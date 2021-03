"Underhållande tillställning väntas - Peking knappa favoriter"

Det blev tolv rätt i tisdags och en liten slant tillbaka för Spela Tillsammans-laget. Peterboroughs utvisning förstörde kvällen då. I lördags gav Stryktipset 11 rätt. Känslan är att formkurvan pekar åt rätt håll och en 13-rätters ligger och lurar i vassen. Kommer den nu? Stryktipset består av matcher från Premier League, The Championship, League One och även en fajt från Svenska Cupen. Mycket intressant. Köp era andelar via länken här nedan så jobbar vi in kassaklirr tillsammans. Vi kör!