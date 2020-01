"Tufft läge för Manchester United"

Den engelska ligafotbollen tar en liten paus för att istället fokusera på den tredje omgången av FA-cupen. Samtliga 13 matcher hämtas därifrån och en hel del favoriter som lär hålla hittas på kupongen. Vi börjar på Molineux där ett mycket intressant möte mellan Wolverhampton och Manchester United tar plats. Glöm inte att köpa en andel för att jobba in 13 rätt tillsammans, i onsdags blev det just 13 rätt vilket gav strax över 220.000 kronor till bolaget.

Höjdaren! - 1. Wolverhampton - Manchester United

Tufft läge för United på Molineux

Wolverhampton och Manchester United möttes faktiskt i FA-cupen även i fjol. Den gången var det kvartsfinal som gällde och Wolves drog det längsta strået i och med en stabil 2-1-seger efter mål av Diogo Jota och Raúl Jiménez. Kan United ta revansch nu eller blir det ännu en fin skalp för Espírito Santo och hans mannar?

Manchester United kommer närmast från en tung förlust på Emirates mot Arsenal. Lindelöf var lite olycklig då han oturligt nog styrde fram bollen till båda Arsenals mål. Han var ändå den starkaste delen av mittförsvaret då Harry Maguire var direkt dålig. Maguire har inte alls lyckats motsvara de förväntningar som fanns på honom efter rekordövergången från Leicester.

Framåt var Anthony Martial pigg och stod för flera bra aktioner. Han var dock för ensam. James raderades ut av Kolasinac och Rashford var märkligt orörlig. Dessutom var Jesse Lingard rent ut sagt usel och det är tydligt att han inte mår bra för tillfället. Räkna med att Solskjaer roterar en del i sin elva nu och det behöver inte vara dåligt om spelare som Pereira, Mata och Williams kommer in.

Wolverhampton förlorade även de sin senaste ligamatch. För Vargarna var det Watford som blev för svåra på Vicarage Road. Nu är det hemmaplan som gäller och där är de svåra att rubba. I serien har Wolves 4-4-2 här denna säsong. Värdarna har också större delen av sin trupp tillgänglig vilket gör att de kan ställa en stark elva på benen.

Wolverhampton har mött Manchester United på Molineux tre gånger sedan mars 2019. Det har slutat med två hemmasegrar och en oavgjord. Det är alltså verkligen ingen enkel match som Solskjaers gäng står inför. På mindre system känns det som att 1X ska räcka, men på större är det läge att måla rakt över.

Missar matchen

Willy Boly, Wolverhampton (vristskada)

Scott McTominay, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Morgan Gibbs-White, Wolverhampton (ryggskada)

Demetri Mitchell, Manchester United (knäskada)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Eric Bailly, Manchester United (knäskada)

Marcos Rojo, Manchester United (muskelskada)

Hemmafavoriten! - 2. Fulham - Aston Villa

Fulham svårslagna på hemmaplan

På Craven Cottage ska vi titta till två lag som bytt plats i seriesystemet till den här säsongen. Fulham åkte ur Premier League samtidigt som Aston Villa tog steget upp från The Championship via ett lyckat playoff. Då Fulham nu tillhör toppen av The Championship och Aston Villa slåss i botten av divisionen ovanför är det två lag av liknande kvalité som möts här.

Fulham förlorade årets första match hemma mot Reading med 1-2, men det var en match som The Cottagers dominerade fullständigt. Lite mer effektivitet framför mål bara så hade det kunnat sluta helt annorlunda. Här hemma i de västra delarna av London är Fulham normalt sett väldigt svårslagna vilket visas i det faktumet att de är The Championships näst bästa hemmalag.

Hemmalagets offensiva trio håller väldigt hög klass. Aleksandar Mitrovic, Anthony Knockaert och Ivan Cavaleiro är alla spelare som tidigare gjort bra ifrån sig i Premier League. De lär således inte vara skrämda av motstånd från högstadivisionen. Just Mitrovic leder skytteligan i The Championship och är med sin tyngd ett hot mot vilket försvar som helst.

Aston Villa har skador på Tyrone Mings och John McGinn, två av de allra viktigaste spelarna i laget. Utan denna duo har Villa haft stora problem i ligaspelet. I veckan tog de dock en mycket stark bortaseger mot Burnley efter mål av Wesley och Grealish och det är en imponerande duo. Frågan är dock om de inte vilas här efter väldigt tätt matchande.

Det känns som att Fulham kommer vara det mer motiverade laget här för att visa att de kan stå upp mot motstånd från Premier League och Craven Cottage är ingen enkel arena att åka till. Här har Aston Villa inte vunnit på tio år. Med den statistiken i bakhuvudet känns det som att 1X ska vara tillräckligt.

Missar matchen

Maxime Le Marchand, Fulham (oklart)

John McGinn, Aston Villa (vristskada)

Jed Steer, Aston Villa (hälseneskada)

Osäker till spel

Keinan Davis, Aston Villa (knäseneskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäseneskada)

Joshua Onomah, Fulham (oklart)

Alfie Mawson, Fulham (muskelskada)

Harry Arter, Fulham (vadskada)





Spiken! - 3. Leicester - Wigan

Enkel seger för Leicester

Kupongens kanske allra säkraste tecken hittas på King Power Stadium där toppen av Premier League ska ta sig an botten av The Championship. Leicester har bara förlorat en av sina tio ligamatcher på hemmaplan under hösten medan Wigan kan ståta med raden 1-4-9 på bortaplan.

Leicester fick klara sig utan Jamie Vardy för andra matchen i rad när de ställdes mot Newcastle då hans fru precis fött barn. Det gick bra ändå, inte minst tack vare att Skatorna drog på sig fyra skador och fick spela 45 minuter med tio man. Hamza Choudhury fick då hoppa in och stod för ett rasande vackert 3-0-mål. Här kan han mycket väl få chansen från start.

Morgan, Gray, Barnes och Albrighton är andra spelare som också bör få chansen. Skickliga spelare som absolut håller stabil Premier League-klass. Med tillgängliga stjärnor som Ndidi, Pérez, Maddison och Evans kommer Leicester kunna ställa en stark elva på benen, oavsett om det roteras. Svårt för något lag alls att stå emot.

Speciellt för Wigan som alltså inte alls haft någon bra höstsäsong. Efter 26 spelade omgångar ligger de under nedflyttningsstrecket. Med 24 gjorda mål är Wigan faktiskt sämst av samtliga lag i The Championship i den kategorin. Windass, Lowe och Jacobs har inte räckt till hittills.

Det är ingen tvekan om att det råder enorm klasskillnad mellan dessa två lags trupper. Samtliga spelare som Leicester ställer på benen här, oavsett hur Rodgers formerar sin elva, hade gått rakt in i Wigans startelva. När matchen då dessutom spelas på King Power Stadium blir skrällchansen obefintlig. Ettan är bara att spika av.

Osäker till spel

Jamie Vardy, Leicester (personliga skäl)

Kieffer Moore, Wigan (oklart)

Charlie Mulgrew, Wigan (oklart)

Daniel Fox, Wigan (ljumskskada)