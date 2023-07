"Trots intensivt spelschema - Häcken solklar favorit"

Flera intressanta drabbningar från Allsvenskan tar plats på lördagens Stryktips. Kupongen – som löper över två dagar – gör också nedslag i Superettan, Eliteserien, Veikkausliiga och Premier Division. Innan målgång ska vi också hinna med Copa do Brasil samt MLS. Jag har identifierat flera spännande drag i jakten på 13 rätt och via nedanstående länk hänger ni med i laget!

Favoriten! - 1. Häcken - Brommapojkarna

Häcken har ett intensivt spelschema framför sig (till Stryktipset)

Häcken gjorde som väntat jobbet i onsdagens Champions League-kvalmatch mot The New Saints. Walesarna fick stundtals finna sig i att jaga gulsvarta skuggor och med handen på hjärtat borde segersiffrorna blivit större än 3-1. Kort innan avspark kommunicerades det att Bénie Traoré inte var med i truppen och kort efter slutsignal florerade ihärdiga rykten om att anfallaren är snubblande nära att skriva på för Sheffield United.

Det ska sägas att ingenting är klart i skrivande stund, men det vore givetvis ett avbräck om Traoré inte skulle kunna deltaga mot Brommapojkarna heller. Tilltänkta ersättaren Kamara har hittills inte sett något vidare ut och Trpcevski, som startade mot The New Saints, har precis kommit tillbaka från en långtidsskada. Jag blir inte förvånad om Sadiq kliver in och tar rollen som anfallare.

Det löste 23-åringen med bravur mot AIK där han tillsammans med Rygaard såg till att vända 0-1 till 2-1. Segern var vital för den fortsatta toppstriden i Allsvenskan och det råder inget tu tal om att Häcken ska gälla som solklara favoriter även denna lördag. Förutom Traoré bör det nämnas att även Hammar och Romeo dras med frågetecken, men Högmo saknar inte alternativ i sin breda trupp.

Brommapojkarna har imponerat stort i egenskap av nykomlingar, men efter tre raka förluster är det svårt att hävda annat än att formen är nedåtgående. Insatserna har med det sagt inte varit så pjåkiga mot varken Hammarby, AIK eller Degerfors, men när det börjar grina emot en nykomling är det lättare sagt än gjort att bara studsa tillbaka på poänggivande väg.

De fysiska förutsättningarna är samtidigt fördelaktiga BP som bortsett frågetecken för Alexander Johansson och Alexander Abrahamsson har ett bra truppläge att tillgå. Olof Mellberg och company lär onekligen vara sugna på retroaktiv revansch, men att utkräva en sådan på Bravida Arena görs inte i en handvändning. Ettan ska ses som högst trolig, men med gott om spikalternativ på andra håll fnular jag på åtminstone ett kryss som sällskap.

Notabla avbräck

Blair Turgott, Häcken (knäskada)

Osäker till spel

Bénie Traoré, Häcken (sägs vara nära flytt)

Amane Romeo, Häcken (muskelskada)

Johan Hammar, Häcken (okänt)

Alexander Johansson, Brommapojkarna (okänt)

Alexander Abrahamsson, Brommapojkarna (okänt)

Rysaren! - 2. Degerfors - Sirius

Måstematch vid kvalstrecket (till Stryktipset)

Under lördagen ställs mycket på sin spets på Stora Valla där de båda 14-poängarna Degerfors och Sirius drabbar samman. Fyra poäng bakom dessa herrskap återfinns AIK på negativ kvalplats vilket gör det lätt att förstå betydelsen av denna tillställning. De inför säsongen tilltänkta skyttekungarna i respektive lag, Vukojevic och Kouakou, kommer inte till spel då den förstnämnda skadat knät medan den sistnämnda lämnat Sirius.

Istället finns det utrymme för två nya förmågor att stjäla rampljuset. Nyförvärvet Joakim Persson presenterade sig för gästerna redan i våras och låg bakom Sirius mål i 1-2-förlusten senast mot Hammarby. Får han gott om ytor att operera på blir det en svettig lördag för Degerfors minst sagt skakiga backlinje. Alsanati, Matthews och Stensson är andra herrar som kan bidra i Christer Mattiassons främre led.

