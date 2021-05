"Spiken - Liverpool tar sista chansen"

Veckans Stryktips ser mest ut som ett Europatips. Detta då den avslutande omgången av The Championship spelas under söndagen. Tre matcher från Premier League finns fortfarande med, men i övrigt ska vi besöka Spanien, Tyskland, Italien, Skottland, Frankrike och Turkiet. Och så klart lite Allsvenskan på det. En spännande rad där 13 rätt inte alls ska vara någon omöjlighet. Vi jobbar in full pott tillsammans precis som vanligt och länken till andelsspelet hittar ni här nedan.

Vår tävling på stryktipsetleague.se rullar också vidare. Två omgångar har gått och senast hade Ginola och Eken det svårare. Det gör att jag själv och Filip har ryckt lite i täten. Samtidigt får det sämsta resultatet räknas bort vilket gör att det fortfarande finns allt att tävla om. Glöm inte att en officiell La Liga-boll står på spel! Länken till den tävlingen hittas här: