"Spiken - Liverpools segertåg fortsätter"

Allt är som vanligt under lördagen. Stryktipset är helengelskt med fyra matcher från Premier League och nio stycken kamper från The Championship. Kupongen inleds med två stora favoriter som lär vara svåra att rubba, men efter det är det en väldigt svårlöst rad där det finns många vägar att gå. Jag har gjort en första analys och här är mina tidiga tankar på pränt.

Spiken! - 1. Wolverhampton - Liverpool

Liverpool vinner igen

Så som Liverpool spelar fotboll i dagsläget finns det få lag i världen som kan stå emot den röda armén. Under onsdagen kom nästa överkörning när Everton krossades med 4-1 i derbyt. Som vanligt var Klopps mannar kliniska i sina omställningar där Salah firade stora triumfer. Tillsammans med Mané och Jota bildar egyptiern en otrolig topptrio som är omöjlig att stoppa.

Jordan Henderson spelade från start mot Everton och visade hur viktig han är för laget. Mittfältaren stod för både mål och assist och bidrog i övrigt med en defensiv stadga till mittfältet där även Thiago och Fabinho tog plats. Skulle någon ur den trion behöva vilas här kan Oxlade-Chamberlain eller Milner kliva in och det är två stabila pjäser. Milan väntar på tisdag i Champions League, men då Liverpool redan har säkrat förstaplatsen i gruppen kan de passa på att rotera i den matchen istället.

Wolverhampton lyckades inte bryta ner Burnley, trots hemmaplan, och spelade därmed sin andra raka 0-0-match. Visst var det Vargarna som hade det mesta och det bästa av spelet, men de slutade på ynka två skott på mål. Ska minsta chans finnas att göra match av detta måste spelare som Hee-Chan Whang, Raúl Jiménez och Trincao ställa in siktet och ta vara på sina chanser.

Endast Norwich har producerat mindre framåt än Wolves tolv gjorda mål. Bakåt ser det desto stabilare ut för de orangesvarta har dessutom endast släppt in tolv baljor. Tre raka nollor är starkt jobbat och försvarstrion Kilman, Coady och Saïss håller ganska hög klass. Mot Burnley fick de hjälp av Moutinho och Dendoncker på mittfältet och nu är dessutom Neves tillgänglig igen efter sin avstängning.

Wolverhampton kommer ha en defensiv matchplan där de ska kväva ytorna för Liverpool. Det kan möjligen fungera i en halvlek eller så, men över 90 minuter går det inte att hålla Salah och company borta från målet. Liverpool har vunnit samtliga sex ligamöten mellan lagen sedan Wolves gick upp 2018 och värdarna har endast nätat en gång på dessa sex matcher. Det blir enkelriktat igen. Tvåan singlas.

Missar matchen

Yerson Mosquera, Wolverhampton (knäseneskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (knäskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada)

Joe Gomez, Liverpool (vadskada)

Naby Keïta, Liverpool (knäseneskada)

Roberto Firmino, Liverpool (knäseneskada)

Osäker till spel

Willy Boly, Wolverhampton (muskelskada)

Daniel Podence, Wolverhampton (covid)

Curtis Jones, Liverpool (ögonskada)

Storfavoriten! - 2. Watford - Manchester City

Watford chanslösa mot mästarna

Manchester City var utan flera bärande spelare mot Aston Villa. Gündogan, Walker, Stones och De Bruyne var alla otillgängliga. Guardiola kunde ändå skicka ut en stark elva med Zinchenko och Cancelo på ytterbackspositionerna och Aké bredvid Dias i mittförsvaret då Laporte var avstängd. Spanjoren är dock tillbaka nu och lär ta plats från start bredvid Dias. En stabil duo som är väldigt svårpasserad.

På mittfältet bildade Rodri och Fernandinho ett defensivt block medan Mahrez, Sterling, Jesus och Silva fick mer eller mindre fria tyglar i offensiven. Ett mycket skickligt lag och de ljusblå spelade också ut Aston Villa efter noter, åtminstone i den första halvleken. Grealish och Foden är nu tillbaka från sina skadebekymmer och skulle kunna ta plats från start samtidigt som De Bruyne har börjat träna med laget. Det ser bättre och bättre ut.

Watford har förlorat fem av sju matcher sedan Claudio Ranieri tog över, men storsegrarna mot Manchester United och Everton gör att det känns bättre än vad det har varit. I onsdagens hemmamatch mot Chelsea fick vi dock se ett fokuserat hemmalag som stod för en stark insats. De hade lika mycket boll som Chelsea, fler avslut och 6-0 i hörnor. Ändå blev det stryk med 1-2.

