"Trots den historiska smällen - laget fortsätter på samma spår"

Att tänka på

Håll koll på startelvor och oddsförändringar när det närmar sig spelstopp!

Newcastle tömde sig i onsdagens möte med Arsenal och är i min bok en favorit i fara mot Birmingham.

Preston och spelförande är två faktorer som inte går ihop. Jag gillar Wycombes skrällchans i FA-cupen.

Derby saknar mängder av spelare i backlinjen och har förlorat sju raka ligamatcher.

Sheffield United har bara vunnit en av sina fem senaste hemmamatcher i alla tävlingar.

Blackpool har tagit 24 av sina totalt 38 poäng på bortaplan.

Rotherham har underpresterat xPTS och ska vara numret större hemma mot Shrewsbury.

Övriga spikförslag

Southampton - Två lag som mycket väl kan återfinnas i samma division nästa säsong drabbar samman i FA-cupen. Southampton räcker inte, trots segern mot Ipswich, till i Premier League medan Burnley ogillar att göra mål i The Championship. Det går så här långt på ett ut då The Clarets heller inte släpper in några mål, men jag menar att den tama offensiven kommer att kosta Scott Parkers mannar i det långa loppet. Med handen på hjärtat tror jag inte heller att Parker prioriterar FA-cupen särskilt högt. Ett eventuellt avancemang till Premier League ger en boostad ekonomi och när Southampton ges en fin möjlighet att spinna vidare på segern mot Ipswich lutar jag åt vänster. Rent taktiskt ser The Saints bättre ut under Ivan Juric och kroaten förfogar över tillräckligt mycket spets för att se till att Burnleys nolla spricker i FA-cupen. Ettan lämnas allena.

Fulham - Kupongens oddsmässigt största favorit är också den mest befogade. Det skiljer två divisioner mellan Wigan och Fulham och även om de förstnämnda har en relativt färsk FA-cuptitel på meritlistan är de mil från fornstora dagar. Fulham har däremot stärkt tuppkam efter 2-1-segern mot Newcastle på St James’ Park. I normala fall är jag ganska skeptisk till The Cottagers när de förväntas vara spelförande, men här råder så pass stor klasskillnad att det inte ska vara något snack om saken. Jiménez, Muniz, Iwobi eller Smith Rowe är bara ett axplock av lirarna som kan vinna detta åt Londonlaget på egen hand. Det ska mycket till för att tvåan inte spikas på lördag.

Avstängningar på tipset

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Sonny Bradley (Wycombe)

Borja Sainz (Norwich)

Aristote Nsiala (Shrewsbury)