"Stormöte - skakat Manchester City förlorar igen"

Kvällsmatchen i Premier League blir ett rejält dragplåster – och skrälldrag! – när Manchester City tar emot Tottenham. Jag räknar inte bort Spurs på Etihad. Wolverhampton och Portsmouth är andra lag som kan dra upp utdelningen. Vill ni ta del av fler drag i jakten på storkovan är det bara att dyka in i analysen!

Höjdaren! - 1. Manchester City - Tottenham

Tvåan missas inte i Eastlands

Det är inte lätt att sia om respektive lags truppläge inför återstarten av Premier League. Känslan är att en kopiös mängd lättare känningar höll många spelare på hemmaplan under landslagsuppehållet. Spelschemat blir bara tätare och tätare för varje säsong som går och även om jag gärna hade tittat på toppfotboll varje dag är det svårt att inte sympatisera med spelarna som går sönder till höger och vänster.

Manchester City har tappat sin viktigaste spelare, Rodri, resten av säsongen och skavankerna som Pep Guardiola har på sin näthinna inför mötet med Tottenham är många. Dias, Stones, Aké, Akanji, Grealish, Doku, Nunes och Foden har alla dragits med känningar den senaste tiden. Min gissning är att några av dessa åtta lirare kommer till spel, men det är samtidigt uppenbart att avsaknaden av Rodri har tagit en dimension ur helheten.

Utan spanjoren klickar inte anfallsspelet fullt ut och City är dessutom lättare att såra via omställningar när mittfältaren inte finns på planen. Ett stort plus är att De Bruyne högst troligt tar plats i startelvan, men Tottenham är ingen motståndare som The Citizens trycker ner i eget straffområde över 90 minuter. Spurs truppläge är bättre då Bentancur är det enda definitiva avbräcket.

Gästerna kommer dessutom till Etihad med förmodat stor revanschlusta efter den pinsamma 1-2-förlusten mot Ipswich. Spurs hade svårt att hantera nykomlingarnas omställningar och ska Ange Postecoglous kompani kriga om topp 4 behöver australiensaren se till att balansen skruvas åt. Med det sagt har de liljevita förtjänat fler poäng än vad Premier League-tabellen säger.

Mot just Manchester City har Tottenham haft en kuslig förmåga att få med sig resultat genom åren och när det finns retroaktiv utdelning i korten vill jag inte stänga dörren för en favorit i repris från oktober. Då fick City stryk med 1-2 i Ligacupen och kan Spurs prestera på samma nivå denna lördag är mycket vunnet. Den lågt streckade tvåan tar omgående plats bredvid ettan. Om råd alla tecken.

Notabla avbräck

Rodri, Manchester City (knäskada)

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (avstängd)

Richarlison, Tottenham (knäseneskada)

Wilson Odobert, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Rúben Dias, Manchester City (muskelskada)

John Stones, Manchester City (fotskada)

Nathan Aké, Manchester City (ankelskada)

Manuel Akanji, Manchester City (muskelskada)

Jack Grealish, Manchester City (smäll)

Phil Foden, Manchester City (smäll)

Matheus Nunes, Manchester City (smäll)

Jérémy Doku, Manchester City (lårskada)

Jahmai Simpson-Pusey, Manchester City (smäll)

Nico O-Reilly, Manchester City (smäll)

Micky van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Pape Matar Sarr, Tottenham (smäll)

Banken! - 2. Arsenal - Nottingham

Slutsprunget för Forest

Efter tre raka övertygande segrar styrde Nottingham in i en vägg innan uppehållet. Trots ledning med 1-0 i halvtid tappade Forest till 1-3 mot Newcastle där jag tyckte att Nottinghams stora svaghet blev synlig. När gästerna tvingas försöka skapa målchanser mot samlade försvar är idéerna för få och jag blir inte förvånad om förlusten var startskottet på en sämre period.

Nuno Espírito Santo och company har onekligen överraskat men det går heller inte att komma ifrån det faktum att de rödklädda just nu slår över sin förmåga. Jag ser Nottingham som ett lag för den undre halvan och jag ser framför allt lördagens uppgift mot Arsenal som en alldeles för brant uppförsbacke. Här kommer mittbacksparet Murillo/Milenkovic få testa sina vingar ordentligt.

För Arsenal kom uppehållet lägligt då de, bortsett från 3-0 i Ligacupen mot Preston, var segerlösa i sina fyra senaste i alla tävlingar. Prestationerna i ligamatcherna mot Newcastle och Chelsea var inte mycket att hurra över och med nio(!) poäng upp till Liverpool går The Gunners in i sin förmodligen viktigaste period på hela säsongen. Fram till mitten av januari möter Artetas gäng inte ett enda lag som tillhörde fjolårets topp 7.