Det finns såklart inte samma spets i laget även om Dennis, som blev målskytt för tredje matchen i rad, King och Pedro är en intressant trio längst fram. Bakåt ser det tunnare ut med Cathcart och Troost-Ekong bakom Cleverley, Louza och Sissoko. Det är svårt att se den uppställningen hålla Manchester City stången. Watfords 26 insläppta mål är också ligans tredje sämsta notering.

Watford såg fina ut mot Chelsea, men jag ser det som helt uteslutet att de kommer ha lika mycket boll och avslut mot Manchester City. Vi bör få se ett bortalag som dominerar fullständigt, precis som de ljusblå brukar göra när de spelar fotboll. Senast Watford var uppe i Premier League vann City med 4-0 borta och 8-0 hemma när dessa två gäng ställdes mot varandra. Det blir en klar seger för Guardiolas mannar igen. Tvåan är bara att spika av.

Missar matchen

Oghenekaro Etebo, Watford (lårskada)

Nicolas N’Koulou, Watford (knäseneskada)

Ben Foster, Watford (ljumskskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Samuel Edozie, Manchester City (knäskada)

Liam Delap, Manchester City (vristskada)

Ferran Torres, Manchester City (fotskada)

Osäker till spel

Kwadwo Baah, Watford (vristskada)

Ismaïla Sarr, Watford (knäskada)

Francisco Sierralta, Watford (knäseneskada)

Ken Sema, Watford (knäskada)

Danny Rose, Watford (oklart)

Kevin De Bruyne, Manchester City (corona)

John Stones, Manchester City (sjuk)

Kyle Walker, Manchester City (oklart)

Ilkay Gündogan, Manchester City (oklart)

Derbyt! - 4. Southampton - Brighton

Svårtippad match på St. Mary’s

Det ska spelas ett sydkustderby under lördagen även om ingen av klubbarna egentligen ser detta som ett derby. Southampton har sin rivalitet med Portsmouth medan Brighton främst krigar med Crystal Palace. Lite prestige lär det i vilket fall finnas och det är två lag som stundtals har visat upp hög potential även om de inte har fått resultaten med sig mot slutet. Båda gängen kryssade i sina respektive matcher under onsdagen.

Southampton ställdes mot Leicester och ledde då två gånger om, men fick nöja sig med 2-2. Chá Adams och Adam Armstrong startade då på topp med Redmond och Tella på kanterna. En kvartett som kom till ganska många chanser. Dessutom hoppade Armando Broja in mot slutet av matchen och det är en väldigt intressant spelare. Två nya insläppta oroar dock och därmed har The Saints tappat in åtta bollar på sina tre senaste matcher.

Brighton var på väg mot en förlust borta mot West Ham, men löste en pinne efter att Neal Maupay cykelsparkat in 1-1 i den 89:e minuten. Ett mycket vackert fotbollsmål och orättvist var det inte, även om West Ham dessförinnan hade fått ett mål underkänt för offside efter en längre VAR-granskning. Viktigt för Potters mannar att få utdelning för trots att de blåvita fortsätter att spela fotboll har effektiviteten varit för dålig under de senaste månaderna.

Mot West Ham spelade Fiskmåsarna sin tionde raka tävlingsmatch utan seger. Det ska dock sägas att åtta av dessa har slutat oavgjort efter full tid och då har Brighton under den perioden tagit poäng av lag som Arsenal och Liverpool. Maupay, Trossard, Lallana och de andra offensiva lirarna måste bara börja sätta dit sina chanser. I övrigt känns Brighton väldigt stabila med Bissouma på mittfältet och alternativ som Cucurella och Lamptey på kanterna.

I grunden håller jag Brighton som det något bättre laget och jag tror att de kommer sluta före Southampton i tabellen när serien ska summeras i maj. Ska de till och med fortsätta vara med och utmana om Europaplatserna behöver The Seagulls dock börja vinna matcher. Southampton har samtidigt bara förlorat en hemmamatch på hela hösten och kommer inte ge sig utan en fajt. Alla tecken behövs när sydkustens kungar ska krönas.

Missar matchen

Stuart Armstrong, Southampton (vadskada)

Danny Welbeck, Brighton (knäseneskada)

Steven Alzate, Southampton (knäskada)

Osäker till spel

Jack Stephens, Southampton (knäskada)

Ibrahima Diallo, Southampton (vristskada)