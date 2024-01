"Trots rotationsrisk - Chelsea vinner igen"

Att tänka på

Blackburn har bara tagit en poäng på sina fem senaste.

Andoni Iraola förlorar inte den spanska kampen mot Martí Cifuentes på Loftus Road.

Birmingham sparkade i dagarna Wayne Rooney efter en långt ifrån godkänd period.

Norwich har bara gjort ett mål på sina tre senaste och är en favorit jag vill syna när Bristol Rovers kommer på besök.

Sheffield United är inget lag jag vill hålla i handen när det vankas rotationer i FA-cupen.

Övriga spikförslag

Sheffield Wednesday - På självaste lillejulafton drabbade Sheffield Wednesday samman med Cardiff på Hillsborough. Då var det The Championship som gällde och trots underläge 0-1 kunde Cardiff vända och vinna med 2-1. Segern var dock inte i paritet med matchbilden. Ett snopet självmål ställde till det för Sheffield Wednesday men jag gillar chansen till revansch i FA-cupen. Danny Röhl har gjort en storartad insats sedan han tog över “Ugglorna” som inte tar några fångar på sin hemmabana. Cardiff är notoriskt svaga på bortaplan och har visat en nedåtgående prestationskurva under en längre tid. Jag går all in på kupongens – tro det eller ej – minst troliga oddsfavorit.

Southampton - 18 raka omgångar utan förlust är ett facit som bär respekt med sig. Russell Martin håller på att varva The Championship med sitt Southampton som går från klarhet till klarhet. Skottens väldigt tydliga filosofi gör The Saints mindre känsliga för rotationer och jag tror att de rödvita spänner bågen högt även i FA-cupen. Åtminstone denna lördag. Walsall går för närvarande starkt i League Two, men att brottas med ett herrskap som visar Premier League-takter reder gästerna inte ut. Jag spår en ensidig tillställning på sydkusten där ettan är en godkänd tråkspik. Jag ödslar i alla fall inga garderingar i match 9.

Avstängningar på tipset

Jordan Thompson (Stoke)

Tyler Morton (Hull)

George Byers (Sheffield Wednesday)

Vakoun Bayo (Watford)

Jamie Grimes (Chesterfield)