övrigt har den österrikiska tränaren hela spelartruppen till sitt förfogande.

Danny Ings var ytterst nära att vinna skytteligan i fjol och anfallaren har inlett strålande återigen. Tre ligamål på fyra omgångar är starka papper och dessutom var Ings uttagen i den engelska landslagstruppen under den senaste samlingen. Där nätade strikern i träningsmatchen mot Wales. Adams, Djenepo, Redmond och Long kan servera Ings och det är en uppställning Chelsea måste se upp med.

Värdarna har haft problem defensivt och släppte bland annat in tre mål mot West Bromwich i den tredje omgången. Thiago Silva är tänkt att stadga upp backlinjen men frågan är om inte brassen börjar närma sig sitt bäst före-datum. Southampton vann här i fjol och kan mycket väl överraska återigen. På det stora systemet kommer jag garanterat plocka med alla tecken, men i Tips-SM blir det antingen 1X eller spiketta som spelas.

Missar matchen

Benjamin Chilwell, Chelsea (fotskada)

Billy Gilmour, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Edouard Mendy, Chelsea (lårskada)

Mohammed Salisu, Southampton (ej i matchform)

Stuart Armstrong, Southampton (karantän)

Spiken! - 3. Newcastle - Manchester United

United tar sig samman

Det har inte varit någon rolig start på säsongen för Manchester United. En seger på tre omgångar och galna elva insläppta mål oroar verkligen. Mot Tottenham bänkades Nilsson Lindelöf till förmån för Bailly och det är svårt att säga att det blev bättre utan svensken. 1-6 i baken var ett riktigt slag i ansiktet och båda mittbackarna var direkt usla. Nu är Bailly småskadad och tveksam till spel medan Maguire kommer från en dålig landslagssamling.

Uniteds kapten blev nämligen utvisad i Englands match mot Danmark och kostade sitt land poäng där. På ytterbacken kan åtminstone Telles göra sin debut för klubben. Längre fram i banan finns det trots allt fortfarande enormt med klass i detta United. Pogba, Fernandes, Rashford och Greenwood håller väldigt hög klass i sina bästa stunder. Dessutom har nyförvärvet Donny van de Beek fått sparsamt med speltid och han visade vad han kan i Hollands match mot Italien under onsdagen där Van de Beek blev målskytt. Cavani finns dock inte tillgänglig på grund av corona och Martial är avstängd.

Newcastle led rejält av skador förra säsongen och på den fronten har Skatorna haft det oerhört tungt även i inledningen av denna upplaga. Halva truppen befinner sig i rehabrummet där målvakten Dúbravka får sägas vara det allra tyngsta avbräcket. Trots det besegrade de svartvita Burnley med 3-1 innan uppehållet där Callum Wilson, ny från Bournemouth, noterades för två mål.

Wilson, Fraser och Hendrick är nya i laget och har redan bevisat sitt värde för klubben. Dessutom finns fortfarande Andy Carroll tillgänglig om det behövs en plan B i slutet av matcherna, precis som i bortamötet med Spurs. Då var Newcastle fullständigt utspelade och låg under med 0-1 tills Carroll vann en nickduell i slutet av matchen och löste en straff fram till 1-1.

Spelar Newcastle som mot Tottenham kommer det smälla rejält i nätet bakom Darlow för så mycket tur kan inte The Magpies ha igen. Tipparna ställer sig tvekande till United efter den svaga starten vilket gör att värdet på tvåan ser ut att bli fint. Det är trots allt ingen tvekan om att gästerna har ett betydligt bättre lag i grunden. Håller sig tvåan under 60 procent är det bara att spika på.

Missar matchen

Martin Dúbravka, Newcastle (vristskada)

Dwight Gayle, Newcastle (knäskada)

Jamal Lewis, Newcastle (hälseneskada)

Matt Ritchie, Newcastle (axelskada)

Matthew Longstaff, Newcastle (lårskada)

Anthony Martial, Manchester United (avstängd)

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Édinson Cavani, Manchester United (corona)

Osäker till spel

Allan Saint-Maximin, Newcastle (vristskada)

Ciaran Clark, Newcastle (lårskada)

DeAndre Yedlin, Newcastle (muskelskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (lårskada)

Paul Dummett, Newcastle (lårskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (knäskada)

Eric Bailly, Manchester United (knäseneskada)