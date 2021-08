"Tävlingssäsongen startar - City spänner musklerna"

Äntligen! Engelsk fotboll är tillbaka med full kraft på Stryktipset då The Championship drar igång till helgen. Som vanligt är det en ruggigt svårtippad tävling där det finns få klara favoriter och det gäller att göra en noggrann analys. Fyra svenska matcher och Community Shield mellan Leicester och Manchester City gör raden komplett. Jobba in 13 rätt tillsammans med mig via länken här nedan. Let’s go!

Community Shield! - 1. Leicester - Manchester City Manchester City spänner musklerna Community Shield sparkar traditionsenligt igång den engelska tävlingssäsongen och det är en match mellan ligamästarna (Manchester City) och segrarna av FA-cupen (Leicester). Cupmästarna har gjort ett starkt transferfönster under sommaren. Den thailändska ägaren har öppnat plånboken för att plocka in Boubakary Soumaré från Lille och Patson Daka från Salzburg. Två spelare av väldigt hög kvalité. Dessutom har Ryan Bertrand kommit gratis till klubben. Samtidigt har de blåklädda fått behålla alla sina stjärnor även om James Maddison ryktas allt mer intensivt till Arsenal. Försäsongen har inneburit blandad kompott för de regerande FA-cupmästarna, men insatsen senast mot Villarreal var ett steg i rätt riktning. Leicester vann då med 3-2 efter att en spelare som Harvey Barnes sett riktigt bra ut. Den unge engelsmannen gick skadad mot slutet av förra säsongen och är verkligen en injektion i detta lag. Problem finns dock i backlinjen då Evans är skadad sedan tidigare och då Fofana åkte på en hemsk smäll mot Villarreal. Ingen av de spelarna kan delta här. Manchester City har erbjudit fantasisummor för de engelska landslagsstjärnorna Harry Kane och Jack Grealish och det ryktas om att den sistnämnda ska bli klar för klubben under torsdagen. I skrivande stund är dock inget påskrivet. Annars vore Kane ett välkommet tillskott då det ser tunt ut på anfallspositionen efter att Agüero lämnat klubben. Gabriel Jesus har haft svårt att leverera med kontinuitet under sin karriär i klubben. Å andra sidan trivs Pep Guardiola ganska bra med att spela ett system med en falsk nia. Det är väldigt svårt att sia om vad för slags trupp Pep kommer ta med sig till denna match då lirare som Walker, Stones, Sterling, De Bruyne, Torres och Rodri inte har deltagit i någon av sommarens försäsongsmatcher. Samtidigt finns det en sådan enorm bredd hos de ljusblå. Mahrez, Zinchenko, Dias, Silva, Fernandinho och Gündogan är alla uppe i varv och det är världsklass över hela linjen. I fjol vann lagen var sin match mot varandra och det mesta uppseendeväckande var när Leicester krossade City med 5-2 på Etihad. Vardy hade lekstuga med Aké och García då. Nu kommer det bli betydligt tuffare för The Foxes. Manchester City är såklart ett bättre lag i grunden och kommer de bara med en slagkraftig trupp vinner Peps mannar på Wembley. Tvåan är en tänkbar spik, men här är det läge att avvakta och se vilket lag City tar med sig till London. Missar matchen James Justin, Leicester (knäskada)

Wesley Fofana, Leicester (fotskada)

Jonny Evans, Leicester (vristskada)

Timothy Castagne, Leicester (ögonskada)

Phil Foden, Manchester City (fotskada)

Yangel Herrera, Manchester City (benbrott)

