Toppmöte - Arsenal vinner mot Newcastle

Novembers första Stryktips är en svårlöst 12-rätters. Jag ägnar inte en tanke åt att gardera Manchester City, men i övrigt är det verkligen inte lätt att hitta spikar. Det finns således många olika vägar att gå i jakten på 13 rätt och med 13 miljoner i jackpot blir kalaset ännu maffigare. Häng med på en andel så jobbar vi in fullträffen tillsammans!

Höjdaren! - 1. Newcastle - Arsenal

Arsenal gillas i norra England (till Stryktipset)

Om man bara ska döma av Newcastles och Arsenals insatser i veckans omgång av Ligacupen är jag galen som lockas av högersidan på St James’ Park. Trots en väldigt roterad startelva gjorde Eddie Howes gäng 3-0 på stackars Manchester United medan Arsenal fick 1-3 i brakan av West Ham. Jag vill dock vara väldigt tydlig med att både Newcastle och West Ham hade ofattbar utdelning på det de skapade.

Med tanke på hela Manchester Uniteds sinnestillstånd fick Newcastle en tacksam och framför allt passande matchbild framför sig på Old Trafford, men jag drar inte alltför stora växlar av den fighten. Först och främst kommer The Magpies startelva i princip att vara en helt annan under lördagen och för det andra ger Arsenal inte bort lika mycket i sitt försvarsspel som Man United gör för stunden.

Med det sagt var The Gunners insats mot West Ham inget att hänga i granen. Artetas gäng skapade ännu en gång förtvivlat få målchanser och även om startelvan var en b-betonad sådan är det uppenbart att det saknas kreativitet i planens centrala delar. Att spela Havertz som åtta är inte lösningen på detta, men när Partey går skadad är Arteta mer eller mindre tvingad att laga en spricka med silvertejp.

Jesus och Timber är andra avbräck för gästerna, men det finns samtidigt större personalproblem på andra sidan. Tonali, Isak, Botman och Barnes är minst sagt kännbara tapp för Newcastle. Det är ingen hemlighet att “Skatornas” bästa chans att såra lördagens motståndare ligger i värdarnas presspel, men så sent som i maj blev de svartvita avklädda på denna arena av ett snuskigt disciplinerat Arsenal.

Förvånad skulle jag inte bli om det händer igen. Jag tror snarare på det. Både Saka och Martinelli har ett övertag på Burn respektive Trippier och det är just i dessa man mot man-dueller som jag tror att matchen avgörs. Newcastles hemmastyrka ska verkligen inte skojas bort, men i min bok kittlar tvåan lite extra. Arsenal är en potentiell spik, vid garderingar på andelssystemet ligger ettan närmast till hands.

Notabla avbräck

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Matt Targett, Newcastle (knäseneskada)

Jacob Murphy, Newcastle (axelskada)

Alexander Isak, Newcastle (ljumskskada)

Elliot Anderson, Newcastle (ryggskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (muskelskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Draget! - 2. Everton - Brighton

Brighton har en veckas vila i benen (till Stryktipset)

Sean Dyche och dennes Everton har inte haft några sömnproblem efter veckan som gått. Förra söndagen stod The Toffees för en fin insats borta mot West Ham som Calvert-Lewin avgjorde med matchens enda mål. Vikten av att ha sin bästa nia i form kan inte beskrivas i ord och Calvert-Lewin hann också med en assist på en dryg timmes speltid i veckans Ligacupmatch mot Burnley.

Everton vann den matchen med 3-0 och sett till värdarnas underliggande siffror har en bättre period legat i korten ett bra tag. Faktum är att Dyches mannar har presterat xG-siffror som hör hemma på den övre halvan. Med ett bra truppläge kan Everton börja blicka uppåt i tabellen, men med risk för slitna ben från veckans äventyr vill jag ändå flagga för att lördagen kan bli en jobbig sådan.

