"Stark hemmasvit - Liverpool favoriter i toppmötet"

Överstreckningen! - 1. Manchester United - Crystal Palace

United blir övervärderade

Manchester United gick in i säsongen utan att riktigt veta vart de stod. Ole Gunnar Solskjaer gör sin första hela säsong som manager för klubben och anfallsstjärnan Romelu Lukaku har försvunnit till Italien. Dessutom ryktas det ständigt om Paul Pogba som verkar trivas sådär på Old Trafford. Starten på serien får dock anses vara fullt godkänd med fyra poäng efter möten med Chelsea och Wolverhampton.

Främst är det defensiven som ser stabil ut. Lindelöf Nilsson var en ledare redan i fjol men har nu tagit ännu ett kliv fram. Dessutom har den svenske mittbacken fått en perfekt lekkamrat i dyra Harry Maguire. Äntligen ett mittbackspar att lita på. Med Luke Shaw och nye Wan-Bissaka på kanterna är det inte lätt att penetrera detta United.

Nu tar de sig an Crystal Palace på Old Trafford och i fjol slutade motsvarande möte 0-0. Då spelade Wan-Bissaka för Londonlaget och var del i den försvarslinje som effektivt stängde ner det rödklädda hemmalaget. Roy Hodgson lär satsa på en liknande taktik nu där försvarsspelet prioriteras, så räkna inte med någon målexplosion.

Palace har inlett med en poäng och 0-1 efter de två första omgångarna, detta trots att de stött på klart mänskligt motstånd. Den defensiva organisationen med Ward, Kelly, Dann och Van Aanholt fungerar helt okej, men framåt är det för torftigt, speciellt när inte Wilfried Zaha visat sig från sin bästa sida. Townsend och iskalla Benteke räcker inte till.

På det stora hela talar det mesta för Manchester United som definitivt kommer föra matchbilden. Samtidigt fick de inte hål på The Eagles i motsvarande möte i fjol och de såg inte helt klockrena ut senast mot Wolverhampton heller, åtminstone inte i den andra halvleken. När ettan då streckas upp över 80 procent måste det garderas, 1X ska dock räcka.

Missar matchen

James Tomkins, Crystal Palace (ljumskskada)

Eric Bailly, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Alexis Sánchez, Manchester United (knäseneskada)

Höjdaren! - 2. Liverpool - Arsenal

Målfyrverkeri från Liverpool i vanlig ordning

5-1, 4-0, 3-1, 3-3, 2-2 och 5-1. Det är resultaten de senaste sex gångerna Arsenal besökt Liverpool. Totalt har gästerna alltså släppt in 22 baljor på sex möten, fler än tre och ett halvt i snitt per gång. Galna siffror. Nu möts lagen i en väldigt tidig seriefinal då det bara är Liverpool och Arsenal som står på full pott efter två spelade omgångar.

Arsenal har under sommaren verkligen varit aktiva. Dökött som Welbeck, Koscielny, Iwobi, Jenkinson och Lichtsteiner har skurits bort medan Londonlaget hämtat in rejält med kvalité. Tierney, Luiz, Pépé och Ceballos är samtliga spelare som kommer gå rakt in i startelvan. Den förstnämnda är dock skadad ytterligare ett par månader och förväntas göra sin debut i oktober.

Offensivt ser det ruskigt spännande ut för gästerna. Pépé som tillägg till den dynamiska duon Aubameyang och Lacazette gör att Arsenal nu förfogar över en av världens bästa anfallslinjer. Ceballos visade också i sin debut från start mot Burnley att han kommer göra enorm nytta. Problemet hittas som vanligt i de bakre regionerna. David Luiz gjorde en okej debut, men tillsammans med Monreal, Maitland-Niles och Sokratis bildar han en ganska skakig försvarslinje.

Där kommer Liverpool som vanligt ha lekstuga. Sadio Mané var riktigt bra senast mot Southampton och låg bakom båda målen då. Tillsammans med Salah och Firmino kommer de hitta en hel del ytor mot ett Arsenal som är alldeles för offensivt balanserat. Räkna med att det kommer smälla rejält i burarna även denna gång.

Liverpool har inte förlorat en hemmamatch i Premier League sedan den 23:e april 2017! Över två år sen alltså. Den enda lilla svagheten som går att hitta är allra längst bak nu när Alisson är skadad. De har dock råd med ett par i baken för Liverpool hittar alltid målet framåt. Håller sig ettan runt 60 procent är det en alldeles strålande spik att bygga systemen kring.

Missar matchen

Alissom, Liverpool (vadskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Kieran Tierney, Arsenal (ryggskada)

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (ljumskskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Osäker till spel

Naby Keita, Liverpool (höftskada)

Derbyt! - 3. Brighton - Southampton

Southampton regerar sydkusten

På Englands södra kust ska det spelas ett spännande derby under lördagen och där är det främst gästerna som är i desperat behov av poäng. Southampton torskade mot Liverpool senast med 1-2 och veckan innan det blev det 0-3 mot Burnley. Noll poäng således efter två omgångar och därmed en plats som nästjumbo. Ralph Hasenhüttl har jobb att göra.

Insatsen mot Liverpool var inte så tokig egentligen men bakåt såg det virrigt ut. Mot slutet av matchen var The Saints faktiskt inte helt ofarliga och med lite tur hade de kunnat få med sig ett resultat. Med Nathan Redmond, Danny Ings och nye Che Adams som alternativ på topp finns det rejält med offensiv kraft. Bakom dessa herrar finns den hårt arbetande trion Höjbjerg, Romeu och Ward-Prowse.

Det går inte att snacka om Southampton utan att nämna just Ward-Prowse. Trots att han är född i Portsmouth (som är Southamptons värsta rivaler) har han spelat för The Saints hela sitt liv. Förra säsongen var han så bra att han fick göra tävlingsdebut för det engelska landslaget. Med en gudabenådad högerfot är han ett vapen på alla fasta situationer och det finns gott om huvudstyrka hos gästerna. Det gäller alltså för Brighton att inte dra på sig några frisparkar.

Brighton har fått en perfekt start på säsongen under nye tränaren Graham Potter. 3-0 på Watford och 1-1 mot West Ham är två stabila resultat att börja säsongen med. Med Locadia, Murray, Andone, Trossard och Maupay finns här en väldigt intressant offensiv kvintett. På det stora hela är dock truppen inte bra nog för att vara på den övre halvan. Brighton lär sjunka ju längre säsongen lider.

I fjol möttes lagen två gånger på AmEx Stadium då de också ställdes mot varandra i Ligacupen. Det slutade med två 1-0-segrar för Southampton som är storebror i regionen. Brighton ställs ut som ganska solklara favoriter här och det känns inte alls rätt. Allt värde finns i tvåan och då väljer jag att spika skrällen. Jobba Saints!

Missar matchen

-

Osäker till spel

Ezequiel Schelotto, Brighton (knäskada)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)