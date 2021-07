"Spiken - England ett steg närmare final"

Favoriten! - 1. Tjeckien - Danmark Danmark får se upp Frågetecken rådde över Danmark och hur de skulle hantera att lämna Parken för att möta Wales på Johan Cruijff Arena i Amsterdam. Efter 4-0 och en total överkörning fanns det inte många frågetecken kvar. Trots att varken Eriksen, Wass eller Poulsen fanns med i startelvan visade Kasper Hjulmand och hans manskap att de har något riktigt stort på gång. Stryger Larsen och Maehle forsade fram längs kanterna och Kasper Dolberg visade med sin doppietta att han kan axla Poulsens anfallsroll. Centrallinjen med Schmeichel, Kjaer, Vestergaard, Christensen, Delaney och Höjbjerg håller toppklass och kan de fortsätta leverera på samma nivå som de hittills gjort blir danskarna ruskigt svåra att slå. Jag ser inga direkta svagheter hos de rödvita och i kvartsfinalen mot Tjeckien är det snarare danskarna själva som är deras egen största fiende. Tjeckien stod i sin tur inför en marig uppgift då de ställdes mot fullpoängarna Nederländerna i åttondelsfinalen, men efter väl genomförd matchplan och en högkaratig insats var det till slut tjeckerna som gick vinnande ur den bataljen. Tidigare i turneringen flaggade jag för Oranjes oförmåga, men likväl satt jag med dumstrut i ett hörn när valet föll på 1X på förra omgångens Stryktips. Patrik Schick och Tomás Holes knäppte både mig och övriga tvivlare på näsan och höga på ångorna efter avancemanget kommer tjeckerna att sälja sig dyrt även här. Tomás Vaclík är en säker förstalips och med resliga herrar som Kalas och Celustka framför sig är det inte lätt att hota öl-fantasterna i luftrummet. För att bryta ned detta Tjeckien behöver danskarna få fart på bollen och tvinga opponenterna i både sid- och djupled. Undan går det inte när Silhavýs manskap behöver göra stora förflyttningar. Av det som de båda aktörerna så här långt visat upp råder det inget tu tal om att detta är Danmarks kvartsfinal att förlora. Tvåan är också en potentiell spik i min bok, men här gäller det att vänta så nära spelstopp som möjligt. Springer danskarna upp en bit över 50 procent kommer jag att fnula på krysset som sällskap. Missar matchen Christian Eriksen, Danmark (hjärtproblem) Osäker till spel Daniel Wass, Danmark (sjukdom)

Yussuf Poulsen, Danmark (smäll)

Spiken! - 2. Ukraina - England Ukraina tömde sig mot Sverige Det var uppdukat för fest på Hampden Park när Sverige drabbade samman med Ukraina i en av åttondelsfinalerna. Oleksandr Zinchenko såg med sin halvvolley till att ge ukrainarna ledningen, men innan halvtidsvilan satte Emil Forsberg 1-1 för Sverige. Blågult dominerade sedan stora delar av matchbilden då samma Forsberg bland annat hade två bollar i virket, men efter 90 minuter stod det fortfarande 1-1 på resultattavlan. I förlängningens åttonde minut var olyckan framme. Marcus Danielson hamnade snett i en defensiv aktion och följden av mittbackens vårdslösa tackling blev en utvisning och en långstidsskada på Artem Besedin. Ukraina fick sedan blodad tand av händelsen och med bara ett fåtal minuter kvar kunde Artem Dovbyk nicka Shevchenko och company till kvartsfinal. Succén är därmed fullbordad för de gulklädda som inte har någonting att förlora mot England. Att matchen spelas på Stadio Olimpico i Rom borde gynna ukrainarna något mer, men med 120 tunga minuter i benen ställer jag mig tveksam till om de orkar ladda om. England ställdes mot Tyskland i sin åttondelsfinal och tungviktsmötets betydelse var på förhand större än vad ord kunde beskriva. För förbundskaptenen Gareth Southgate, syndabock mot just Tyskland 1996, betydde den här matchen allt och till hans och hela nationens stora glädje visade sig England från sin bästa sida. Raheem Sterling och Harry Kane såg med varsitt mål till att The Three Lions gick segrande ur striden och än ekar sången “It’s Coming Home” över öarna. Engelsmännen har faktiskt inte släppt in ett enda mål så här långt in i mästerskapet och jag kan inte påstå att jag blir chockad om den trenden står sig även efter bataljen mot Ukraina. England är att anse som det bättre laget på samtliga positioner och förutom Kane och Sterling är Grealish, Saka, Rashford och Foden också lirare som kan avgöra vilken fight som helst på egen hand. I kombination med turneringens starkaste försvar kan det bära långt. Tvåan lär streckas i hårdaste laget, men med Ukrainas slitna ben i åtanke är jag beredd att spika engelsmännen även om värdet inte är det bästa. Mycket talar för att Southgate och company återvänder till Wembley för minst en semifinal. Missar matchen Oleksandr Zubkov, Ukraina (vadskada)

Artem Besedin, Ukraina (knäskada)

Återstarten! - 3. Degerfors - Östersund Stora Valla blir tufft för Östersund För en Allsvenskan-fantast som mig själv har väntan på återstarten varit en oerhört lång sådan. Visserligen har EM stillat det mesta av begäret, men det är ändå något speciellt när det vankas fotboll från det finaste av rum i vårt avlånga land. Degerfors har stått för en klart godkänd inledning i egenskap av nykomlingar och när nu Östersund gästar Stora Valla hoppas DIF fortsätta på inslagen väg. Våren avslutades med fyra raka utan förlust, varav två raka hemmasegrar, för Degen där Victor Edvardsen gick i bräschen med sitt målskytte. Anfallaren sänkte på egen hand Djurgården med två strutar och i derbyt mot Örebro ville han inte vara sämre. Samtliga mål i 3-0-segern signerades av Edvardsen och det är inte konstigt att större klubbar än Degerfors intresserat sig för 25-åringens tjänster. Offensivt är målkungen i gott sällskap då bland andra Abraham, Bertilsson och Saidi också finns att tillgå i de främre leden. Dessutom gjorde Villiam Dahlström efterlängtad comeback i träningsmatchen senast mot AIK. Lyckas han bli kvitt sina skadebekymmer har firma Holmberg/Solberg gott om alternativ av välja bland i offensiv riktning. Bakåt såg det skakigt ut till en början, men allt eftersom våren fortlöpte förbättrades också försvarsspelet och endast ett insläppt mål på de fyra senaste vittnar om att Degerfors har fått ordning på grejerna. Östersund hade enorma toppar i 5-0 mot Örebro och 3-0 mot Sirius men det ska också sägas att triumferna var överprestationer sett till den underliggande statistiken. Fler segrar än så lyckades ÖFK inte ta och känslan är att Falkarna är i botten för att stanna. Blair Turgott är otroligt viktig med sitt målskytte (fem baljor hittills), men anfallaren tenderar att gå mållös under längre perioder. Det har de rödsvarta inte råd med om det ska bli nytt allsvenskt kontrakt i höst. Stora Vallas gräs är en faktor som talar för Degerfors och jag anser att värdarna ska ses med god chans på den egna mattan. Upp till 55 procent är ettan en spikad sådan men vandrar den över samma gräns är åtminstone krysset en lämplig gardering. Missar matchen Kalpi Ouattara, Östersund (knäskada)