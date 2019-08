"Toppmöte - City visar sin klass mot Spurs"

Höjdaren! - 1. Manchester City - Tottenham

City visar klassen

Premier League är äntligen igång och under lördagen bjuds vi på ett riktigt toppmöte från Etihad i de ljusblåa delarna av Manchester. The Citizens tar emot Tottenham, två lag som båda aspirerar på en plats i täten denna säsong och som började med varsin seger i premiären. Den stora frågan nu är om Spurs kan rubba de regerande mästarna.

Tottenham hade ingen lätt uppgift i sin inledande tillställning när Aston Villa kom på besök till norra London. Nykomlingarna chockade publiken med sitt 1-0-mål i den första halvleken och sen höll The Villains emot bra även om pressen blev tung i den andra akten. Med kvarten kvar att spela kunde dock nyförvärvet Ndombélé prickskjuta in 1-1 och under de sista fem minuterna tryckte fixstjärnan Harry Kane in två bollar.

En seger för Pochettinos mannar om än en skakig sådan. Nu blir det dock tuffare, speciellt då både Juan Foyth och Heung-Min Son återigen är avstängda. Dessutom är Dele Alli skadad och även nyförvärvet Ryan Sessegnon har känningar i en knäsena. Giovani Lo Celso ska dock vara spelklar och det är en väldigt intressant spelare.

Manchester City saknar endast Leroy Sané och hade stor show i sin premiär borta mot West Ham. 5-0 slutade det då efter att Raheem Sterling visat klassen med ett hattrick. Dessutom var det intressant att se nye Rodri från Atlético Madrid kliva in i “Fernandinho-rollen” bredvid David Silva och Kevin de Bruyne. Det kommer spetsa till laget ytterligare.

Värdarna vann 18 av 19 hemmamatcher i ligan i fjol och slog Tottenham på Etihad i både Premier League och Champions League. Sammantaget har Pep Guardiolas gäng vunnit fem av de sex senaste mötena mot Spurs. På hemmaplan ska de alltid gälla som favoriter oavsett motstånd. Ettan är bara att spika av.

Missar matchen

Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

Juan Foyth, Tottenham (avstängd)

Heung-Min Son, Tottenham (avstängd)

Dele Alli, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Ben Davies, Tottenham (ljumskskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Överstreckningen! - 2. Southampton - Liverpool

Orkar Liverpool 90 minuter?

I de södra delarna av England ska Liverpool ställas mot ett lag som ibland skämtsamt kallas för Liverpools farmarlag med tanke på hur många spelare de rödklädda plockat från The Saints. I dagens trupp hittas bland annat Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Sadio Mané och Adam Lallana som alla tidigare tillhört Southampton. Lovren verkar dock vara på väg till Italien men när dessa rader skrivs tillhör han fortfarande laget från Merseyside.

Liverpool plockade hem ännu en trofé under veckan då de vann den europeiska supercupen där vinnarna av Champions League och Europa League möts. The Reds ställdes alltså mot Chelsea och stötte då på tufft motstånd. Först efter 120 minuters fotboll och straffar lyckades Klopps gäng plocka hem titeln. En hård match i benen således på spelarna och dessutom en lång resa då finalen spelades i Istanbul.

Jürgen Klopp har alla sina offensiva stjärnor tillgängliga och det bör innebära att vi får se den livsfarliga trion Mané, Salah och Firmino från start. Även Origi, som startade premiären mot Norwich, är ett alternativ. 4-1 slutade det mot Kanariefåglarna men då släppte faktiskt Liverpool till ganska många målchanser bakåt och när Alisson dessutom fortsatt är skadad finns det vissa frågetecken kring defensiven.

Southampton fick verkligen inte den start på säsongen som de hade hoppats på. 0-3 borta mot Burnley är hemska siffror, men det är också ett resultat som inte alls speglar matchbilden. Bland annat vann The Saints hörnstatistiken med 7-2 och hade mest boll. Den offensiva trion Che Adams, Danny Ings och Nathan Redmond kommer säkerligen kunna ställa frågor till Van Dijk och company.

Liverpool har vunnit de fyra senaste mötena mellan lagen och ska givetvis gälla som favoriter återigen. Dock blir de överstreckade här och med tanke på att de hade match i Istanbul som gick till straffar för bara några dagar sedan ska inte The Reds vara så stora favoriter. Tvåan måste garderas omgående och om plånboken räcker till plockas samtliga tecken med.

Missar matchen

Nathaniel Clyne, Liverpool (knäskada)

Alisson, Liverpool (vadskada)

Osäker till spel

Naby Keita, Liverpool (muskelskada)

Nykomlingen! - 6. Norwich - Newcastle

Norwich mot första segern

Norwich, som vann The Championship i stor stil i fjol, torskade alltså premiären på Anfield Road mot Liverpool med 1-4. Tunga siffror och visst fanns det luckor i försvaret. Framåt såg dock de gulgröna riktigt fina ut och sanningen är att de mycket väl kunde gjort fler baljor än den enda som målkungen Teemu Pukki stod för.

Just Pukki var det stora hotet framåt och finnen låg hela tiden på rulle och var nära att löpa sig fri flera gånger om. Med Stiepermann och Buendia precis bakom finns där kreativiteten som krävs för att serva honom. Två andra spelare som imponerade var de unga ytterbackarna Jamal Lewis (21) och Max Aarons (19) som har stora karriärer framför sig.

På det stora hela är det ett småtrevligt lag Daniel Farke förfogar över och när det finns klass på bänken i form av nyförvärvet Josip Drmic visar det också på en bredd. Andra skickliga spelare som Leitner, Vrancic och Hernández fick också starta vid sidan av planen. När den sistnämnda hoppade in blev han för övrigt den första kubanen att spela i Premier League.

Newcastle går mot en svart säsong. Premiären präglades av starka protester mot ägaren Mike Ashley och den normalt så välfyllda arenan gapade faktiskt ganska tomt. Det hela ramades in av ett hällregn utan dess like som bara förstärkte bilden av en klubb i kris. Dessutom gjorde Skatorna en ganska slätstruken insats och fick stryk med 0-1 mot ett extremt reservbetonat Arsenal.

Saint-Maximin såg småintressant ut när han kom in men han var för ensam. Nyförvärvet Joelinton och förra säsongens stora köp Almirón hade inga lyckade matcher. Det lär bli bottenstrid för Steve Bruce och hans mannar. Gästerna har heller inte bortabesegrat Norwich på 25 år och den sviten lär utökas. Trolig etta.

Missar matchen

Christoph Zimmermann, Norwich (knäskada)

Alexander Tettey, Norwich (vadskada)

Florian Lejeune, Newcastle (knäskada)

Osäker till spel

Timm Klose, Norwich (höftskada)

Christian Atsu, Newcastle (knäseneskada)

Andy Carroll, Newcastle (vristskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (knäskada)

DeAndre Yedlin, Newcastle (ljumskskada)