Svår premiärmatch väntar Isaks Newcastle

Stryktipset som vi lärt känna är tillbaka på riktigt denna lördag! Premier League gör bejublad comeback på en kupong som innehåller 13 miljoner i jackpot. Kombinera det med den andra omgången av The Championship och vi har en helg som spenderas bäst i soffläge. Jag kan knappt bärga mig och via länken nedan hittar ni in i andelslaget. Ses där!

Höjdaren! - 1. Newcastle - Aston Villa

Aston Villa undervärderas (till Stryktipset)

Två gäng som kan se tillbaka på ytterst inspirerande fjolårssäsonger sparkar igång kalaset på St James’ Park. Newcastle lade grunden för sin högst oväntade Champions League-plats genom att bara förlora två hemmamatcher i fjol. En trend som Eddie Howe och company hoppas bibehålla denna säsong. Publikfavoriten Saint-Maximin har lämnat för den storsatsande saudiska ligan, men i övrigt är stommen densamma.

Vad gäller nyförvärv har The Magpies däremot både spetsat och breddat truppen. Tonali, Barnes och Livramento har samtliga hämtats in för stora pengar och de två förstnämnda konkurrerar per omgående om en plats i startelvan. Som om inte det vore nog har Elliot Anderson stått för en helt makalös försäsong som gjort honom till ett lyxproblem för Howe och övriga i ledarstaben.

Schär och Willock dras med frågetecken inför premiären, men inte heller hos Aston Villa är truppläget optimalt. Moreno och Ramsey fattas båda på grund av skador, men med hänsyn till gästernas transferfönster finns mer än dugliga ersättare. Diaby, Tielemans och Pau Torres hade inte gjort bort sig i en Champions League-klubb och trion ger Unai Emery mängder av möjligheter att laborera med.

Spanjorens intåg på tränarbänken kastade om hela Villas säsong till det bättre och till slut löstes en respektingivande sjundeplats som innebar deltagande i Europa Conference League. Får Emery och company till det även denna säsong tror jag att det kan bli ännu bättre. Så sent som i april kläddes just Newcastle av med 3-0, förvisso på hemmaplan men jag stänger inte dörren för gästerna i norra England.

Som matchcoach håller jag Emery högre än Howe och varken oddset eller streckningen på ettan stämmer överens med min värdering. Newcastle ska absolut benämnas med respekt framför sin högljudda publik, men när ettan snuddar vid 65 procent drar jag öronen åt mig. För den med total avsaknad av nerver är X2 en kittlande lösning. Jag väljer dock att koppla på hela spannet från start.

Notabla avbräck

Álex Moreno, Aston Villa (knäseneskada)

Jacob Ramsey, Aston Villa (fotskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Fabian Schär, Newcastle (smäll)

Joe Willock, Newcastle (knäseneskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Javier Manquillo, Newcastle (ljumskskada)

Draget! - 2. Everton - Fulham

Evertons favoritskap gillas inte (till Stryktipset)

Det fanns inte mycket att memorera för alla med sympatier för Everton i fjol. Faktiskt ingenting. Möjligen den sista omgången där kontraktet säkrades. Sean Dyche skrevs i engelsk media upp som en räddare i nöden, men med handen på hjärtat såg The Toffees lika bedrövliga ut under Dyche som de gjorde under Frank Lampard. The Ginger Mourinho, som Dyche kallas, har heller inte givits utmärkta förutsättningar att operera på inför denna säsong.

Ashley Young på fri transfer och Danjuma på lån är hittills vad som finns på pluskontot, men det är inget som får Fulham att darra i knäskålarna. Då ska det också nämnas att Danjuma dras med vissa frågetecken samtidigt som McNeil saknas inför lördagen. Calvert-Lewin förvaltade en straff i genrepet mot Sporting (1-0), men den hyperviktiga anfallaren har bara spelat 45 minuter under försäsongen.

Blott 17 framträdanden i fjol var vad 26-åringen mäktade med och blir det inte fler än så den här säsongen går Everton en mörk framtid till mötes. På tal om tilltänkta målgörare har Fulhams sommar i mångt och mycket handlat om Aleksandar Mitrovic. För bara några veckor sedan försökte serben tvinga fram en flytt till Saudiarabien. I genrepet mot Hoffenheim hoppade han dock in och medverkade under de sista 25 minuterna.