Helgarderingen! - 10. Halmstad - Malmö FF Tufft spelschema för Malmö Malmö FF stod för en fantastisk insats hemma mot Rangers och en magisk minut i början av den andra halvleken gav två mål. Rieks och Birmancevic stod för varsin riktig pärla och är två spelare som visar allt bättre form. Davis reduceringsmål i den 95:e minuten var lite smolk i glädjebägaren, men spelar de himmelsblå på samma sätt i returen i Glasgow ska de absolut inte räknas bort. Det är en retur som går av stapeln redan på tisdag vilket gör att den här ligamatchen mot Halmstads BK minst sagt kommer olägligt. Givetvis är det prio 1 att ta sig till ett gruppspel i Champions League och här kan vi nog räkna med att Tomasson roterar rejält i sin elva. Spelare som Beijmo, Nalic, Nanasi, Rakip och Abubakari ska ses med bra chans att få gott om speltid. Dessutom skulle det inte förvåna om det peruanska nyförvärvet Sergio Pena figurerar. Inga dussinlirare det heller. Halmstads BK föll tungt på Friends Arena och därmed kammade hallänningarna noll för första gången sedan början av maj. Det var dock återigen en bra insats av Magnus Haglunds manskap som inte alls hade varit oförtjänta av poäng. Hemma på Örjans Vall har HBK ännu inte förlorat någon allsvensk match under året, även om det ska sägas att fem av sex tillställningar har slutat oavgjort. Framåt har Marcus Antonsson, som är utlånad från Malmö FF, och Sadat Karim varit svårfångade och som ersättare finns buffliga Mikael Boman. På kanterna lär Kroon och Lundevall starta och det är två humörspelare som kan slå sina ytterbackar om de har dagen. Bakåt handlar det mesta om Andreas Johansson som kanske inte är den snabbaste mittbacken längre men som lever mycket på sin enorma rutin. Det är såklart inget snack om att MFF har en betydligt starkare trupp i grunden, men här har jag svårt att svälja den hårda streckningen på tvåan. Det är trots allt en match som kommer ytterst olägligt för gästerna och Halmstad är som tidigare nämnts obesegrade på hemmagräset. Här har bland annat serieledarna Djurgården fått lämna ifrån sig poäng. Plocka med alla tecken redan från start och håll en tumme för en halländsk knall. Missar matchen Phil Ofosu-Ayeh, Halmstad (knäskada)

Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada)

Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada)

Bottenmötet! - 11. Örebro - Mjällby Svårtippat på Behrn Arena Fem raka förluster fick styrelsen att agera. Christian Järdler fick sparken som huvudtränare för Mjällby. Beslutet att ersätta Lantz med Järdler inför säsongen förefaller nu än mer obegripligt. De gulsvarta från Blekinge ligger just nu på nedflyttningsplats, men det har kommit in en del nya spelare som kommer hjälpa laget under hösten. Amin Sarr har lånats in från Malmö FF och har redan noterats för två fullträffar. Sam Johnson, tidigare i Djurgården, och Carlos Moros Gracia, tidigare i GIF Sundsvall, är två andra pjäser som kommit till klubben. Kommer den duon upp i samma nivå som senast de var i Allsvenskan är det spelare som kommer höja nivån hos gästerna. De kan mycket väl debutera denna lördag. I övrigt blir det intressant att se vilken målvakt som får chansen. Samuel Brolin har inte varit speciellt lyckosam och senast mot Kalmar (0-1) var det finnen Carljohan Eriksson som stod mellan pinnarna. I Örebro har snacket också handlat mycket om nyförvärv. Jiloan Hamad skadade sig direkt när han kom och har ännu inte kunnat spela för klubben, men Nahir Besara har klivit in och levererat direkt. Borta mot Sirius var det just Besara som avgjorde i den 85:e minuten och han firade så vildsint att han fick syna det gula kortet. Årets tredje seger för närkingarna som förde upp laget på kvalplats. Sedan Besara kom till klubben har ÖSK kryssat mot AIK och vunnit mot Sirius och helt plötsligt blåser det varma vindar kring vårens krisklubb. Samtidigt ska inte för stora växlar dras kring dessa poänggivande matcher. Truppen känns alltjämt tunn och det skulle förvåna mig mycket om inte de vitsvarta får slåss i botten av tabellen hela säsongen ut. Det står oerhört viktiga poäng på spel här och då bör det vara störst fokus på det defensiva arbetet från båda lagen. En tät tillställning är därmed att vänta. Konstgräset är såklart till fördel för Örebro, men samtidigt tycker jag att Mjällby har en något bättre trupp. Ovisst till tusen och räcker plånboken till bör alla tecken ges utrymme. Missar matchen Agon Mehmeti, Örebro (vadskada)

Adam Petersson, Mjällby (knäskada)

Taylor Silverholt, Mjällby (oklart) Osäker till spel Jiloan Hamad, Örebro (oklart)