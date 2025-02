"Trots skadeeländet - Spurs förlänger sin positiva svit"

Den första omgången i Tips-SM var ett debacle som hette duga, men som tur är stryks den sämsta rundan. Nya tag ska tas denna lördag när ett Stryktips med endast Arsenal som dunderklar favorit kommer till oss. Jag gör inte det lätta svårt när The Gunners spikas men Bournemouth, Norwich och West Bromwich är å andra sidan drakar som ska fällas. Mot 13 gröna bockar!

Höjdaren! - 1. Aston Villa - Chelsea

Fördelaktiga förutsättningar för Chelsea

Det var en ytterst sevärd historia som utspelade sig i onsdags mellan Aston Villa och Liverpool. Unai Emerys gäng gjorde det relativt bra efter sina förutsättningar, men även om The Villans hotade Liverpool vid flera tillfällen var det ligaledarna som hade kommandot om matchbilden. En annan dag hade Arne Slots gäng lämnat Villa Park med hela kakan och jag är inte övertygad att Villa orkar ladda om till mötet med Chelsea.

Bara ett fåtal dagars vila är en klar nackdel jämfört med Chelsea som fått vila upp sig efter förra fredagens förlust mot Brighton. Som om inte det vore nog har Aston Villa dessutom en hel del skadebekymmer i truppen. Torres, Kamara och Disasi saknas alla av olika anledningar medan firma Onana/Konsa är ytterst tveksamma till spel. McGinn såg också våldsamt trött ut när han byttes ut i slutskedet mot Liverpool.

Emerys kompani har fortfarande en hög uppsida i offensiven där Watkins, Rogers, Rashford och Tielemans kan skapa oreda i vilket försvar som helst, men med rådande förutsättningar i bakhuvudet är jag beredd att ge Chelsea företräde i rikets näst största stad. Om än ett knappt sådant. Det har nämligen inte sett särskilt övertygande ut när gästerna varit i farten mot slutet.

Enzo Maresca vägrar ändra i sitt spelsätt och när motståndarna inte lockas in i press har Chelsea svårt att ta sig till klara målchanser med samma frekvens som i höstas. Här får italienaren också formera styrkorna utan tillgång till Madueke, Jackson, Lavia och Fofana. I min bok är det en kvartett som är given i startelvan, men det går å andra sidan ingen nöd på bredden i The Blues trupp.

Palmer, Nkunku, Sancho och Fernández är spelare vars spetsegenskaper bör kunna skina mot ett troligen tröttkört Aston Villa. Chelsea bör vara angelägna om en stark insats efter att inte ha kommit ur startblocken mot Brighton och när det svenska folket tycks mest intresserade av ettan låter jag tvåan och dess smygvärde agera solo i Birmingham. På andelssystemet hoppas jag att “gubben” (etta-tvåa) blir möjlig.

Notabla avbräck

Pau Torres, Aston Villa (fotskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäseneskada)

Axel Disasi, Aston Villa (utlånad från Chelsea)

Ross Barkley, Aston Villa (vadskada)

Mykhailo Mudryk, Chelsea (avstängd)

Noni Madueke, Chelsea (knäseneskada)

Nicolas Jackson, Chelsea (knäseneskada)

Marc Guiu, Chelsea (knäseneskada)

Roméo Lavia, Chelsea (muskelskada)

Benoit Badiashile, Chelsea (muskelskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Amadou Onana, Aston Villa (muskelskada)

Ezri Konsa, Aston Villa (muskelskada)







Banken! - 2. Arsenal - West Ham

The Gunners gör jobbet

Arsenal knöt en liten näve i fickan när de fick se Liverpool spela 2-2 mot Aston Villa i onsdags. I de tre senaste omgångarna har The Gunners ätit ikapp fyra poäng på Liverpools ligaledning och skulle lördagens Londonderby mot West Ham rendera i vinst är avståndet nere i fem poäng. Jag tror inte att The Gunners hinner ikapp innan säsongen gör bokslut, men med vittring på förstaplatsen blir värdarna en obehaglig uppgift för West Ham.

Bara en poäng på de fyra senaste är inte mycket att hurra över för Graham Potters kompani som fortfarande har väldigt svårt med produktionen i de främre leden. Förra helgens derby mot Brentford (0-1) var ytterligare ett kvitto på tillkortakommandena som borde bli uppenbara även när Premier Leagues bästa defensiv står på andra sidan. Inget lag har släppt in färre mål än Arsenals 22.