Kraven är därefter och under uppehållet försvann White ett par veckor framöver på grund av en efterhängsen skada. Saka, Rice och Calafiori fanns inte heller med i sina respektive landslag, men jag skulle bli förvånad om inte åtminstone två av dessa springer ut på Emirates Stadium under lördagen. Ett stort plus är även att Ödegaard fått två veckors vila efter sin comeback mot Chelsea.

Med norrmannen i speldugligt skick räknar jag med att Arsenals offensiv får ett lyft och Ödegaards kreativitet kommer att bli en direkt nyckel mot ett högst troligt lågt sittande Nottingham. Arsenal lär ta tag i taktpinnen från start och så länge värdarna kan freda sig mot gästernas omställningar bör de förr eller senare kunna springa ifrån till tre viktiga poäng. Ettan är kupongens mest stabila spik.

Notabla avbräck

Ben White, Arsenal (knäskada)

Kieran Tierney, Arsenal (knäseneskada)

Danilo, Nottingham (ankelskada)

Osäker till spel

Bukayo Saka, Arsenal (smäll)

Declan Rice, Arsenal (smäll)

Riccardo Calafiori, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Elliot Anderson, Nottingham (smäll)

Ibrahim Sangaré, Nottingham (knäseneskada)

Uppstickarna! - 4. Bournemouth - Brighton

Svårsiat i slaget om södra England

Det är lätt att sympatisera med både Bournemouth och Brighton som gör det bra med mindre medel än topplagen. Häromveckan gjorde sig de sistnämnda av med majoriteten av sin scoutingavdelning för att istället gå all in på den datadrivna biten som gjort Brighton både snorrika och framgångsrika under de senaste åren. Hjärnan bakom detta är Tony Bloom som är den kanske mest intressanta klubbägaren på öarna.

Till sitt förfogande har Bloom en av planetens mest intressanta tränare som i sin tur förfogar över en trupp där flera spelare tornar upp som kommande jätteaffärer. Två av dessa återfinns i lagets ryggrad. Jan Paul van Hecke har klivit fram som en ledargestalt i Lewis Dunks frånvaro och jag anser att mittbacken redan nu är redo för större klubbadresser än sin nuvarande.

Den andra – och den kanske mest iögonfallande – är Carlos Baleba. Avsaknaden av Caicedo är minimal när Baleba gör precis vad han vill oavsett vilken motståndare som står på andra sidan. Kamerunierns inhopp bidrog starkt till vändningen mot Manchester City. Baleba är med det sagt ett frågetecken inför mötet med Bournemouth. Även Ayari är tveksam till spel efter att ha tvingats gå ut i Sveriges storseger mot Azerbajdzjan.

Skulle ingen ur duon komma till start är Brighton kraftigt försvagade i planens centrala delar. Det tror jag kan leda till en passande matchbild för Bournemouth. Fabian Hürzeler är förvisso en taktiskt flexibel tränare, men tyskens vilja att locka in sina motståndare i press kan bita Brighton i ändan mot lördagens kombattanter. Bournemouth toppar statistiken för återerövringar och är ett av ligans absolut bästa lag på att ta sig till avslut efter bollvinster.

Andoni Iraola har snickrat ihop en aggressiv enhet som inte ger sina motståndare en lugn stund och spanjorens filosofi kan mycket väl bära långt när vi närmar oss våren. Bournemouth har faktiskt bättre Expected Points än Brighton och tvingas jag spika mig ur det hutlöst spännande mötet på Vitality Stadium är det ettan som har företräde. Jag gillar med det sagt “gubben” (etta-tvåa) i en troligen böljande historia.

Notabla avbräck

Ryan Christie, Bournemouth (avstängd)

Luis Sinisterra, Bournemouth (muskelskada)

Alex Scott, Bournemouth (knäskada)

James Milner, Brighton (knäseneskada)

Osäker till spel

Antoine Semenyo, Bournemouth (knäskada)

Dango Ouattara, Bournemouth (muskelskada)

Carlos Baleba, Brighton (knäskada)

Yasin Ayari, Brighton (smäll)

Tariq Lamptey, Brighton (vadskada)

Ferdi Kadioglu, Brighton (smäll)

Jack Hinshelwood, Brighton (smäll)

Lewis Dunk, Brighton (vadskada)

Yankuba Minteh, Brighton (muskelskada)

Adam Webster, Brighton (knäseneskada)

Solly March, Brighton (matchotränad)