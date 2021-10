"United vinner stormötet - Solskjaer räddar jobbet"

Det är två pressade tränare som ställs mot varandra i norra London denna lördag. Kampen mellan Tottenham och Manchester United får sägas vara juvelen i Stryktipskronan denna helg tillsammans med jackpotten på 16 miljoner kronor. Förutom bataljen i huvudstaden ska ytterligare fyra Premier League-fajter ta plats. The Championship gör som vanligt raden komplett. Med flera fina drag och jackpotten i åtanke tror jag att det kan bli fin utdelning denna helg. Köp era andelar i mitt system via länken här nedan för att vara med och bråka om miljonerna.

Spiken! - 1. Liverpool - Brighton

Formstarkt Liverpool bara kör på

Liverpool hade en stor kväll förra helgen när värsta rivalen Manchester United fullständigt krossades med 5-0, på bortaplan dessutom. Mo Salah var briljant igen och stod för tre nya mål. Egyptiern är tveklöst höstens spelare i Premier League och kanske till och med världens bästa lirare för tillfället. Mot United fungerade han utmärkt tillsammans med Firmino och Jota medan Mané hoppade in i den andra halvleken. En otrolig uppställning.

Klopps mannar har spelat 14 tävlingsmatcher hittills och inte förlorat en enda. Den enda lilla svagheten i laget är mittfältet då både Milner och Keïta tvingades av med skador mot United. Sedan tidigare finns Fabinho, Elliott och Thiago på skadelistan. Vill det sig illa missar alla fem denna match. Henderson är given i mitten och om den ovan nämnda kvintetten inte finns med får han troligen sällskap av Jones och Oxlade-Chamberlain centralt. En helt okej uppställning det med.

Brighton spelar riktigt fin fotboll och Graham Potter nämns med allt större respekt i England. De blåvita från sydkusten är dock inne i en dålig trend med tre kryss och en förlust på de fyra senaste i ligan. Dessutom åkte Fiskmåsarna ur Ligacupen mot Leicester efter straffläggning. Det ska sägas att Potter roterade friskt mot Leicester och kommer spela en helt annan elva nu.

Maupay och Trossard kommer kliva in på topp igen med Bissouma och Lallana strax bakom. Just Bissouma har mycket spring i benen och kommer ge Liverpools mittfält en match i mittens rike. Cucurella är en annan lirare som vi bör få se från start och den hårfagre spanske OS-spelaren har varit en friskt fläkt sedan han kom till Brighton. Matchen i matchen mellan honom och Alexander-Arnold blir väldigt spännande att se.

Brighton vann på Anfield Road med 1-0 i fjol, men det var ett helt annat Liverpool som spelade fotboll då. Det var ett gäng utan självförtroende och utan Van Dijk. Nu sprudlar laget av anfallsglädje vilket syns på resultaten. På de tio senaste matcherna där Klopp har mönstrat sitt starkaste lag (Champions League och ligan) har de hittat nätet minst tre gånger i nio fall. Den tionde bataljen var mot Manchester City och då målade The Reds två gånger. Det kommer ringa bakom Sánchez i bortamålet. Ettan spikas trots hård streckning.

Missar matchen

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada)

Danny Welbeck, Brighton (knäseneskada)

Steven Alzate, Brighton (knäskada)

Osäker till spel

Thiago, Liverpool (vadskada)

Fabinho, Liverpool (knäskada)

Naby Keïta, Liverpool (skenbensskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Caoimhín Kelleher, Liverpool (sjukdom)

Höjdaren! - 2. Tottenham - Manchester United

Solskjaer räddar jobbet

Den senaste veckan har jag bara gått och väntat på nyheten att Ole Gunnar Solskjaer har fått sparken, men mirakulöst nog är norrmannen fortfarande tränare för Manchester United. Med en poäng på de fyra senaste i Premier League samt en fruktansvärd smocka i rivalmötet mot Liverpool (0-5) torde förtroendet vara förbrukat. Hjälten från Champions League 1999 har dock fått en chans till och han gör nog bäst i att leda sitt lag till seger denna lördag.

En som inte kan hjälpa sitt lag är Paul Pogba som hoppade in och nästan omgående blev utvisad mot Liverpool. Däremot är Raphaël Varane tillbaka i träning och kan möjligen delta här. Det hade varit ett välkommet tillskott för United då Nilsson Lindelöf och Maguire inte alls ser bra ut tillsammans. Tyvärr för oss blågula lär det vara den svenska landslagskaptenen som får stryka på foten om Varane kan spela.

