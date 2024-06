"Storfavoriter - förmåga att bita sig fast"

Spiken! - 1. Schweiz - Tyskland

Tyskarna vinner igen - till Stryktipset

Jag blindspikade Tyskland i analysen mot Ungern och sett till resultatet (2-0) var det uppenbarligen rätt val. Det är med det sagt viktigt att göra skillnad på en bra och dålig spik. Sett till matchbilden – en faktor som i min bok är viktigare än resultatet – var Ungern väl så bra som Tyskland och en annan dag hade gulasch-vurmarna mycket väl kunnat få med sig minst en poäng från mötet i Stuttgart.

Helhetsbetyget på blindspiken landar således på icke godkänt, men man kan också vrida och vända på steken med argumentet att Tyskland var den största oddsfavoriten i hela omgången. Nog om det. Efter trepoängaren är Julian Nagelsmann och company klara för slutspel, men än är inte förstaplatsen i hamn. Två poäng bakom i tabellen skuggas nämligen värdnationen av Schweiz.

Alplandet hoppas lägga fälleben för tyskarna i den sista gruppspelsomgången och uppträder Yakins gäng som de gjorde mot Ungern finns förutsättningar för att bjuda upp till dans. Uppträder de däremot som de gjorde mot Skottland tror jag att det blir väldigt tufft emot i Frankfurt. Vilket Schweiz som dyker upp återstår att se, men jag lutar åt att Tyskland är ett nummer för stora.

Med hänsyn till att förstaplatsen ännu inte är i hamn tror jag inte att Nagelsmann roterar särskilt mycket i sin startelva och tyskarna har dessutom klarat sig från skador och avstängningar. Den offensiva kvartetten – Havertz, Gündogan, Wirtz och Musiala – glänste mot Ungern och det är som att bänka sig i en biograf när dessa fyra herrar sätter fart på bollen runt motståndarnas straffområde.

Tysklands förmåga att bita sig fast på offensiv planhalva är ruggig och även om ett mer kontringsstarkt landslag – till exempel Spanien – kan syna Die Mannschaft tror jag inte att Schweiz har vad som krävs för att rubba värdarna över 90 minuter. Det finns en kryssrisk hängandes över fighten i flygplatsstaden, men vid varsin ansenlig insats är Tyskland det klart bättre laget. Jag lämnar tvåan allena såvida den inte rusar över 60 procent.

Osäker till spel

Denis Zakaria, Schweiz (lårskada)

Steven Zuber, Schweiz (vadskada)

Draget! - 2. Skottland - Ungern

Ett skadedrabbat Skottland får det tufft - till Topptipset

Jag är liksom många andra lyrisk över inledningen av detta EM. Flera matcher har mynnat ut i rena rama sluggerfester där nationerna stormar fram i anfall efter anfall och står med konstant kramp i slutskedet av matchen. Manegen till mötet mellan Skottland och Schweiz krattades redan under nationalsångerna där The Tartan Army brände av en dånande version av Flower of Scotland som fick varenda kroppshår att resa sig.

Höga på ångorna från publikens pulserande sångröst bjöd skottarna verkligen upp till dans mot schweizarna. Hjärtat lämnades utanpå matchtröjan när Steve Clarkes gäng tog ledningen med 1-0 genom nyblivna målmaskinen McTominay. Där och då kändes det som att Skottland kunde gå genom berg, men glädjen blev kortvarig då Schweiz kvitterade mindre än en kvart senare.

1-1 stod sig sedan matchen ut och även om Skottland kvitterade ut MVG för sin kämpainsats transporterades problem från det gröna schackbrädet rakt upp i hjärnkontoret på Steve Clarke. Aaron Hickey tvingades lämna återbud till EM på grund av en skada och Porteous utvisning i premiären håller honom borta även från mötet med Ungern. Som om inte det vore nog skadade sig Tierney mot schweizarna.

Jag är ingen läkare men det skulle förvåna om Arsenal-backen finns med i truppen mot Ungern. En liten notis i sammanhanget är att Ungern får ett par timmars längre vila i kropparna och slipper resandet då denna fight – liksom mötet med Tyskland – går av stapeln i Stuttgart. Det behöver inte betyda alltför mycket men då jag gillar Ungerns segerchans är det en tanke som finns med i bakhuvudet.

På tal om kämpainsatser kan ungrarna sträcka på sig efter prestationen mot Tyskland och jag är tämligen övertygad om att en likvärdig insats kan räcka långt mot Skottland. Szoboszlai, Sallai, Varga och Ádám är spelare som på ett eller annat sätt kan såra The Tartan Army på egen hand. “Gubben” (etta-tvåa) är det optimala valet i en högst troligt böljande tillställning, men jag har mest feeling för tvåan. Möjlig chansspik till höger.

Notabla avbräck

Ryan Porteous, Skottland (avstängd)

Osäker till spel

Kieran Tierney, Skottland (knäseneskada)

Skrällen! - 10. Uruguay - Panama

Jag går för knallen i Copa América - till Stryktipset

Copa América anno 2024 spelas i USA där Argentina går in som regerande mästare efter titeln 2021. Ángel Di Marías 1-0-mål mot Brasilien på Maracana blev som bekant matchens enda strut och titeln såg Argentina gå upp på lika många pokaler som tidigare mesta mästarna Uruguay. De blåsvarta går in i detta mästerskap som tredjehandsfavoriter bakom just Argentina och Brasilien.

Colombia är ett annat land som jag vill nämna i diskussionen om slutsegern, men det är samtidigt inte svårt att förstå varför Marcelo Bielsas manskap klassas så högt som de gör. Sedan argentinaren tog över i maj i fjol har Uruguay bara förlorat två landskamper i olika sammanhang. En knapp VM-kvalförlust mot Ecuador samt en missvisande vänskapslandskamp mot Elfenbenskusten.

Det ska dock föras till protokollet att startelvan mot Elfenbenskusten var reservbetonad, men när Panama står på agendan lär vi få se bästa möjliga manskap. Det innebär Rochet mellan stolparna och ett mobilt mittlås i form av Giménez och egentliga vänsterbacken Olivera. Är det någon lagdel som jag ser som en svaghet i Uruguay är det just backlinjen, men längre fram höjs nivån avsevärt.

Ugarte, Bentancur och Suárez kan alla blixtra till med avgörande ögonblick på ett eller annat sätt, men de två lirarna som står ut allra mest är utan tvekan Valverde och Núnez. Duon väntas bära Uruguay på sina axlar och är två spelare som Panama verkligen får se upp med. Det mest troliga är såklart att Uruguay inleder med tre poäng, men med hänsyn till kupongens utformning vill jag inte ta rygg på varenda favorit. Någonstans måste det smälla.

Aníbal Godoy, Panamas lagkapten, har skadat sig och missar Copa América, men trots det väljer jag att tro att underdogen kan bjuda upp till dans. Uruguay kommer att mötas av en köttmur till försvar i Florida och min förhoppning är att Panama kan hålla ställningarna och möjligen hitta rätt med en boll via en omställning. Hur som helst blir alla tecken och skrälljobb min rek.