Känslan är att sista ordet inte är sagt i Mitrovic-gate, men jag tror trots det att Fulham ska kunna bjuda upp till dans på Goodison Park. Marco Silva fick Londonlaget att springa över sin förmåga i fjol och med ett nyförvärv som Bassey tycker jag åtminstone att defensiven är ett hack starkare. Jiménez, hämtad från Wolverhampton, är däremot inte en ny Mitrovic men kan likväl alternera längst fram med Vinícius.

Silvas gäng är enligt mig skickligare än Everton på att ta sig an olika typer av matchbilder och det tror jag kan fälla avgörandet i hamnstaden. En annan faktor värd att ha i beaktande är att Silva en gång i tiden fick lämna lördagens opponenter. Revanschlustan torde således sporra portugisen lite extra. Sist men inte minst tornar smygvärde upp till höger och då tar jag tillfället i akt. X2 liras!

Notabla avbräck

Seamus Coleman, Everton (knäskada)

Dwight McNeil, Everton (ankelskada)

Dele Alli, Everton (höftskada)

Osäker till spel

James Tarkowski, Everton (smäll)

Arnaut Danjuma, Everton (smäll)

Tom Cairney, Fulham (muskelskada)

Joao Palhinha, Fulham (axelskada)





Spiken! - 4. Brighton - Luton

Brighton stämmer i bäcken (till Stryktipset)

Smilgroparna blev djupare varenda gång jag slog mig ned för att beskåda Brighton i fjol. Graham Potter och hans fotboll i all ära, men det Roberto De Zerbi åstadkom med The Seagulls var något utöver det vanliga. Med en jämförelsevis klart sämre trupp fick italienaren de blåvita att spela en fotboll bördig ett Champions League-lag och även om Brighton fick nöja sig med sjätteplatsen var det en säsong att komma ihåg.

Flera spelare tog sjumilakliv i sin utveckling och inför 2023/24 har Mac Allister och Sánchez lämnat för stora pengar. Caicedo sägs vara nästa man på tur. Tony Bloom och övriga i ledningen har dock inte suttit och ruvat på pengasäcken. Igor och Verbruggen har förstärkt defensiven och på mitten är Dahoud en kvalitetsspelare som jag tror kommer att bilda ett “box-par” tillsammans med Gilmour. Förutsatt att Caicedo lämnar spår jag en lysande säsong för skotten.

I de främre leden ger Adingra välbehövlig konkurrens åt Mitoma och jag är dessutom otroligt spänd på att se Joao Pedro under De Zerbis styre. Brassen har alla förutsättningar att bli något alldeles extra och förvånande skulle det inte vara om han lirkar upp Luton på egen hand. Solskenshistorian till nykomling trotsade alla lagar när de i fjol tog sig upp till Premier League via playoff från andraligan.

Rob Edwards gjorde ett hästjobb med små medel när han via en stark organisation och spets i bland andra Morris och Adebayo såg till att en dröm blev verklighet på Wembley. Den enorma skattkistan som uppflyttningen medförde har dock inte fått The Hatters att spinna iväg likt Nottingham i fjol. Vänsterbacken Giles är det hittills dyraste nyförvärvet för strax under sex miljoner pund. Något som sannerligen inte hör till vanligheterna i den penningstinna engelska ligan.

Med det sagt är alla sätt bra utom de dåliga och hemma på Kenilworth Road kan Luton göra det svårt för flera aktörer. Borta mot Brighton har jag däremot svårt att se nykomlingarna räcka till. Spelmässigt har värdarna visat upp en nivå som Edwards gäng inte besitter och när kupongen inte dräller av givna spikförslag känns det sunt att lämna en av de största favoriterna allena. Brighton singlas.

Osäker till spel

Gabriel Osho, Luton (knäskada)

Reece Burke, Luton (smäll)

Dan Potts, Luton (smäll)

Jordan Clark, Luton (smäll)

