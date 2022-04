"Titeljakten - Manchester City sätter press på Liverpool"

Stryktipset ser oerhört intressant ut denna lördag. Fyra matcher från Premier League och nio stycken från The Championship står på programmet och jag tycker nog att matcherna från högstaligan ser något enklare ut att lösa än fajterna från andradivisionen. Jag kommer därför lägga mest krut på att gardera längre ner i kupongen. Det var nära 13 rätt på veckans Europatips och nu är det dags att gå hela vägen. Jobba in 13 rätt tillsammans med mig via länken här nedan!