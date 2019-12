"Toppmöte - City stoppar Leicester förlustfria svit"

Veckans Stryktips inleds på Eastlands där Manchester City tar emot Leicester. De ljusblå behöver verkligen en seger om de ska lyckas närma sig Liverpool i toppen av tabellen. Sammanlagt ska sex matcher från Premier League avhandlas innan The Championship tar vid. Denna gång bjuder raden på en makalös jackpot. 22 miljoner kronor ligger den på. Glöm inte att köpa en andel för att jaga miljonerna tillsammans. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Manchester City - Leicester

City tar välbehövlig seger

Efter 17 spelade omgångar av Premier League är Leicester tvåa och Manchester City trea. Det kommer också vara ordningen efter 18 omgångar då det skiljer fyra poäng mellan lagen och avståndet både ner och upp är större än så. De regerande mästarna City har givetvis större förväntningar än så på sig och behöva sätta ihop en segersvit för att kunna sätta någon press alls på Liverpool.

I veckan spelade City en Ligacupmatch borta mot Oxford. Visst roterade Pep, men spelare som Sterling, Rodrigo, Mahrez och Bernardo Silva startade alla. De ljusblå vann med 3-1 efter två klassmål från Sterling. Det var dock ingen övertygande insats alls, mot slutet pressade faktiskt Oxford på ganska rejält. Det blev i alla fall lite välbehövlig vila för kuggar som Fernandinho och De Bruyne.

Nu lär de vara tillbaka i startelvan igen och framförallt De Bruyne har sett fantastisk ut under hösten. I senaste ligamatchen borta mot Arsenal stod belgaren för två mål, en assist och ett stenhårt stolpskott. När mittfältaren är på det humöret är han nästan omöjlig att stoppa. Med Agüero fortsatt småskadad lär Gabriel Jesus återigen ta plats på topp och det är också en formstark herre.

Leicester tog sig även de vidare i Ligacupen genom att besegra Everton på straffar. Det som överraskade något i den fajten var att Rodgers valde att ställa upp med i stort sett bästa laget. Det innebar att Vardy, Maddison, Ndidi, Chilwell och alla de andra stjärnorna spelade. Belöningen var en plats i semifinalen, men frågan är hur mycket kraft den insatsen kostade.

Det är fördelen med att ha en så bred trupp som storlagen har, de har råd att rotera. City har visserligen fortsatt flera tunga namn på skadelistan, men de som kan starta är klass rakt igenom. Leicester har varit fantastiska hela hösten, men på Etihad har de förlorat tre år i rad. Värdarna sätter plattan i mattan från start och springer hem en nödvändig trea.

Missar matchen

Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Osäker till spel

John Stones, Manchester City (knäseneskada)

David Silva, Manchester City (benskada)

Sergio Agüero, Manchester City (lårskada)

Spiken! - 6. Norwich - Wolverhampton

Längre upp till strecket för Norwich

Norwich har under hösten stundtals spelat en mycket underhållande fotboll och när det funkar är de riktigt bra, se bara hemmasegern mot Manchester City och krysset mot Arsenal. Bakåt är dock nykomlingarna för naiva och det har kostat. Med tolv poäng är The Canaries nästjumbo i tabellen. Wolverhampton har plockat dubbelt så många pinnar och är med i kampen om en Europaplats.

Värdarna tog en sensationell bortapoäng mot serietvåan Leicester förra helgen. 1-1 slutade den matchen och som vanligt var det Teemu Pukki som målade för de gröngula. Den finländska strikern spelade dock med en skadad tå och uppges vara osäker till spel här. Skulle han inte kunna delta hade det givetvis varit ett avbräck av monumentala proportioner.

Wolverhampton kommer från en förlust hemma mot Tottenham. Det ska dock sägas att Vargarna var det klart bättre laget hela den andra halvleken och att avgörandet kom på en hörna på övertid. Blytungt för Wolves som därmed åkte på sin första ligatorsk sedan mitten av september. Det säger en hel del om vilken stabilitet Espírito Santo fått in i laget.

En titt på truppen visar också varför Wolverhampton är ett topplag. Jiménez, Traoré och Jota är en topptrio inte många lag i serien kan matcha. Detsamma gäller innermittfältsparet Moutinho och Neves. Allra längst bak står Portugals nummer 1, Rui Patrício. Att de är svåra att bryta ner visar bortastatistiken. Endast en ligaförlust på åtta fajter på resande fot har noterats.

Senast dessa två lag möttes här på Carrow Road var för två år sedan, då i The Championship. Wolverhampton vann den matchen med 2-0 och ska hållas högst återigen, oavsett om Pukki spelar eller inte. Spelare för spelare håller helt enkelt gästerna en högre nivå och om tvåan då håller sig runt 50 procent är det en utmärkt spik.

Missar matchen

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Josip Drmic, Norwich (knäseneskada)

Willy Boly, Wolverhampton (vristskada)

Osäker till spel

Teemu Pukki, Norwich (tåskada)

Grant Hanley, Norwich (ljumskskada)

Morgan Gibbs-White, Wolverhampton (ryggskada)

Toppmötet! - 7. Fulham - Leeds

Häftig toppfajt på Craven Cottage

Leeds var en av de stora favoriterna till att ta sig upp till Premier League inför säsongen och det går inte att säga annat än att de motsvarat förväntningarna. 47 poäng på 22 omgångar räcker till en andraplats med hela tio poäng ner till trean. Fulham ligger sexa inför helgens matcher med 35 pinnar. Kan de minska gapet till direktplatserna här? Tveksamt.

Fulham visar nämligen usel form. The Cottagers kommer nu från tre raka förluster. Spelschemat har visserligen varit svårt, men det blir inte direkt enklare nu. Denis Odoi är fortsatt avstängd. Värdarna har under hösten levt väldigt mycket på serben Mitrovic styrka i straffområdet. Med 16 baljor är han i toppen av skytteligan. Har han en sämre dag är Fulham dock ganska bleka.

Leeds såg ut att gå mot åttonde raka ligasegern när de gick upp till 3-0 hemma mot Cardiff förra lördagen. Inte minst med tanke på att The Peacocks bara hade släppt in tio mål på 21 omgångar innan den fajten. Walesarna lyckades dock trycka in tre baljor sista halvtimmen och rädda en poäng. En väldigt sällsynt kollaps från Leeds sida.

Frågan är nu om det gör att självförtroendet sätts i gungning eller om de istället lär sig av misstagen och kommer ännu mer fokuserade till denna uppgift. Med tanke på vad jag vet om Bielsa så skulle jag tippa på att han lagt väldigt mycket tid i veckan på att analysera tappet och se till att det inte händer igen. Det ska också nämnas att spelmässigt var Leeds överlägsna hela den matchen. Bland annat vann de hörnstatistiken med 14-3.

Truppen som gästerna förfogar över håller väldigt hög klass. Patrick Bamford bombade in två mål mot Cardiff vilket gör att han nätat fem gånger på de sista sju matcherna. Dessutom finns offensiva alternativ som Nketiah, Klich, Hernández och Costa. På det stora hela en starkare trupp än vad hemmalaget har. Håller sig tvåan under 50 procent är det inte alls fel att spika Leeds.

Missar matchen

Denis Odoi, Fulham (avstängd)

Osäker till spel

Maxime Le Marchand, Fulham (oklart)

Harry Arter, Fulham (vadskada)