"Stormöte - City vinner mot Liverpool"

Stryktipset börjar äntligen se ut som det ska med fullt av engelska matcher. The Championship drar nämligen igång till helgen och nio matcher från den ligan tar plats på tipset. Dessutom ska de två engelska giganterna Liverpool och Manchester City drabba samman på King Power Stadium. Community Shield ska avgöras och det är en match som sätter tonen för resten av säsongen. Lite svenskt avslutar kalaset och med 6 miljoner kronor i jackpott är detta en rad utöver det vanliga. Du hänger väl med?

Höjdaren! - 1. Liverpool - Manchester City

City tar hem första titeln

Liverpool och Manchester City har byggt upp en rivalitet mellan varandra under de senaste åren då de varit överlägsna i England. Det lär blir samma sak denna säsong också och därför finns det väldigt mycket prestige i denna tillställning. Liverpool kommer hit från en 0-1-förlust mot RB Salzburg där Klopp mönstrade en minst sagt reservbetonad elva. Det är inte många som startade då som kommer ta plats nu.

Istället lär vi få se ungefär samma elva som när RB Leipzig krossades med 5-0. Det innebär Salah, Firmino och Díaz på topp med Fabinho och Thiago bakom sig. I denna match tror jag att Henderson tar den tredje mittfältsrollen från Keïta. Bakåt styr Van Dijk medan Robertson och Alexander-Arnold bombar fram på kanterna. Den enda lilla svagheten hittas mellan stolparna. Alisson har problem med en magskada och är tveksam till spel samtidigt som Kelleher inte lär finnas med. Då får The Reds förlita sig på Adrián och det är målvakt med misstag i sig.

Manchester City har inte kommit lika långt i sina förberedelser och har bara hunnit spela två träningsmatcher innan säsongen nu drar igång på allvar. Att det fortfarande är ett bra lag visades dock när Bayern München slogs tillbaka med 1-0 förra helgen. Erling Braut Haaland stod då för matchens enda mål och norrmannen ger en helt ny dimension till de ljusblåas anfallsspel.

Nu finns det en murbräcka längst fram som kan forcera in bollar och det har behövts någon som kan göra de lite fulare målen. Foden saknades mot Bayern, men ska vara fit nu och lär då starta på ena kanten med Mahrez på den andra. Bakom denna trio finns De Bruyne, Rodri och Bernardo Silva som kanske är världens spelskickligaste mittfält. Där finns även nyförvärvet Kalvin Phillips att tillgå. Längst bak är Stones tillbaka och bör ta Akés plats bredvid Días i mittförsvaret. Laporte är däremot skadad och missar matchen.

Det kommer bli högt tempo när två lag som vill positionera sig inför säsongen ställs mot varandra och även om jag tror att Liverpool, som är mer matchvana, börjar bäst så kommer Manchester City växa in i handlingarna. Jag tycker City har en högre högstanivå än sina kombattanter och med en titel på spel visar de upp sig från sin bästa sida. Tvåan är en tänkbar spik, inte minst då matchen spelas på neutral plan.

Missar matchen

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäskada)

Osäker till spel

Alisson, Liverpool (magskada)

Caoimhín Kelleher, Liverpool (oklart)

Diogo Jota, Liverpool (knäseneskada)

Calvin Ramsey, Liverpool (oklart)

Premiären! - 3. Cardiff - Norwich

Häftig seriepremiär i Wales

Cardiff gick inte alls att känna igen under förra säsongen och slutade en bra bit ner på den undre halvan. Dessutom fick de dyngstryk av Swansea i båda de walesiska derbyna. Under sommaren har de haft enorm rotation på spelare där pjäser både gått och kommit på free transfer. Vaulks, Flint, Pack och Bacuna har lämnat klubben, men ersättare har hämtats in och Cardiff ser ganska intressanta ut.

Romaine Sawyers har kommit från West Bromwich, Callum O’Dowda från Bristol City och Sheyi Ojo, som var i Millwall på lån förra säsongen, har anslutit från Liverpool. Tre spelare som kommer kliva in i startelvan och bli bärande pjäser direkt. Dessutom är unge Max Watters en spelare som kan få sitt stora genombrott i Cardiff denna säsong. Försäsongen har varit riktigt stark och Cardiff har inte förlorat en match under sommaren. Det ska dock sägas att motståndet inte har varit av speciellt svår art.