Dyches val att ställa mer eller mindre bästa möjliga manskap på banan mot Burnley kan straffa sig mot Brighton. The Seagulls har laddat batterierna sedan söndagens 1-1 mot Fulham och det är en faktor som inte ska underskattas på Goodison Park. The Seagulls har vunnit sina två senaste besök i hamnstaden med totalt 7-3 och jag förväntar mig en stark insats från De Zerbis gäng.

March och Estupinán är tunga avbräck för besökarna, men det betyder inte att De Zerbi står utan alternativ. Mitoma, Adingra, Fati och Ferguson är bara ett axplock av spetsspelarna som kan avgöra detta på egen hand. En annan anledning till att jag gillar Brightons segerchans är att Everton inte är lika benägna att parkera bussen framför sina egna supportrar.

Här går de hemmahörande gärna upp i hög press och det är precis vad Brighton vill. Lyckas De Zerbi träffa rätt i sin startelva samtidigt som italienarens adepter är noggranna i uppspelsfasen ser jag “Fiskmåsarna” såra Everton flera gånger om. Väl medveten om att gästerna för närvarande har stora problem med bristen på ytterbackar tror jag ändå att offensiven är tillräckligt slagkraftig för att vinna detta. Tvåan singlas.

Notabla avbräck

André Gomes, Everton (vadskada)

Dele Alli, Everton (höftskada)

Danny Welbeck, Brighton (muskelskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Julio Enciso, Brighton (knäskada)

Osäker till spel

Seamus Coleman, Everton (matchotränad)

Pervis Estupinán, Brighton (muskelskada)

Jakub Moder, Brighton (knäskada)

Tariq Lamptey, Brighton (smäll)

Banken! - 3. Manchester City - Bournemouth

Spel mot ett mål på Etihad (till Stryktipset)

Till skillnad från Manchester City var Bournemouth i farten i veckans omgång av Ligacupen. Jag blev först ytterst förvånad av att Andoni Iraola valde att spela mer eller mindre bästa laget mot Liverpool, men efter ett par minuters funderande trillade polletten ned. Jag tror att spanjoren har räknat med noll och ingenting på Etihad. Att då ge Ligacupen ett ärligt försök är inte helt uppåt väggarna.

Bournemouth stod för en förvånansvärt stark insats mot Liverpool. Åtminstone i den andra halvleken. Gakpos ledningsmål i den första akten följde matchbilden, men det var heller inte orättvist att Kluivert kvitterade till 1-1 efter dryga timmens speltid. Bara ett par minuter innan hade Klopp tagit tjuren vid hornen och slängt in Mac Allister, Alexander-Arnold och Núnez från bänken. Det skulle visa sig få effekt.

Alexander-Arnold assisterade Núnez 2-1-mål i den 70:e minuten och jag är inte missnöjd med att den glödheta uruguayanen finns i mitt FPL-lag. Bournemouth hämtade sig aldrig från detta och härnäst väntar alltså världens bästa lag på bortaplan. Hujedamej. Cook, Neto och Adams finns inte tillgängliga och det spelar faktiskt ingen större roll att City alltjämt saknar De Bruyne. Det råder ändå brutal klasskillnad.

Guardiolas gäng manifesterade en rejäl styrkedemonstration i derbyt mot Manchester United där The Citizens kom upp i över 4,0 xG(!). Det är brutala siffror. Grealish återkomst i startelvan har haft stor inverkan på Haalands produktion. Sedan engelsmannen togs till nåder av Guardiola inför CL-mötet med Young Boys har Haaland gjort fyra mål på två matcher.

Grealishs förmåga att kunna ta sig ned på kortlinjen och chippa in inlägg på bortre stolpen är vass. Om den vägen är stängd assisteras han av Bernardo Silvas löpningar i den inre korridoren. Portugisen borde på detta vis haft två assist mot United och jag tror att även Bournemouth får smaka på samma medicin. Spel mot ett mål hägrar i Eastlands där denna kupong blir en 12-rätters. Tokgiven etta.

Notabla avbräck

Kevin De Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Lewis Cook, Bournemouth (avstängd)

Neto, Bournemouth (ankelskada)

Tyler Adams, Bournemouth (knäseneskada)

Ryan Fredericks, Bournemouth (vadskada)

