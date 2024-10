"Stora skrällen - ett slitet City åker på en smäll"

Att tänka på

Det är snudd på målgaranti så fort Wolverhampton är i farten. Jag lämnar krysset utanför när Crystal Palace står på andra sidan.

Jag håller Ipswich högre än ett överpresterande Leicester och lockas av spikettan i nykomlingsmötet.

Southampton behöver börja ta poäng om avståndet upp till säker mark inte ska bli för stort. En målrik tillställning spås mot Everton.

Hull är inte en favorit jag vill hålla i handen till överdriven procent. Portsmouth är ett vettigt skrällbud.

Sunderland kommer att streckas hårt mot QPR, men efter två raka poängplock vill jag höja ett varningens finger för de sistnämnda. Krysset är en rimlig följeslagare till tvåan.

Watford har förlorat fem av sina sex bortamatcher.

Övriga spikförslag

Norwich - Inledningen var inte mycket att hurra över men jag anser att Norwich har spelat upp sig rejält egentligen ända sedan sensommaren. Bara en förlust på de nio(!) senaste är ett kvitto på att Johannes Hoff Thorup har något spännande på gång och med Borja Sainz i kalasform krävs det inte mycket för att The Canaries ska hitta nätet. På tal om kalasform har Cardiff gått starkt sedan tränarskiftet, men i grund och botten är walesarna inte på Norwich nivå. 0-0 senast mot West Bromwich var ett rån sett till matchbilden och när viktiga Ng är avstängd samtidigt som Robinson tvingades utgå med en skada senast är The Bluebirds truppläge ansatt. I vad jag tror blir en jämnt streckad fight lockar spiken i österled. Detta vinner Norwich!

Middlesbrough - Det känns som att jag skriver upp Middlesbrough inför varenda match, men det är å andra sidan inget konstigt då Michael Carrick får Boro att prestera den bästa fotbollen i hela The Championship. Bara ett något begränsat material hindrar de rödvita från given toppstrid. Fyra poäng med mersmak på de två senaste mot Sheffield United och Norwich vittnar samtidigt om gryende toppform och jag är inte orolig över att värdarna inte kommer upp i nivå mot Coventry. Mark Robins kompani är också ett lag jag håller högt, men så här långt har The Sky Blues fladdrat alldeles för mycket i sina prestationer. På Riverside Stadium slår de ljusblå ur underläge och stannar ettan omkring 60 procent har jag inga problem med att spika Middlesbrough. Etta.

Avstängningar på tipset

Harry Clarke (Ipswich)

Mohammed Kudus (West Ham)

Perry Ng (Cardiff)

Kenny McLean (Norwich)

Jayden Bogle (Leeds)