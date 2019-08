"Spurs får den perfekta starten på säsongen"

Höjdaren! - 1. Tottenham - Aston Villa

Tottenham får en perfekt start på säsongen

Dessa rader skrivs under deadline day och det kommer rykten om att spelare som Sessegnon, Dybala och Lo Celso ska vara på Tottenhams radar. Å andra sidan kan möjligen Christian Eriksen vara på väg ut. Hur det än må vara med den saken kommer startelvan Pochettino ställer på benen här vara oerhört slagkraftig.

Ndombélé har redan förstärkt Spurs trupp och det är ett mycket välkommet tillskott. Det har gjort att det defensiva mittfältet nu ser stabilt ut. Framåt finns stjärnorna Eriksen (än så länge), Kane, Lucas och Heung Min-Son och det är en väldigt stark uppställning, även om sydkoreanen är avstängd här efter ett rött kort i slutet av förra säsongen. Under försäsongen har de vitklädda från norra London besegrat lag som Juventus, Real Madrid och Bayern München.

Aston Villa är tillbaka i Premier League efter att ha besegrat Derby i playoff-finalen i våras. Läge då att ge samma spelare chansen även i högstaligan? Inte då, Villa har värvat spelare för nästan 1,5 miljarder kronor. Tolv nya ansikten har kommit till Birmingham. Får Dean Smith ihop bitarna eller blir det ett nytt Fulham?

Träningsmatcherna har sett ruskigt intressanta ut. Aston Villa besegrade senast RB Leipzig med klara 3-1. Nyförvärven Jota och Wesley, rekordvärvning från Club Brügge, kommer tillföra spets. Det finns alla möjligheter för nykomlingarna att göra en stabil säsong och hamna på rätt sida nedflyttningsstrecket. I premiären får de dock en väldigt svår uppgift.

En intressant nykomling alltså och i början av säsongerna brukar de kunna sprattla till. Tyvärr ställs Villa här mot ett Tottenham som för bara några månader sedan var i final i Champions League och således tillhör hela Europas bästa lag. Trots alla investeringar hos gästerna har de ändå en ganska markant sämre trupp än Spurs och på bortaplan ska det väldigt mycket till för att de ska få med sig något. Ettan spikas.

Missar matchen

Juan Foyth, Tottenham (avstängd)

Heung Min-Son, Tottenham (avstängd)

Dele Alli, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Ben Davies, Tottenham (ljumskskada)

Victor Wanyama, Tottenham (knäskada)

Ezri Konsa, Aston Villa (lårskada)

Anwar El-Ghazi, Aston Villa (oklart)





Hemmafavoriten! - 2. Bournemouth - Sheffield United

The Blades går mot en svår säsong

Sheffield United kom före Aston Villa i tabellen i fjol men förväntas sluta efter The Lions denna säsong. Det är svårt att tävla mot Birmingham-gängets resurser. United från stålstaden har visserligen även de hämtat in en del nya pjäser där skotten Oliver McBurnie märks lite extra. Han var ruskigt vass för Swansea i fjol och har stor potential.

Bakåt har rutinerade Phil Jagielka värvats från Everton och han kan ge välbehövlig stadga åt försvaret. Ravel Morrison är ett annat intressant namn. Han gjorde visserligen ingen större succé i Östersund men mittfältaren imponerade så mycket i ett provspel att han fick plats i Sheffield Uniteds trupp. Dessutom har Lys Mousset köpts in från just Bournemouth för drygt 100 miljoner kronor.

Bournemouth har öppnat plånboken under sommaren och värvat spelare för över en halv miljard. Billing från Huddersfield och Danjuma från Club Brügge är de dyraste under transferfönstret. Den största vinsten för The Cherries får dock sägas vara att de har fått behålla sin stomme. Stjärnor som Joshua King och Callum Wilson kommer göra rejält med mål även denna säsong.

De rödsvarta har mött tufft motstånd under sin försäsong men imponerat. Mot Lazio blev det visserligen en knapp 3-4-förlust men mot franska storlaget Lyon vann Eddie Howe’s mannar med 3-0. Både King och Wilson nätade faktiskt då och visade att formen är det inget fel på. Hemma på Vitality Stadium är Bournemouth normalt starka och i fjol torskade de bara sex av 19 omgångar här.

Värdarna är ganska skadedrabbade inför denna drabbning men med tanke på alla nyförvärv är truppen så bred att det inte ska spela någon större roll. Här kommer vi få se ett hemmalag som sätter full fart framåt från början och ett United som kommer försöka stå emot. Det löser de inte i 90 raka minuter. Välkommen till Premier League Sheffield men det börjar med förlust.

Missar matchen

Dan Gosling, Bournemouth (höftskada)

David Brooks, Bournemouth (vristskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäskada)

Simon Francis, Bournemouth (knäskada)

Osäker till spel

Lewis Cook, Bournemouth (knäskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (vristskada)

Spiken! - 4. Crystal Palace - Everton

The Toffees siktar mot toppen

Det verkar stundtals omöjligt för något lag att slå sig in bland “the big six” i toppen av Premier League. Everton gör dock ett rejält försök denna säsong. Transferfönstret har varit oerhört intressant och The Toffees kommer kunna ställa en skicklig elva på benen i premiären på Selhurst Park. Är de redo för att ta nästa kliv i klubbens utveckling?

På minussidan finns den löpvillige mittfältaren Idrissa Gana Gueye som lämnat klubben för PSG. Han har ersatts med hela tre spelare som kan ta plats på det inre mittfältet, André Gomes från Barcelona (på lån till klubben i fjol), Fabian Delph från Manchester City och Jean-Philippe Gbamin från Mainz har alla hämtats in. Det är inga dåliga namn.

Det största nyförvärvet kommer dock från Juventus. Tonåringen Moise Kean räknas som en av världens största anfallstalanger och ska definitivt vara redo för att ta Premier League med storm. Tillsammans med Richarlison, Walcott och Sigurdsson bildar han en ruskigt fin offensiv kvartett. Det är inte många lag i ligan som kan matcha dessa namn.

Crystal Palace sommar har mest handlat om Wilfried Zahas vara eller inte vara i klubben. När Wan-Bissaka dessutom gick till Manchester United i början av fönstret är det inte mycket som tyder på att The Eagles ska göra en bättre säsong än i fjol. Roy Hodgson har helt klart ett stort arbete framför sig. Tyvärr inleds säsongen med ett mardrömsmotstånd.

Everton har rejält övertag på London-klubben på senare år. Palace har nio raka inbördes mot The Toffees utan vinst. Med tanke på de startelvor lagen kan ställa på benen ska gästerna gälla som klara favoriter i premiären. Håller sig tvåan runt 40 procent är det en vettig spik på denna kluriga rad.

Missar matchen

-

Osäker till spel

James Tomkins, Crystal Palace (ljumskskada)

Fabian Delph, Everton (lårskada)