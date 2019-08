"Spiken - vandringen tillbaka till Premier League"

Bottenmötet! - 1. Falkenberg - Helsingborg

Viktiga poäng på spel på Falcon Alkoholfri Arena

Falkenberg tog sig för första gången på väldigt länge över nedflyttningsstrecket när de besegrade krislaget GIF Sundsvall på hemmagräs med 2-0. Nu gästas de av Helsingborg som inför denna tillställning bara har tre poäng fler i ladorna. En oerhört viktig match således som ska spelas på västkusten.

Falkenberg har under säsongen faktiskt sett ganska bra ut hemma i Halland. Här har de plockat tolv av sina 14 inspelade poäng och har fyra raka utan förlust. Nu får Hasse Eklund klara sig utan avstängda Carl Johansson men istället får han tillbaka Kirill Pogrebnyak som missade matchen mot Sundsvall av samma anledning.

Förra veckan var det John Chibuike och Robin Östlind som stod för målen och just Östlind har verkligen hittat formen de senaste månaderna. Från att ha varit petad stora delar av säsongen har han fått chansen mot slutet och då tryckt in tre baljor på de fem senaste omgångarna. Räkna med att Östlinds namn är ett av de första Eklund plitar ner nu.

Helsingborg gjorde en väldigt slätstruken insats i måndags när Örebro kom på besök till Olympia. 1-4 i baken var verkligen inget vidare och nu skiljer det bara fyra poäng ner till Kalmar på negativ kvalplats för skåningarna. Henke Larsson-effekten verkar ha avtagit och frågan är om truppen håller för den här nivån.

Anders Lindegaard, Andreas Granqvist och Mohammed Abubakari är visserligen starka namn men framåt ser det tyngre ut. Tappet av Rasmus Jönsson kan bli väldigt kostsamt. Gästerna har bara vunnit en av åtta bortamatcher under säsongen och får definitivt slå ur underläge här. 1X i utgång!

Missar matchen

Carl Johansson, Falkenberg (avstängd)

Marcus Mathisen, Falkenberg (fotskada)

Kalle Joelsson, Helsingborg (knäskada)

Mamudo Moro, Helsingborg (lårskada)

Osäker till spel

Hampus Svensson, Falkenberg (knäskada)

Alexander Farnerud, Helsingborg (muskelskada)

Pär Hansson, Helsingborg (nackskada)

David Boysen, Helsingborg (sjukdom)

Skrällchansen! - 2. Östersund - AFC Eskilstuna

Överstreckat Östersund får problem

Östersund har tappat extremt många spelare under det senaste året och det vore konstigt om det inte skulle märkas i prestationen. Efter 17 spelade omgångar ligger de också på den undre halvan av tabellen även om det skiljer sju poäng ner till kvalplats. AFC Eskilstuna är jumbo och kommer närmast från två raka förluster. Kan de vända den dystra trenden nu?

AFC har nyligen tappat Felix Michel till AIK och åkte i veckan på en rejäl snyting mot Hammarby. Trots att de orangeklädda tog ledningen blev det stryk med hela 1-6. AFC får försöka att inte dra för stora växlar av den insatsen och istället minnas att de faktiskt plockat poäng i tre av fem omgångar efter sommaruppehållet.

Mot Bajen gjorde Dzenis Kozica sin första start för nykomlingarna och var också den som gjorde AFC:s mål. Med Nalic, Nnamani, Camara och Avdic som andra alternativ längst fram finns det nu helt plötsligt ganska mycket kvalité att plocka av. Det gäller bara att tajta till försvarsspelet så ska det nog kunna ramla in en del poäng under hösten.

Östersund har bara vunnit en av sina elva senaste ligamatcher och var rejält tillbakatryckta i sin förra fajt mot Malmö FF. Tack vare en storspelande Aly Keita kunde dock de rödsvarta rädda ett oavgjort resultat. Skönt för jämtarna som trots allt bara förlorat en av sina nio hemmamatcher denna säsong.

Från den kampen saknar Östersund nu Samuel Mensiro som fick syna det röda kortet senast och Curtis Edwards som lämnat klubben. Tunga avbräck för Burchnalls redan tunna trupp. Här ska visserligen Östersund vara knappa favoriter. Men absolut inte så stora som de streckas upp till. Allt värde finns till höger och då lämnas den överstreckade ettan därhän på mindre system.

Missar matchen

Samuel Mensiro, Östersund (avstängd)

Osäker till spel

Jerell Sellars, Östersund (oklart)

Simon Kroon, Östersund (lårskada)

Ole Söderberg, AFC Eskilstuna (oklart)

Ferid Ali, AFC Eskilstuna (oklart)





Spiken! - 5. Barnsley - Fulham

The Cottagers börjar vandringen tillbaka mot Premier League

Det är dags för den första omgången av The Championship att ta sin plats och Fulham kliver in som en av de stora favoriterna till att ta steget upp till Premier League. Londonklubben var som bekant där i fjol och blev då degraderade. Sedan dess har The Cottagers haft enorm ruljans i spelartruppen då flera tongivande pjäser bara var på lån.

Calum Chambers, André Schürrle, Jean Michaël Seri, Ryan Babel, Luciano Vietto och Sergio Rico har alla försvunnit från klubben. In har istället Anthony Knockaert och Ivan Cavaleiro lånats in från Premier League-klubbar. Scott Parker kan ställa en väldigt rutinerad elva på benen här med stjärnor som Alfie Mawson, Stefan Johansen och inte minst den serbiska stjärnan Aleksandar Mitrovic.

Försäsongen har varit helt okej och senast spelade de mot Premier League-klubben West Ham och höll då jämna steg med dem. Nu väntar ett motstånd som historiskt sett passat Fulham ganska bra. De har nämligen fyra raka segrar inbördes mot Barnsley och inte förlorat mot The Tykes på 19 år.

Värdarna tog klivet upp från League One och det skiljde alltså två divisioner mellan lagen i fjol. Sedan dess har Barnsley dessutom tappat sina två ordinarie mittbackar Ethan Pinnock och Liam Lindsay som gått till Brentford respektive Stoke. Mycket tunga avbräck för The Reds som heller inte har värvat speciellt mycket nytt.

Spelare för spelare är det stor skillnad mellan de två elvor som kommer ställas på benen här. Fulham ska gälla som klara favoriter och bör ta detta om de bara håller premiärnerverna under kontroll. Det finns viss risk för överstreckning här men håller sig tvåan under 50 procent är det en okej spik på en i övrigt mycket svår kupong.