Sirius har bara gått på pumpen i två av sina sex bortamatcher, men å andra sidan är blott en viktoria ett kvitto på att de blåsvarta behöver nivån utanför hemtrakterna. Samma visa gäller för Degerfors. Sex förluster på sju resor är bara pinsamt. Hemma på Stora Valla råder däremot annat klang i bjällran. Elva av totalt 14 poäng har skrapats ihop i bruksorten och det är ingen hemlighet att manegen för nytt kontrakt ska krattas här.

Vukojevic skada är blytung i jakten på förnyad allsvensk biljett, men jag är samtidigt spänd på att se vad Pashang Abdulla kan åstadkomma i rödvit dress. Anfallaren vräkte i våras in mål för Jönköpings Södra och får troligen sällskap av Diego Campos som torde vara tillbaka från Gold Cup-äventyret med Costa Rica till denna drabbning. Det skulle betyda oerhört mycket för Degen.

I kraft av hemmaplan och att Sirius inte har gräs som föredraget underlag var min initiala tanke att blicka västerut på Stora Valla. Nästan 45 procent på ettan är dock inte mycket att hurra över. Detta kan givetvis förändras fram till spelstopp, men skulle strecken sitta kvar som de gör nu är jag inte jätteintresserad av att lämna värdarna allena. Om råd föredras hela spannet.

Notabla avbräck

Dijan Vukojevic, Degerfors (knäskada)

Nikola Djurdjic, Degerfors (knäskada)

Osäker till spel

Elyas Bouzaiene, Degerfors (sjukdom)

Jakob Voelkerling Persson, Sirius (smäll)

Draget! - Östersund - Landskrona

Östersund övervärderas i Jämtland (till Stryktipset)

Superettan återstartade som bekant förra helgen. Landskrona fick äran att tina upp den svenska andraligan när de mätte krafter med Jönköpings Södra under fredagen medan Östersund var med och stängde omgången när de gästade Helsingborg under måndagen. Trippen till Skåne blev ingen minnesvärd sådan för Falkarna som lämnade Olympia med 0-1 i brakan.

Den spelmässiga prestationen var inte undermålig men trots att de rödsvarta vann bollinnehavet hade de svårt att omsätta det i klara målchanser. Avsaknaden av Amatkarijo var påtaglig och jag blir inte förvånad om anfallarens flytt till NK Istra påverkar värdarna negativt under återstoden av säsongen. Utan honom saknas välbehövlig spets längst fram och det går inte att påstå att Östersund sprudlar av självförtroende.

Blott en seger på de åtta senaste får sägas vara dystra papper och till skillnad från svenska folket är jag inte alls övertygad om att formkurvan vänder när Landskrona kommer på visit. BoIS har, om än marginellt, bättre underliggande siffror än lördagens kombattanter och jag blir inte sällan imponerad av Billy Magnusson och dennes stabs filosofi. De svartvita behärskar konsten att föra en matchbild och kan mycket väl ta kommandot om händelseförloppet på Jämtkraft Arena.

Tappen av Tkacz och framför allt Jebara är kännbara, men BoIS har agerat snabbt genom att hämta in Bruzelius, Wendt och Burakovsky för att fylla luckorna i truppen. Den sistnämnda är väldigt skicklig i det offensiva en mot en-spelet och tillsammans med Diawara och Asare bör Burakovsky kunna hitta ytor där det går att såra ett stundtals ihåligt Östersund.

Bara Sundsvall har släppt in fler mål i egen borg än de hemmahörande som jag anser får väl stort förtroende av tipparna denna lördag. Landskrona har för all del inte rosat marknaden på främmande gräs, men här tycker jag att skåningarna ska ses med större poängchans än vad streckningen gör gällande. Så länge ettan överstiger 45 procent känns det sunt att vända på klacken. X2 blir min lösning.

Notabla avbräck

Calvin Kabuye, Östersund (avstängd)

Kalpi Ouattara, Östersund (knäskada)

Kevin Jablinski, Östersund (okänt)

Kristian Novak, Östersund (okänt)

Philip Andersson, Landskrona (hälskada)

David Edvardsson, Landskrona (avstängd)