Tottenham tog sig vidare i Ligacupen under onsdagen efter en 1-0-seger mot Burnley. Den satt dock hårt inne då The Clarets hade ganska bra press under matchens sista 20 minuter. Nuno Espírito Santo mönstrade en relativt vass elva i den matchen. Harry Kane, Pierre Emile Höjbjerg och Cristian Romero spelade alla 90 minuter. Dessutom hoppade både Lucas och Heung-Min Son in.

Det bör således vara ett något mer slitet hemmalag som ställer upp. Inte heller Tottenham visar speciellt bra form, fyra av de sex senaste ligamatcherna har förlorats. Två vinster finns noterade under den perioden och det var knappa sådana mot Newcastle och Aston Villa. Kollektivt kuggar det inte i, men Spurs räddas från gång till annan av individuell briljans signerad Son eller Kane.

Under i stort sett hela sin tid i klubben har Solskjaer varit en tursam tränare. När pressen på honom byggs på och det känns som att det bara är en tidsfråga tills han får sparken så lyckas han trolla fram ett resultat i en stormatch vilket får styrelsen och fansen glada igen. Jag tror historien upprepar sig och att vi får se ett bortalag som dominerar den här tillställningen. United vann motsvarande möte i fjol med 3-1 och firma Ronaldo/Fernandes ser till att det blir tre poäng igen. Jag spikar av tvåan.

Missar matchen

Ryan Sessegnon, Tottenham (muskelskada)

Paul Pogba, Manchester United (avstängd)

Osäker till spel

Raphaël Varane, Manchester United (ljumskskada)

Anthony Martial, Manchester United (mjukdelsskada)

Storfavoriten! - 3. Newcastle - Chelsea

Chelsea streckas hårt

Efter en tveksam insats mot Brentford, där Chelsea hade ruggig tur som vann, visade The Blues klassen under förra helgen. Norwich stod för motståndet då och Tuchels gäng blåste på ordentligt. 7-0 slutade den matchen och det hela blir än mer imponerande när man betänker att både Werner och Lukaku saknades. Istället nätade spelare som James, Chilwell, Hudson-Odoi och Mason Mount som stod för ett hattrick. Det var första gången som Chelsea hade fyra olika engelska målskyttar i en Premier League-match.

Havertz fungerade bra som anfallare mot Norwich, men tysken hade tuffare att komma till sin rätt i veckans Ligacupmatch mot Southampton. Trots en stark elva tvingades Londonklubben till straffar innan avancemanget kunde säkras. Lukaku och Werner saknas fortfarande och även om det blev ett rejält fyrverkeri mot Norwich är det svårt att inte undra om det enbart berodde på Chelseas briljans eller om Kanariefåglarna helt enkelt är för dåliga för Premier League.

Det har även Newcastle varit under hösten. De svartvita har ännu inte vunnit någon match och ligger näst sist i tabellen. Tre kryss på de fem senaste visar åtminstone att The Magpies har kapacitet i truppen. Ska de lyckas lugga även Europamästarna på poäng måste defensiven tätas till. 20 insläppta är näst flest i serien och det ser minst sagt ihåligt ut i de bakre leden. Kanske kan Graeme Jones, som har tagit över efter Steve Bruce, råda bot på den saken.

Offensivt ser det desto mer spännande ut och Newcastle har bland annat nätat fler gånger än vad till exempel Arsenal på den övre halvan har gjort. Callum Wilson är tillbaka med besked och har gjort mål i två raka matcher. Bredvid sig har han Allan Saint-Maximin som i sina bästa stunder är helt omöjlig att stoppa. Joelinton, Almirón och Willock, som alla började på bänken mot Palace, är tre andra spelare som kan hjälpa till framåt.

Det blåser varma (öken)vindar kring klubben efter att Mike Ashley äntligen sålt och nu räknas The Magpies som den överlägset rikaste klubben i Premier League. Det lär märkas i januari och framförallt i sommar. Vill dessa spelare vara med på tåget framöver gäller det att prestera under hösten. På sina åtta senaste hemmamöten mot Chelsea har Newcastle raden 5-1-2 och även fast gästerna såklart är rättmätiga favoriter känner jag mig inte helt trygg med att spika tvåan. Krysset kompletterar genast och på mitt andelssystem lär även ettan slinka med.

Missar matchen

Martin Dúbravka, Newcastle (benskada)

Paul Dummett, Newcastle (vadskada)

Romelu Lukaku, Chelsea (vristskada)

Timo Werner, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Freddie Woodman, Newcastle (mjukdelsskada)

Christian Pulisic, Chelsea (vristskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (höftskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (muskelskada)

Cesar Azpilicueta, Chelsea (axelskada)

Andreas Christensen, Chelsea (tandvärk)