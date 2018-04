Spurs favoriter på "hemmaplan" mot United

Höjdaren - 1. Manchester United - Tottenham

Supervärde på “hemmalaget” Spurs!

Vi är framme vid semifinal i FA-cupen och två matcher ska avverkas på Wembley den här helgen. Först ut är stormötet Manchester United mot Tottenham under lördagskvällen.

Båda lagen visar lite knackig form inför mötet. United vann förvisso i onsdags mot Bournemouth, men kom dessförinnan från en pinsam 0-1 förlust hemma mot West Bromwich. Tottenham blev i sin tur utspelade av Manchester City den gångna helgen och fick bara 1-1 borta mot Brighton i tisdags.

Skadeläget ser strålande ut hos båda lagen inför semifinalen. Sergio Romero, som stått Uniteds samtliga FA-cupmatcher den här säsongen, är skadad och missar mötet. Det är dock bara en fördel då en av världens bästa målvakter, David de Gea, istället tar plats mellan stolparna. I övrigt är det bara Daley Blind hos United och Danny Rose samt Harry Winks hos Spurs som är osäkra till spel inför mötet.

Lagen möttes på Wembley i slutet av januari och då var det inget snack. Tottenham dominerade från start och vann komfortabelt med 2-0 efter att Christian Eriksen målat redan efter tio sekunder.

På den engelska nationalarenan, som till vardags är Spurs hemmaplan, ska naturligtvis Londonlaget gälla som favoriter. Det svenska folket tycks ha missat denna faktor och betraktat United som hemmalag. Ettan har därför blivit ordentligt överstreckad och tappat allt värde. Här spelas därför X2 till trevlig procent där tvåan rentav kan vara en gångbar spik.

Missar matchen

Sergio Romero, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Daley Blind, Manchester United (vristskada)

Danny Rose, Tottenham (vadskada)

Harry Winks, Tottenham (vristskada)

Draget - 2. Watford - Crystal Palace

Palace säkrar kontraktet på Vicarage Road?

Roy Hodgsons Crystal Palace tog en mycket viktig seger den gångna helgen när Brighton besegrades med 3-2 hemma på Selhurst Park. Trepoängaren gör att The Eagles nu är nära nytt kontrakt, även om ett par poäng till behöver inkasseras de tre avslutande omgångarna.

Watford återfinns tre poäng före i tabellen och har mer eller mindre säkrat kontraktet. Formen är dock rent ut sagt värdelös och enbart en poäng har spelats in på de fem senaste matcherna.

Även om Watford återfinns högre upp i tabellen är det inget snack om att Crystal Palace är det bättre laget för stunden. Sett till de 20 senaste omgångarna har faktiskt Londonlaget spelat in nio poäng mer än Watford, 25 poäng att jämföras med 16 pinnar.

I takt med att skadeläget ljusnat för Palace har spelet också sett allt bättre ut. The Eagles största offensiva hot, Wilfried Zaha, har visat strålande form och stått för tre mål under lagets två matcher under april månad.

Crystal Palace ser inte bara bättre ut för stunden, utan har även betydligt mer att spela för här. Londonlaget har bara förlorat en av de åtta senaste mot Watford och ska gälla som favoriter trots bortaplan. Trots detta ser ettan ut att bli streckad hårdast. Då är det inget snack om hur jag streckar. X2 spelas på samtliga mina system!

Missar matchen

Tom Cleverley, Watford (lårskada)

Scott Dann, Crystal Palace (korsbandsskada)

Bakary Sako, Crystal Palace (vristskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (vristskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (ljumskskada)

Jason Puncheon, Crystal Palace (korsbandsskada)

Osäker till spel

José Holebas, Watford (smäll mot huvud)

Gerard Deulofeu, Watford (fotskada)

Younes Kaboul, Watford (fotskada)

Nathaniel Chalobah, Watford (knäskada)

Spiken - 5. Brentford - QPR

Brentford vinner Londonderbyt!

The Championship bjuder på en riktigt härlig match under lördagseftermiddagen. Ett West London derby står för dörren när Brentford och Queens Park Rangers drabbar samman på Griffin Park.

Här har givetvis båda lagen mycket att spela för då prestige står på spel. Sett till tabelläge är det dock Brentford som ska ha klart högst motivation. The Bees är med i det hårda racet om

playoff-platserna. Med fyra poäng upp till Millwall på sjätteplatsen krävs dock full pott de avslutande omgångarna om minsta chans ska finnas.

Formen är strålande hos hemmalaget som gått sex raka utan förlust och vunnit tre av sina fyra senaste. Även i lördags spelade Brentford ett Londonderby när de gästade The Championships mest formstarka lag Fulham. Där fick Brentford med sig en stark poäng efter en sen kvittering av Neal Maupay.

Fransmannen, som kom från Ligue 2-laget Brest, visar stekhet form för tillfället. Målet mot Fulham var anfallarens tredje mål på de fyra senaste matcherna. Detta trots att han agerat inhoppare i två av dessa.

QPR har till skillnad från Brentford inte speciellt mycket att spela för. Laget ligger i ingenmansland och kommer att sluta på placeringarna 12-17. Spelet hemma på Loftus Road har varit starkt hela säsongen, men på resande fot har Ian Holloways mannar inte alls lyckats. Med 15 inspelade poäng på 21 matcher är det bara Birmingham och Bolton som är sämre.

Till lördagens möte är det dessutom ett decimerat QPR som kommer till spel. Båda de ordinarie mittbackarna, Nedum Onuoha och Joel Lynch, saknas. Onuoha är avstängd efter hans röda kort mot Hull för två veckor sedan, medan Lynch blir borta resten av säsongen efter att ha ådragit sig en lårskada i samma möte.

Brentford har däremot en så gott som skadefri trupp och fin statistik mot QPR. Tre av de fyra senaste mötena lagen emellan har slutat med seger för The Bees och här talar mycket för ännu en. Brentford vinner slaget om västra London på nytt och tar sista chansen till att nå playoff. Ettan spikas utan minsta tvekan!

Missar matchen

Nedum Onuoha, QPR (avstängd)

David Wheeler, QPR (vristskada)

Joel Lynch, QPR (lårskada)

Osäker till spel

Alan Judge, Brentford (lårskada)

Grant Hall, QPR (knäskada)

