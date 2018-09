Tungviktsmöte på Wembley

Nations League rullar vidare under lördagen med flera intressanta drabbningar. Sex av dessa tar plats på Stryktipskupongen där mötet mellan England och Spanien sticker ut. I övrigt är det svårtippade matcher rakt över med Superettan, Division 1 och framförallt League One i fokus. Även om det inte är någon jackpot denna vecka ska det kunna bli fin utdelning för den som löser 13 rätt. Här har ni analysen som leder er dit!

Spiken - 1. Schweiz - Island

Hamrén inleder med förlust

I Nations Leagues A-division ska Island in i hetluften under lördagen. För motståndet står ett svårspelat Schweiz som är på jakt efter revansch mot nordiskt motstånd efter uttåget mot Sverige i VM.

Vladimir Petkovic är kvar som förbundskapten men har valt att satsa lite nytt. Talangerna Kevin Mbabu, Djibril Sow och Albian Ajeti kan alla göra sin landslagsdebut här. Det finns dock även gott om rutin i den schweiziska truppen med spelare som Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner, Granit Xhaka och Xherdan Shaqiri.

I mästerskap har alplandet haft svårt att få till det. I kvalspel och träningsmatcher har däremot de rödvita varit urstarka. Förlusten mot Sverige var blott det andra (under ordinarie tid) på nationens 26 senaste matcher. På hemmaplan är dessutom schweizarna enormt svårslagna. För att hitta senaste gången Schweiz förlorade en tävlingsmatch på hemmaplan får vi gå tillbaka till 2014.

Island har också stått för enormt starka kval de senaste åren. Lasse Lagerbäck tog ö-nationen till EM 2016 och Heimir Halgrímsson följde upp det med att föra vulkan-landet till VM 2018. Nu är det svenske Erik Hamrén som styr skutan med siktet inställt på EM om två år.

Hamrén har i stort sett samma trupp till förfogande som tog en poäng i “dödens grupp” i VM. Ett stort avbräck får Islands dock klara sig utan. Alfred Finnbogason, som stått för 14 mål på 50 landskamper, har tvingats tacka nej på grund av en knäskada. Där tappar gästerna stor offensiv kraft.

Även om Island gjort det riktigt bra de senaste åren har jag svårt att se att de ska kunna ta poäng mot Schweiz i St Gallen. Det finns klart mer spets i hemmalaget och här förväntar jag mig en seger för Vladimir Petkovic mannar där de håller nollan. 2-0 till Schweiz? Ettan spikas hur som helst.

Höjdaren - 2. England - Spanien

Oavgjort i London?

Schweiz mot Island i alla ära, lördagens stora prestigemöte utspelar sig på Wembley. Där ska England försöka bygga vidare på ett bra VM-slutspel, medan Spanien kommer med en ny förbundskapten efter en turbulent sommar.

Som bekant stod Spanien för ett svagt VM där det förvånande blev uttåg mot Ryssland i åttondelsfinal. Med perspektiv på det hela var det inte speciellt konstigt. Att byta förbundskapten bara några dagar innan premiären mot Portugal var givetvis inget som gagnade laget. Den vikarierande förbundskaptenen Fernando Hierro fick inte bitarna på plats. Spanien var lättlästa och spelade en tempofattig fotboll.

Nu har den före detta Barcelona-tränaren Luis Enrique tagit över och det ska bli väldigt spännande att se vad han kan uträtta. Han får klara sig utan David Silva, Gerard Pique och Andés Iniesta som alla lagt landslagsskorna på hyllan. Dessutom är Diego Costa skadad och finns inte med på denna samling. Däremot finns rutinerade pjäser som Sergio Ramos och Sergio Busquets med i truppen.

Ny i truppen är bland annat Chelseas Marcos Alonso. Han kan under lördagen göra sin blott andra landskamp. I övrigt är Sergi Roberto (Barcelona), Diego Llorente (Real Sociedad), José Luis Gayà (Valencia) och Suso (Milan) ett par nya friska fläktar i den spanska landslagstruppen.

Gareth Southgate har däremot inte gjort några större förändringar. Gary Cahill och Jamie Vardy har tackat för sig i det engelska landslaget men grundstommen är kvar. En snarlik elva som spelade under större delen av VM är att vänta. John Stones tillsammans med Harry Maguire i mittlåset och Harry Kane längst fram således.

Nationerna möttes senast för knappt två år sedan på just Wembley. Då slutade det med delad pott (2-2) efter att Spanien reducerat i den 89:e minuten genom Iago Aspas och kvitterat sex minuter in på stopptiden genom Isco. Båda de spelarna finns med i Spaniens trupp under lördagen och väntas starta.

På förhand känns detta tungviktsmöte helt öppet. Jag lyfte fram krysset mellan Tyskland och Frankrike i torsdags vilket visade sig vara ett fint drag. Här tror jag på ett liknande scenario. Det tenderar att bli ganska låsta matchbilder mellan större nationer. Krysset är en bra chansspik.

Draget - 7. Degerfors - AFC Eskilstuna

Fjärde raka för AFC!

I Superettan ska det spelas ett toppmöte under lördagen och det går av stapeln på Stora Valla. Båda dessa lag har överraskat under säsongen. Degerfors återfinns på en sjätteplats och AFC Eskilstuna som trea i tabellen.

Gästerna visar riktigt fin form. I måndags kom den tredje raka segern och åttonde matchen i följd utan förlust när GAIS besegrades på Tunavallen. Stor matchvinnare blev nigerianen Samuel Nnamani med två mål, varav det sista i den 86:e minuten i 2-1 segern.

Framförallt är det dock försvarsspelet som imponerat hos de orangea. Sörmlänningarna har visat sig vara enormt svåra att få hål på. Med tio insläppta mål på 21 omgångar har AFC släppt in färre än hälften så många mål som det näst bästa laget i den kategorin i Superettan.

Degerfors har gjort det bra efter sina förutsättningar den här säsongen. Skyttekungen Sargon Abraham lämnade under sommaren för IFK Göteborg. Trots det har värmlänningarna hållit spelet väl uppe. Senast blev det en stark poäng mot serieledande Helsingborg efter att Marcus De Bruin kvitterat på tilläggstid.

Mot ett organiserat AFC Eskilstuna, som jagar en direktplats till Allsvenskan, blir det dock tufft för de rödvita. Sörmlänningarna har passat Degerfors riktigt illa. De tre senaste inbördes mötena har AFC vunnit med den förkrossande målskillnaden 10-1. Här bör det inte bli lika stora siffror, men däremot tror jag det orangea bortalaget tar ytterligare en trepoängare. Tvåan spikas till en trevlig procent!

Missar matchen

Nikola Ladan, Degerfors (fotskada)