Det rimmar väl med de rödvitas Expected Goals Against – drygt 21,6 xGA – som är bäst i klassen och med hänsyn till värdföreningens truppläge lär vi få se mer av den defensiva varan inom den närmaste framtiden. Saka, Havertz, Martinelli och Jesus saknas alla i de främre leden vilket tvingar Mikel Arteta och dennes stab att möblera om rejält i sina hjärnkontor.

Trossard, Sterling och Nwaneri behöver kliva fram och ta ett stort ansvar tillsammans med Rice och Ödegaard vars poängproduktion inte varit på topp så här långt. I 2-0-segern mot Leicester visade även Merino att han har näsa för mål. Spanjorens egenskaper påminner mycket om Tomás Souceks som i sin tur är vital för Potters West Ham. Tjecken hjälper Bowen och Kudus med att komma i andravågor, men här blir ytorna minimala för The Hammers.

Arsenal släpper inte ofta någon över bron och så länge Artetas gäng sköter sin defensiv kommer de att skapa tillräckligt många lägen för att vara herre på täppan i huvudstadens norra delar. Spel mot ett mål är kanske att ta i, men jag har väldigt svårt att se West Ham få med sig något från bataljen på Emirates Stadium. Kupongens största favorit är också den mest befogade. Banketta.

Notabla avbräck

Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Kai Havertz, Arsenal (knäseneskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäseneskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Niclas Füllkrug, West Ham (knäseneskada)

Crysencio Summerville, West Ham (knäseneskada)

Michail Antonio, West Ham (benskada)

Osäker till spel

Lucas Paquetá, West Ham (ankelskada)

Spiken! - 3. Ipswich - Tottenham

Spurs får sin revansch

Det var inte igår som Tottenham senast stod noterade för två raka segrar i Premier League. Ange Postecoglous manskap visade prov på effektivitet i 2-0-segern mot Brentford – ett Londonderby som Brentford annars dominerade – innan Spurs också drog den längsta stickan mot Manchester United förra helgen. Maddisons tidiga ledningsmål stod sig matchen ut och såg till att de liljevita fick lite kontakt med den övre halvan.

Mötet med Manchester United var annars en stilstudie i två lag som har uppenbara problem. Presspelet från respektive herrskap var som ett pussel sammansatt av ett spädbarn och även om Spurs mår bra av två raka triumfer tänker jag inte ropa hej förrän Postecoglou sytt ihop en helhet med längre hållbarhetstid än tomater i ett kylskåp. Gästerna har helt enkelt mer att bevisa.

Inför mötet med Ipswich saknas Van de Ven, Solanke och Romero medan Danso, Son och Bentancur dras med frågetecken. Den sistnämnda trion är dock inte bekräftat otillgänglig och skulle samtliga komma till spel råder det inget tu tal att Tottenham ska värderas som det klart bättre laget på Portman Road. Mitt i skadeeländet är det värt att påminna om spetsen som finns i Kulusevski, Tel, Bergvall och Maddison.

Ipswich har i sin tur en spjutspets, Liam Delap, som jag menar hade gått in i många Premier League-lags startelva. Sonen till långkastande Rory Delap är en urkraft som kan flytta berg på egen hand, men den senaste tiden har Delap mer eller mindre tvingats agera solo i The Tractor Boys offensiv. 22-åringens kumpaner håller inte samma nivå och så länge Tottenham kan hantera Delap är mycket vunnet i Suffolk.

Kieran McKenna coachade som bekant sitt Ipswich till tre poäng i höstens vändande möte på Tottenham Hotspur Stadium, men jag ser inte nykomlingen ha samma jaktlycka denna lördag. Värdarna har radat upp förluster under vintern och spelare för spelare samt spelsätt för spelsätt råder det ingen tvekan att detta är Tottenhams match att förlora. Jag spikar tvåan så länge den inte rusar över 55 procent.

Notabla avbräck

Axel Tuanzebe, Ipswich (avstängd)

Christian Walton, Ipswich (ljumskskada)

Wes Burns, Ipswich (knäskada)

Conor Chaplin, Ipswich (knäskada)

Chiedozie Ogbene, Ipswich (hälskada)

Micky van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Richarlison, Tottenham (vadskada)

Radu Dragusin, Tottenham (knäskada)

Dominic Solanke, Tottenham (knäskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada)

Osäker till spel

Sam Morsy, Ipswich (magskada)

Leif Davis, Ipswich (smäll)

Julio Enciso, Ipswich (knäskada)

Sam Szmodics, Ipswich (ankelskada)

Kevin Danso, Tottenham (smäll)

Son Heung-min, Tottenham (smäll)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (smäll)

Timo Werner, Tottenham (matchotränad)