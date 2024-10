"Trots stjärntappen - City sätter press på Liverpool"

Att tänka på

Kupongen innehåller 15 miljoner i jackpot.

Bara fyra lag har släppt in fler mål än Brentford som är en favorit i fara mot Wolves.

Coventry fick proppen ur mot Blackburn (3-0) och ska kunna vara numret större än Sheffield Wednesday.

Verkligheten har hunnit ikapp Derby som är en favorit jag vaskar mot QPR.

Jag räknar inte bort Plymouth mot Blackburn. Wayne Rooneys gäng har gjort sex mål och tagit lika många poäng i sina två senaste hemmamatcher.

Sheffield United, Swansea och West Bromwich är tre favoriter jag försöker fälla i jakten på hög utdelning.

Övriga spikförslag

West Ham - Julen Lopetegui och dennes West Ham blev det tredje laget i rad att falla offer för Brentfords rackartyg från avspark. Redan efter ett par sekunder låg The Hammers under med 0-1 i Londonderbyt, men därefter åt sig de rödblå in i fighten. 1-1 med viss mersmak var möjligen en liten fingervisning om vad som komma skall mot Ipswich. Jag har inte på något sätt blivit imponerad av Lopetegui och company, men mot det laget med näst högst xGA – förväntat antal insläppta mål – bör Bowen, Kudus och Paquetá kunna trivas med tillvaron. Ipswich har fyra raka poängplock i ryggsäcken och förtjänade alla tre senast mot Aston Villa (2-2), men här tror jag att nykomlingarnas iver i jakten på säsongens första trepoängare slår bakut. Håller West Ham ihop organisationen vinner de detta. Etta.

Middlesbrough - Just nu finns det inte många, om ens någon, tränare jag håller högre än Michael Carrick i The Championship. Sedan säsongen drog igång har Carrick lotsat Middlesbrough till prestationer som borde räckt till ligaledning med normalt utfall. Expected Points säger att Boro är bäst i klassen och med två raka segrar – 1-0 borta mot West Brom var ruskigt imponerande – börjar utdelningen regna in för de rödvita. Organisationen är på plats och när Hackney börjar närma sig toppform förfogar Carrick över ligans kanske bästa mittfältare. Watford får fullt sjå att hantera honom och jag tror dessutom att Tom Cleverley löper uppenbar risk att torska den taktiska kampen mot sin gamla lagkamrat. Cleverley har stabiliserat Watford sedan han tog över, men över 90 minuter har jag svårt att se The Hornets räcka till denna lördag. Tight och jämnt är ingen vild gissning men till slut drar Boro det längsta strået. Tvåa.

Avstängningar på tipset

Owen Beck (Blackburn)

Liam Walsh (Luton)

Aidomo Emakhu (Millwall)

Alex Timossi Andersson (Brommapojkarna)

Alexander Ahl Holmström (GAIS)