United åker på ännu ett poängtapp - mot jumbon

Höjdaren - 1. Chelsea - Manchester City

City för tunga för Chelsea!

Sen avspark på Stamford Bridge denna lördag när Chelsea får finbesök av de regerande mästarna. Efter veckans omgång skiljer nu tio poäng mellan lagen. Ska The Blues ha med någon titelstrid att göra krävs således tre poäng mot alltjämt obesegrade City.

I onsdags åkte Maurizio Sarris mannar på ett tungt nederlag i West Midlands. Trots att Londonlaget tog ledningen i den första halvleken genom Ruben Loftus-Cheek blev det noll poäng på Molineux Stadium. Wolverhampton vände på tillställningen i den andra halvleken inom loppet av fyra minuter och tre poäng förbyttes mot en neslig förlust.

Det var Chelseas andra förlust på de tre senaste ligamatcherna och laget tycks ha kommit in i en liten svacka. Eden Hazard hade återigen svårt att komma till och världens dyraste målvakt, Kepa Arrizabalaga, stod för en svag insats mellan stolparna.

Nu väntar alltså tuffast möjliga motstånd i form av Manchester City. De ljusblå vann som väntat på Vicarage Road men segersiffrorna skrevs endast till 2-1. Insatsen var det dock återigen inget fel på utan The Citizens styrde matchen från start till mål. Det var lagets sjunde raka triumf i ligaspelet.

Detta blir andra gången klubbarna ställs mot varandra den här säsongen. Innan Premier League drog igång möttes nämligen lagen i Community Shield på Wembley. Då vann City relativt enkelt med 2-0 efter att Sergio Agüero stått för båda målen. Argentinaren dras dock fortsatt med en muskelskada och således ett frågetecken.

Chelsea i all ära men City håller en högre nivå. När dessutom hemmalaget visar halvdan form känns bortasegern ännu mer trolig. Trolig tvåa på Stamford Bridge och en bra spik om tecknet håller sig under 50 procent.

Missar matchen

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (meniskskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

Ross Barkley, Chelsea (smäll mot huvud)

Victor Moses, Chelsea (ryggskada)

Sergio Agüero, Manchester City (muskelskada)

Alexander Zinchenko, Manchester City (ansiktsskada)

Varningen - 3. Manchester United - Fulham

Ingen given United-seger mot jumbon

Det blev 2-2 och en poäng för Man United i onsdagens rivalmöte mot Arsenal. Det var den tredje raka oavgjorda oavgjorda matchen i Premier League för The Red Devils och de mesta mästarna har nu dalat till en åttondeplats. Måstematch under lördagen således när jumbon Fulham kommer på besök till Old Trafford.

Gästerna från London har dock sett allt bättre ut sedan Claudio Ranieri tog över. Fyra poäng har det blivit på tre matcher under italienarens styre. Senast blev det 1-1 mot Leicester i en match där The Cottagers var det bättre laget och förtjänade segern. Fransmannen Aboubakar Kamara stod där för säsongens första fullträff.

I hemmalaget saknas alltjämt Victor Nilsson Lindelöf. Hans ersättare, Eric Bailly, gjorde det dock bra mot Arsenal men ivorianen är ojämn i sina prestationer. Det är även mittbackskollegan Marcos Rojo som gjorde comeback efter en längre skadefrånvaro. Argentinaren såg ut att vara i allt annat än matchform och bjöd på ett par enkla misstag.

De spelarna in i startelvan var en av flera förändringar José Mourinho gjorde mot Arsenal. Bland annat fick både Paul Pogba och Romelu Lukaku inleda på bänken. Här återstår det att se hur “The Special One” formerar sitt lag. Att gissa vilka elva spelare den oförutsägbara portugisen ställer på banan här känns snudd på omöjligt.

På The Theatre of Dreams har Fulham inget att förlora och med en betydligt mer stabil defensiv än tidigare under säsongen ska de kunna störa ett formsvagt United. Ettan streckas för hårt för att stå ensam här och krysset åker således med omgående. 1X räcker dock långt.

Missar matchen

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (lårskada)

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Osäker till spel

Luke Shaw, Manchester United (smäll mot huvud)

Phil Jones, Manchester United (oklart)

Kevin McDonald, Fulham (lårskada)

Floyd Ayite, Fulham (ljumskskada)

Skrällen? - 6. West Ham - Crystal Palace

Öppet derby på Olympiastadion

Tillbaka till huvudstaden där Londons Olympiastadion bjuder på ett derby från den undre halvan av Premier League. West Ham har dock skaffat sig en fin tabellposition efter två raka triumfer den senaste veckan. För Crystal Palace går det tyngre och The Eagles har enbart tre poäng ner till lagen under strecket efter 15 omgångar.

I veckan blev det en tung förlust för de blåröda i rivalmötet mot Brighton. Trots att hemmalagets Shane Duffy visades ut redan efter knappa halvtimmen fick Palace lämna sydkusten poänglösa. Brighton visade upp en fin effektivitet samtidigt som Roy Hodgsons mannar stundtals agerade statister i eget straffområde. Kunnandet finns dock och skadeläget ser tämligen ljust ut. Bara Christian Benteke saknas.

Värre är det för West Ham som fortsatt har en mängd spelare på frånvarolistan. Marko Arnautovic fick kliva av senast och ser ut att missa detta möte. Inhopparen Lucas Pérez kom förvisso in och stod för två mål i 3-1 segern mot Cardiff, men Arnautovic håller trots allt en betydligt högre nivå än spanjoren.

The Hammers har för vana att falla ihop när de bara ska gå in och ta tre poäng. Här förväntar sig de flesta en hemmaseger, något som inte minst syns på streckningen. Jag är dock inte så övertygad. Detta blir en jämn tillställning där Crystal Palace mycket väl kan avgå med samtliga poäng. Tvåan erbjuder alldeles för bra värde för att lämnas utanför systemen. Rekommendationen blir att helgardera eller rentav chansa bort ettan.

Missar matchen

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Carlos Sánchez, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälskada)

Ryan Fredericks, West Ham (skenbensskada)

Christian Benteke, Crystal Palace (knäskada)

Osäker till spel

Marko Arnautovic, West Ham (lårskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Aaron Cresswell, West Ham (lårskada)

Scott Dann, Crystal Palace (ljumskskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (lårskada)