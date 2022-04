"Studsade fel - sämsta omgången"

Tips-SM avslutades under lördagen och det var en minst sagt svår avslutningsomgång. Inte minst för egen del då jag prickade in fem gröna bockar och därmed gjorde min sämsta omgång för hela mästerskapet. Den omgången räknas därför bort och jag slutade någonstans kring plats 9000 med elvan från förra veckan som bästa resultat. Totalt klockade jag in på 42 poäng.