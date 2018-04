United har chansen att bryta Citys hemmafacit

Höjdaren - 1. Manchester City - Manchester United

United tar poäng i derbyt?

Manchester City åkte på en rejäl smäll i onsdags när det blev förlust med klara 0-3 mot Liverpool i Champions League. The Reds chockade Pep Guardiolas mannar med en vansinnig första halvlek och City kunde sedan aldrig hämta sig.

Nu gäller det för de ljusblå att ladda om, för innan tisdagens returmöte mot Liverpool väntar redan under lördagen ett infekterat derby mot José Mourinhos Manchester United. Vid tre poäng för City på Eastlands under lördagskvällen säkras klubbens femte ligatitel.

Innan veckans förlust hade jag sett City som ganska klara favoriter i detta möte. Nu är jag inte lika övertygad längre. Serieledarna såg inte alls lika självklara ut i sitt spel som tidigare under säsongen och frågan är hur Pep väljer att resonera inför detta derby. Tisdagens returmöte lär vara prioriterat och det skulle inte förvåna om spanjoren, trots att United står på andra sidan, väljer att vila några av sina stjärnor.

United har samtidigt haft spelledigt i veckan och kunnat ladda för detta derby. En kritiserad Mourinho lär vara extremt sugen på att knäppa rivalerna och inte minst Pep Guardiola på näsan för att tysta alla kritiker.

Skadeläget inför prestigemötet ser bra ut i båda lagen. United saknar andramålvakten Sergio Romero och har frågetecken på Phil Jones och Daley Blind. I övrigt är samtliga spelare till förfogande. För City är troligen Benjamin Mendy ännu inte spelklar efter sin korsbandsskada och den stora frågan är om Sergio Agüero åter är tillbaka i spel. Jag tror personligen han vilas till returmötet mot Liverpool.

Även om City är i gungning får det inte glömmas bort vilket strålande facit de visat upp på Etihad Stadium den här säsongen. Sedan 1-1 i hemmapremiären mot Everton har 14 raka segrar radats upp inför hemmafansen i Premier League. Med tanke på förutsättningarna bör dock ettan garderas tidigt. Att United skulle vinna på Eastlands har jag dock svårt att se. 1X räcker!

Draget - 2. Bournemouth - Crystal Palace

Palace tar viktiga poäng på sydkusten?

Roy Hodgsons Crystal Palace har haft det tufft den senaste tiden. Enbart en trepoängare har skrivits in på Londonklubbens konto de nio senaste matcherna. Det har gjort att The Eagles i högsta grad är inblandat i nedflyttningsstriden. Inför helgens möten har laget bara två poäng tillgodo på Southampton under strecket.

Spelmässigt har det dock sett bra ut. Förlusterna har varit hedersamma och har till stor del berott på tuffast möjliga motstånd. Liverpool, Chelsea, Manchester United och Tottenham har Crystal Palace alla mött de senaste fem omgångarna. I samtliga dessa matcher har det blivit uddamålsförluster, varav det matchavgörande målet tillkommit sent i tre.

Skadeläget är alltjämt inget vidare med flera spelare frånvarande, bland annat Scott Dann och Bakary Sako. Det har dock ljusnat något och viktigt är att både Ruben Loftus-Cheek och Wilfried Zaha är tillbaka i spel. Med den sistnämnda höjs Crystal Palace anfallsspel ett par nivåer.

Bournemouth gör återigen en stark säsong och har så gott som säkrat kontraktet. Det innebär att den lilla klubben på sydkusten kommer göra sin tredje raka säsong i det engelska finrummet till hösten. Prestationerna är dock väldigt ojämna. Ena veckan slås Chelsea tillbaka på Stamford Bridge, för att nästa vecka förlora klart mot Huddersfield.

I grunden är detta två relativt jämna lag med hög högstanivå. Här talar dock en hel del för Palace. Londonlaget har betydligt mer att spela för och har stått för starka insatser mot lagen utanför topp 9. För att hitta en förlust för The Eagles mot ett lag placerat lägre än så i tabellen får vi gå tillbaka hela vägen till oktober.

På Vitality Stadium har dessutom Crystal Palace trivts bra sedan Bournemouth tog steget upp till Premier League. Säsongen 2015/2016 slutade det mållöst och i fjol vann Londonlaget med 2-0 efter att Scott Dann och Christian Benteke målat.

Som streckningen ser ut finns allt värde på X2 här. Favoritettan lockar inte och chansas bort på mina system. X2 spelas på samtliga således där tvåan skulle kunna vara en intressant chansspik.

Spiken - 5. Stoke - Tottenham

Spurs kör över Stoke som vanligt!

Det är ett mycket viktigt möte som väntar i Stoke-on-Trent under lördagseftermiddagen, särskilt för hemmalaget. The Potters har spelat i Premier League sedan 2008, men löper nu en överhängande risk att åka ur. Med sex omgångar kvar och tre poäng upp till säker mark börjar goda råd bli dyra för Stoke.

Inte lätt då att ställas mot ett av Englands allra formstarkaste lag. Tottenham har gått som tåget och radat upp 13 raka matcher utan förlust i Premier League. Det har tagit Spurs upp på en fjärdeplats med häng på andraplacerade Manchester United.

Förra helgens insats mot Chelsea var imponerande och där säkrade Mauricio Pochettinos mannar mer eller mindre Champions League-spel till hösten efter att ha vänt 0-1 till 3-1. Det var för övrigt Tottenhams första vinst på Stamford Bridge i ligasammanhang sedan 1990.

Här är dessutom Harry Kane tillbaka hos Spurs efter hans vristskada mot Bournemouth. Skyttekungen, som befarades bli borta en bra bit in i maj, hoppade in redan mot Chelsea och väntas starta här. Frågan är om han kan ta ikapp Mohamed Salahs försprång på fem mål i skytteligan?

Enbart Harry Winks är osäker till spel hos bortalaget. Paul Lambert och Stoke får däremot klara sig utan ett par spelare. Charlie Adam är avstängd efter hans röda kort mot Everton och kameruanen Eric Choupo-Moting saknas på grund av skada. Viktiga Mame Diouf och Kurt Zouma testas dessutom sent.

Tottenham har generellt haft extremt lätt för Stoke de senaste säsongerna. De fyra senaste mötena har slutat med enorma överkörningar. I december slutade det 5-1 till Spurs och dessförinnan hade Londonlaget tre raka 4-0 vinster.

Med tanke på lagens rådande form finns det inget som tyder på att Stoke ska kunna störa här. Tottenham är helt enkelt för bra och The Potters kris blir ännu djupare. Tvåan är kupongens säkraste tecken!