Norwich hade inte en chans i Premier League förra säsongen och fick omgående ta hissen tillbaka ner igen. Kanariefåglarna har blivit ett riktigt jojo-lag på senare år och de hoppas nu att kunna studsa tillbaka upp till det engelska finrummet. De gröngula har fått behålla stora delar av truppen och framför allt är Teemu Pukki kvar. Då han var en av de enda som gjorde mål förra säsongen betyder det massor.

Josh Sargent är en annan spelare som har mer att ge än han visade i fjol och Anthony Idah visade stundtals upp ett fint samarbete med Pukki. En trio som kommer vräka in mål på den här nivån. Dessutom har Norwich öppnat stora plånboken för att knyta till sig Gabriel Sara från Sao Paulo. Han är hela Championships dyraste nyförvärv och kommer bidra med massor. Brassen är dock skadad och ser ut att missa premiären. Samma sak gäller för lånet Isaac Hayden.

Norwich kommer sluta högre upp i tabellen än Cardiff, det vågar jag lova, och spelare för spelare är de betydligt starkare. Dessutom har walesarna bara vunnit en premiär på de nio senaste åren. Samtidigt saknar besökarna både Sara och Hayden, två av lagets allra bästa spelare, och det är inte bara att åka till Cardiff och städa av en premiär. Hemmalaget kommer ha mycket energi och springa tills de stupar. Därför väljer jag att gardera utgångstvåan med ett kryss.

Missar matchen

Sean Morrison, Cardiff (oklart)

Gabriel Sara, Norwich (oklart)

Isaac Hayden, Norwich (knäskada)

Bottenmötet! - 11. GIF Sundsvall - Varberg

Viktiga poäng på spel på NP3 Arena

GIF Sundsvall förlorade det viktiga bottenmötet mot Helsingborg i den förra omgången och har därför beslutat sig för att sparka sin tränare Henrik Åhnstrand. Assisterande tränaren Brian Clarhaut tar vid så länge och det blir intressant att se om det kan ge lite energi till nästjumbon. Det skiljer bara tre pinnar upp till Värnamo på säker mark och ytterligare två poäng till lördagens motståndare Varberg, så hoppet lever alltjämt.

Prestationen senast mot Helsingborg var inte heller så illa. Det var bara att Ronaldo Damus och Pontus Engblom inte lyckades få in bollen. Det är annars två anfallare av stabil allsvensk klass och lirare som Varberg får se upp med. I övrigt har Giffarna ett mediokert spelarmaterial. Burman, Corona och Silfwer är ett mittfält som knappast håller allsvensk klass och backlinjen ser lite väl stabbig ut.

Varberg var som väntat chanslösa mot Hammarby i den förra omgången vilket inte är så konstigt då hallänningarna hade hela fyra spelare på botbänken. 0-3 innebar den tredje raka matchen utan mål framåt och nu skiljer det bara fem pinnar ner till nedflyttningsplats. En seger här skulle ge välbehövlig luft till lagen under strecket. Stanisic, Birkfeldt, Alfonsi och Simovic är tillbaka igen och de kommer kliva rakt in i startelvan.

Robin Tranberg och Ismet Lushaku är istället nya pjäser i avstängningsbåset och framför allt den sistnämnda kommer saknas på mittfältet. Le Roux får dra ett tungt lass i hans frånvaro och kan möjligen få sällskap av Albin Winbo centralt i banan. Den stora utmaningen för besökarna blir annars att hantera underlaget. Varberg har inte tagit poäng på konstgräs sedan premiärsegern över Norrköping.

Det är en väldigt svårtippad match som väntar uppe i norr och vi kan nog räkna med en del dallrande nerver. Jag håller hemmalaget något högre på NP3 Arena, men å andra sidan ser det ut som att värdet kommer ligga till höger. Jag börjar därför med att klicka i gaffeln (etta-tvåa) innan krysset får åka med först på större system.

Missar matchen

Robin Tranberg, Varberg (avstängd)

Ismet Lushaku, Varberg (avstängd)

Hampus Zackrisson, Varberg (fotskada)