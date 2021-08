"Supermöte - Liverpool vinner mot Chelsea"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Chelsea Supermöte på Anfield Två storlag som inlett säsongen på allra bästa sätt drabbar samman på Anfield Road. Sex poäng och 5-0 i målskillnad är facit för båda gängen så långt. Liverpool kommer från en 2-0-seger hemma mot Burnley där de fick anstränga sig lite mer än i premiären mot Norwich. Samtidigt kunde The Reds gjort fler mål än fullträffarna från Jota och Mané. Skadeläget ser allt bättre ut och nu har Klopp i stort sett samtliga sina stjärnor tillgängliga. Mot Burnley valde tysken att starta med Keita och Elliot bredvid givna Henderson på mittfältet, men nu lär åtminstone den sistnämnda förpassas till bänken. Thiago knackar på dörren till startelvan och dessutom är Fabinho tillbaka i träning med laget. Två erfarna spelare som behövs mot ett lag av Chelseas kaliber. På vänsterkanten har Tsimikas gjort det bra i Robertsons skadefrånvaro och stod för en assist mot Burnley. Trots det skulle det inte förvåna om skotten, som var frisk nog att sitta på bänken förra helgen, kliver in i startelvan. Chelsea har spelat två stycken derby så långt och efter krossen mot Crystal Palace besegrades rivalen Arsenal med 2-0 på Emirates. Lukaku gjorde då sin debut i klubben under den nya sejouren och noterades för matchens första mål. Förutom baljan var belgaren precis som vanligt hur tung som helst att möta och Pablo Marí lär ha drömt mardrömmar om strikern efter matchen. Lukaku gjorde vad han ville med Arsenals mittbackar. Det är inte lika enkelt att flytta på Virgil van Dijk och matchen i matchen mellan de två granitblocken blir oerhört intressant att följa. Förutom Lukaku så var det Reece James som stod ut mest mot Arsenal med både mål och assist. Högerspringaren lär dock inte få samma oceaner av yta mot ettriga Robertson. I övrigt kan noteras att Kanté var tillbaka från skada mot The Gunners och fick 20 minuter då. Fransmannen ska ses med bra chans att ta Kovacic plats på mittfältet. Det är världsstjärnor på alla positioner i denna match och vi kan lita på att det blir en sevärd tillställning. Tuchels taktiska Chelsea ställs mot ett hårt arbetande Liverpool som vill spela med hög intensitet. Jag tycker värdarna har sett riktigt bra ut under de första veckorna av säsongen och håller dem något högre på den egna gräsmattan. Med The Kop bakom sig bärs Liverpool fram till segern. Tänkbar spiketta. Missar matchen Christian Pulisic, Chelsea (corona)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (corona) Osäker till spel James Milner, Liverpool (mjukdelsskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (oklart)

Derbyt! - 5. West Ham - Crystal Palace West Ham överstreckas Vilken start på säsongen West Ham har fått. Två raka segrar och åtta gjorda mål gör att The Hammers faktiskt leder Premier League inför den tredje omgången. Offensiven verkar minsann fungera bra även utan Jesse Lingard. Bäst av alla har Michail Antonio varit med sina tre mål och i matchen mot Leicester gick strikern upp som klubbens bästa målskytt i Premier League genom tiderna. Något han firade med att lyfta en pappfigur av sig själv i bästa Dirty Dancing-stil. Benrahma, Fornals och Bowen har alla gjort det bra bakom Antonio och centralt hittas ett av ligans allra bästa mittfältspar. Soucek och Rice visade båda klassen i sommarens Europamästerskap och är en tung duo att passera. Vissa frågetecken kan sättas kring försvaret. Ogbonna och Dawson är två spelare som har sina bästa dagar bakom sig och West Ham har trots allt släppt in tre mål på de inledande omgångarna. Där finns luckor att utnyttja. Roy Hodgson har lämnat plats för Patrick Vieira på Crystal Palace tränarbänk, men någon flygande start har inte den gamle Arsenal-legendaren fått i klubben. 0-3 borta mot Chelsea må vara hänt, men 0-0 hemma mot nykomlingen Brentford var sämre jobbat. Speciellt med tanke på att The Bees var det bättre laget i den tillställningen. Därefter åkte Örnarna ur Ligacupen mot Watford trots att Vieira mönstrade en i stort sett ordinarie elva. Palace har gjort en storstädning i försvaret som nuförtiden leds av Guehi och Andersen. Två spelare med hög kapacitet som kommer bli bättre ju mer de lär känna varandra. På mittfältet har Conor Gallagher, som gjorde succé med West Bromwich förra säsongen, hämtats in och han hade ett rungande stolpskott mot Brentford. Längst fram är det fortfarande Zaha som ska göra det, men även Benteke är en tung pjäs som det gäller att hålla ögonen på. Det är inget snack om att West Ham har ett bättre lag än Crystal Palace på pappret, men här blir streckningen på ettan överdriven. Moyes mannar lär äga mycket boll vilket gör att besökarna från södra London kan skicka iväg Zaha på snabba omställningar. Kommer ivorianen i löpdueller med Ogbonna och Dawson kommer det bli att åka av. Crystal Palace har dessutom tagit poäng i fyra av de fem senaste inbördes mötena. Ettan måste såklart ritas ned, men på grund av den kraftiga överstreckningen måste det garderas, helst med alla tecken. Missar matchen Eberechi Eze, Crystal Palace (hälseneskada)

