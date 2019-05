Titelstriden avgörs

Mästarna! - 1. Brighton - Manchester City

Kompany får lyfta bucklan

Inför den sista omgången av Premier League skiljer det en poäng mellan Manchester City och Liverpool. Därmed är Pep Guardiolas manskap bara en seger från att bli det första laget att försvara sin ligatitel sedan Manchester United gjorde samma bedrift för tio år sedan.

Det har skrivits mycket om Citys makalösa offensiv, men på sistone har de ljusblå verkligen inte vräkt in mål. Istället har försvaret varit helt omutligt. The Citizens har faktiskt bara släppt in två mål på de tolv senaste ligamatcherna. Det är helt makalösa siffror. I de senaste fyra matcherna har de hållit nollan. Kompany, segerskytt senast, och Laporte har styrt upp försvaret på ett fint sätt och Ederson är dessutom en väldigt skicklig målvakt.

Kevin de Bruyne är fortsatt skadad och det är ett problem för Pep Guardiola. Speciellt då även Fernandinho verkar saknas. Ilkay Gündogan har dock tagit den lite mer tillbakadragna rollen på mittfältet på ett bra sätt. Framför honom svärmar David och Bernardo Silva medan Sergio Agüero huserar längst fram. Dessutom har Raheem Sterling varit en av ligans bästa denna säsong. Det är verkligen ett svårstoppat lag.

Brighton plockade en oerhört oväntad poäng borta mot Arsenal i sin senaste match efter att Glenn Murray tryckt in en boll på straff. Det var faktiskt fiskmåsarnas blott andra mål på de senaste nio tävlingsmatcherna. Anfallsspelet ser verkligen inte bra ut, till stor del på grund av Chris Hughtons defensiva taktik.

Brighton har inte vunnit en match på över två månader nu och det är endast tack vare att Cardiff har tre raka förluster som det nya kontraktet är säkrat. Nu väntar den svåraste uppgiften i serien. Sedan värdarna gick upp i Premier League inför förra säsongen har de ställts mot Manchester City fyra gånger (tre i serien och en i FA-cupen) och City har vunnit samtliga. Dessutom har Brighton bara gjort ett mål på dessa tillställningar.

Då det nya kontraktet är säkrat har Brighton inte längre något att spela för mer än att avsluta snyggt inför sina fans. All motivation finns hos gästerna och det är också där mest klass finns. Manchester snubblar inte på mållinjen nu utan får jubla på sydkusten. Tvåan spikas.

Missar matchen

Davy Pröpper, Brighton (knäseneskada)

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Fernandinho, Manchester City (knäskada)

Silvermedaljörerna! - 2. Liverpool - Wolverhampton

Liverpool blir tvåa

Skulle Liverpool vinna den avslutande omgången mot Wolverhampton tar de 97 poäng sammanlagt. Det är det näst högsta poängantalet ett lag någonsin haft i Premier League efter Manchester Citys 100 poäng i fjol. Ändå lutar det mesta åt att The Reds slutar tvåa då City kan plocka 98 pinnar vid vinst mot Brighton. Givetvis tungt för hemmalaget men ändå en strålande ligasäsong av Klopps mannar.

Det känns ändå som att Liverpool-supportrarna kan leva med en andraplats efter den makalösa matchen som utspelades här på Anfield i tisdags. Då vände som bekant de rödklädda mot Barcelona via en 4-0-vinst på hemmagräs. Otroligt imponerande, speciellt med tanke på att både Salah och Firmino saknades då. Istället klev Origi och Wijnaldum fram med två mål vardera.

Med en stundande Champions League-final i horisonten kommer inte Klopp chansa med sina guldklimpar utan det lär bli Shaqiri och Origi som spelar även här. Skickliga spelare absolut, men inte på något sätt bättre än Diogo Jota eller Raúl Jiménez som finns hos gästerna. Om Manchester City skulle rulla in ett par bollar i början av sin match är detta givetvis nyheter som hade färdats till Liverpool och då finns det risk att denna fajt blir lite avslagen.

Wolverhampton har säkrat sjundeplatsen och det är en otrolig bedrift av en nykomling. Truppen är skadefri och då kan Espírito Santo ställa en elva på benen som spelare för spelare inte alls är speciellt mycket sämre än Liverpools dito. Speciellt inte med tanke på att Klopp som sagt inte kommer chansa med någon som har minsta lilla skadekänning.

Tidigare under säsongen har dessa två lag mötts två gånger på Molineux Stadium, en i ligan och en i FA-cupen. Det slutade med varsin vinst. Wolverhampton har överhuvudtaget gjort sina bästa prestationer under säsongen mot just topp 6-lag och tagit poäng mot samtliga dessa i ligan, förutom just Liverpool. Givetvis är hemmalaget svårslagna på Anfield, men här finns det alltså klar risk för en viss uppgivenhet om City skulle ösa på i Brighton. Då lockar skrällen. Plocka med alla tecken!

Missar matchen

Naby Keita, Liverpool (ljumskskada)

Andy Robertson, Liverpool (vadskada)

Osäker till spel

Adam Lallana, Liverpool (muskelskada)

Mohamed Salah, Liverpool (hjärnskakning)

Roberto Firmino, Liverpool (muskelskada)

Spiken! - 13. Kalmar - Helsingborg

Kalmar tar säsongens andra seger

Det var oerhört oklart vart Kalmar stod inför säsongen men spelmässigt har de verkligen sett bra ut. Smålänningarna har i stort sett varit det bättre laget i alla sina matcher hittills, möjligen Hammarby borta undantaget. Trots det står de bara på en vinst och fem oavgjorda efter sju spelade omgångar.

Senast var det Östersund som stod för motståndet på Guldfågeln Arena och då tryckte Dino Islamovic tidigt in 1-0 för gästerna från Jämtland. Efter det var det dock bara ett lag på banan. Kalmar körde över jämtarna fullständigt och det är ett smärre mirakel att de bara fick med sig en pinne från den tillställningen.

KFF hade två i virket och Romario passade till och med på att missa en straff. Förutom det var det rensningar på mållinjen och missade öppna mål i parti och minut. Retroaktiv utdelning här månne? Rasmus Elm är seriens bästa spelare i sina starkaste stunder och kan skicka iväg sina quarterbacks-passningar till snabba Isak Magnusson på kanten. Längst fram ser Moestafa El Kabir bättre och bättre ut och närmar sig sitt första mål för klubben.

Helsingborg gjorde också bra ifrån sig i sin senaste ligamatch då Djurgården kom på besök till Olympia. Efter en jämn första halvlek tog HIF över fullständigt i den andra akten och borde avgjort. Skåningarna hade faktiskt en boll inne som blåstes av för offside. Felaktigt som det visade sig. Bittert för Helsingborg som bara vunnit två fajter hittills.

På resande fot har dock nykomlingarna haft enorma problem hittills. 1-2 i bortapremiären mot Häcken må inte vara så illa men 1-3 mot Blåvitt och 0-3 mot Östersund var två riktigt usla insatser. I Kalmar har de bara vunnit en gång på de senaste åtta åren och här sätts det återigen frågetecken kring Alexander Farneruds medverkan. Kommer Kalmar upp i samma nivå som senast mot Östersund får de luttrade hemmafansen äntligen jubla över en hemmaseger. Stark etta.

Missar matchen

-

Osäker till spel

Henrik Löfkvist, Kalmar FF (ljumskskada)

Pär Hansson, Helsingborg (nackskada)

Alexander Farnerud, Helsingborg (lårskada)