Luka Milivojevic, Crystal Palace (oklart)

Michael Olise, Crystal Palace (ryggskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (hälseneskada) Osäker till spel Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Spiken! - 6. Brighton - Everton Brighton fortsätter visa klassen Lite i skymundan av storklubbar som Liverpool och Chelsea har även Brighton inlett säsongen med två raka trepoängare. Graham Potters mannar hade problem med effektiviteten i fjol, men det har förbättrats betänkligt. 2-1 mot Burnley och 2-0 mot Brighton visar också på starkt försvarsspel även fast Ben White har sålts till Arsenal för stora pengar. Webster, Dunk och Duffy bildar ett fysiskt mittlås. Den sistnämnde blev dessutom målskytt mot Watford med en mycket vacker nick. Lagets bästa lagdel får ändå sägas vara mittfältet. Yves Bissouma har varit helt makalös och ryktas bort till klubbar som Arsenal och Manchester United. Om Brighton väljer att sälja sin guldklimp kommer han gå för stora pengar för det är en lirare som påminner en hel del om en viss Kanté. Lallana och Mac Allister är andra centrala lirare som har hög högstanivå. Framåt handlar det mesta om Maupay som skadade axeln mot Watford. Potter har dock sagt att fransmannen har chans att delta här och det hade såklart varit väldigt bra för hemmalaget. Rafa Benítez är ny boss i Everton och han har ett minst sagt högkapabelt anfallspar till sitt förfogande. Richarlison vräkte in mål i sommarens OS och Dominic Calvert-Lewin var en del av Englands EM-trupp. Den sistnämnde har nätat i båda ligamatcherna så långt som slutat med en 3-1-vinst mot Southampton samt 2-2 mot Leeds. Just bortafajten mot Leeds får sägas vara ett litet steg i fel riktning för The Toffees. I den matchen hade nämligen Everton bara 30 procent av bollinnehavet. Truppen är inte speciellt bred och inte blev det bättre av att Moise Kean, som stundtals imponerade för PSG förra säsongen, blev utvisad i veckans Ligacupmatch och därmed är avstängd här. Sedan tidigare har James Rodríguez, som inte verkar trivas speciellt bra på Merseyside, dragits med corona och är ett osäkert kort. Everton känns darriga bakåt. Keane och Mina är två fysiska backar, men de har svårt att hänga med när det går fort. Framför den duon spelade Doucouré och Allan mot Leeds. Dugliga spelare helt klart, men även där är kanske snabbheten inte det främsta attributet. Om Potter får Maupay i speldugligt skick kan den kvicke fransmannen hitta ytor att operera på. Sedan Brighton gick upp i Premier League har de två vinster och två kryss hemma mot Everton och jag tror inte Fiskmåsarna förlorar nu heller. Spännande etta på sydkusten! Missar matchen Kjell Scherpen, Brighton (vristskada)

Tariq Lamptey, Brighton (knäseneskada)

Joël Veltman, Brighton (corona)

Daniel Welbeck, Brighton (knäseneskada)

Dan Burn, Brighton (knäskada) Osäker till spel Neal Maupay, Brighton (axelskada)

Enoch Mwepu, Brighton (mjukdelsskada)

James Rodríguez, Everton (corona)

André Gomes, Everton (mjukdelsskada)