Utvilat & formstarkt Liverpool vinner toppmatchen

Höjdaren - 1. Arsenal - Liverpool

Pool segrar i toppmötet!

Ett härligt toppmöte väntar i den elfte omgången under lördagskvällen i norra London. Ligafyran Arsenal ställs mot tabelltvåan Liverpool inför ett kokande Emirates Stadium där Unai Emery ska försöka ta sin hittills största skalp som tränare för The Gunners.

Säsongsöppningen har varit lovande för Arsenal. Efter två inledande förluster har åtta raka ligamatcher radats upp utan nederlag. Sju av dessa har slutat med seger. Förra veckan blev det dock “bara” 2-2 borta mot Crystal Palace efter att Londonlaget agerat taffligt i eget straffområde och gett bort två straffar.

I onsdags ställdes de rödvita mot Blackpool i Ligacupen. Där valde Emery som väntat att rotera friskt och ställa över hela den tänkta startelvan i lördagens möte. Trots det blev det en 2-1 seger efter att Stephan Lichtsteiner och den 18-årige talangen Emile Smith-Rowe målat.

Matteo Guendouzi blev dock utvisad där och är således avstängd. Det är en spelare Unai Emery gärna skulle vilja ha till förfogande. Flera defensiva pjäser är nämligen frågetecken. På vänsterbacken vikarierade Granit Xhaka mot Crystal Palace då Nacho Monreal och Sead Kolasinac var skadade. Dessa båda herrar är fortfarande osäkra till spel och kommer testas sent. Detsamma gäller högerbacken Hector Bellerín. Det lämnar en ovisshet kring ytterbacksplatserna och den defensiva mittfältspositionen bredvid Lucas Torreira. Inget optimalt läge för The Gunners således.

Liverpool hade spelledigt i veckan efter att tidigare ha åkt ut mot Chelsea i Ligacupen. Jürgen Klopps manskap har således kunnat ladda batterierna rejält inför lördagens stormöte. Till den engelska huvudstaden kommer The Reds med tre raka triumfer i bagaget (alla tävlingar), varav de två senaste slutat med fyra mål framåt.

Skadeläget ser relativt bra ut även om det finns vissa frågetecken på det centrala mittfältet. Där är Naby Keïta och Jordan Henderson osäkra kort. Trots det är det ingen fara på taket då det finns fina alternativ i form av Fabinho, James Milner och Georginio Wijnaldum.

Här sätts Arsenals defensiv på prov för första gången sedan den andra omgången och det kommer troligen synas att den inte sitter ihop som den ska. The Gunners har trots allt släppt in klart flest mål av topplagen trots ett relativt gynnsamt spelschema.

Liverpool har klar plusstatistik mot Arsenal de senaste säsongerna med sex matcher i följd utan förlust mot Londonlaget. Jag vågar lägga en rejäl slant på att den sviten utökas och jag tror The Reds avgår med samtliga poäng från Emirates Stadium. Tvåan erbjuder i skrivande stund fint värde och är en bra spik om den håller sig under 45 procent.

Missar matchen

Matteo Guendouzi, Arsenal (avstängd)

Mohamed Elneny, Arsenal (lårskada)

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (ljuskskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Osäker till spel

Laurent Koscielny, Arsenal (hälskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (muskelskada)

Nacho Monreal, Arsenal (lårskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (lårskada)

Naby Keïta, Liverpool (lårskada)

Jordan Henderson, Liverpool (lårskada)





Draget - 4. Newcastle - Watford

Säsongens första seger för Newcastle?

Vi förflyttar fokus till de nordöstra delarna av England där en av säsongens hittills största besvikelser, Newcastle, ska ta emot höstens utropstecken tillsammans med Bournemouth, Watford.

The Hornets hade, något oväntat för mig, inga som helst problem att besegra Huddersfield hemma på Vicarage Road den gångna veckan. I Troy Deeneys avsaknad klev Gerard Deulofeu in och stod för säsongens första balja. Som brukligt levererade också argentinaren Roberto Pereyra när han via ett fint solonummer gjorde sitt femte mål för säsongen.

Ken Sema fick drygt 25 minuters speltid mot Huddersfield och stod för ett relativt piggt inhopp. Svensken väntar dock alltjämt på sin första Premier League-start för sin nya klubb. Den lär knappast komma mot Newcastle då majoriteten av de offensiva spelarna finns tillgängliga för Javi Gracia. Däremot återfinns alltjämt högerbacken Daryl Janmaat på skadelistan.

Newcastle tog en poäng i bottenmötet mot Southampton på St Mary’s Stadium. Där var dock The Saints klart närmast segern och de svartvitrandiga ska vara tacksamma för den poängen. Tre inspelade poäng har det hittills blivit för Rafa Benítez mannar varav samtliga plockats i 0-0 matcher - oroväckande.

Hemma på St James’ Park har motståndet varit tufft bortsett från senast mot Brighton då det blev 0-1 i baken. Det ska dock sägas att The Magpies var överlägsna i den tillställningen och förtjänade en seger. Som tidigare under säsongen var det dock målskyttet som spökade.

Generellt är Skatorna inte lätta att tas med inför de hängivna fansen på östkusten. Kan bara någon spelare kliva fram som målgörare ska de ha fin chans här mot ett Watford som är något överskattat. Öppen match på förhand där dock gästerna streckas upp till relativt klara favoriter. Då går jag emot och spelar 1X till fint värde.

Missar matchen

Florian Lejeune, Newcastle (korsbandsskada)

Daryl Janmaat, Watford (meniskskada)

Osäker till spel

Ciaran Clark, Newcastle (lårskada)

Troy Deeney, Watford (lårskada)

Tom Cleverley, Watford (hälskada)

Younes Kaboul, Watford (fotskada)

Sebastian Prödl, Watford (muskelskada)

Nathaniel Chalobah, Watford (knäskada)





Skrällen? - 5. West Ham - Burnley

Skadedrabbat West Ham får problem?

Tillbaka till huvudstaden och Olympiastadion där den andra matchen på bara några dagar ska gå av stapeln. I onsdags blev det förlust för West Ham i Ligacupen när Tottenham gästade. Nu är det dags för revansch när ett ihåligt Burnley kommer på besök till östra London.

The Clarets har hittills inte alls kunna motsvara fjolårssäsongens sensationella sjundeplats. Tio omgångar in i Premier League står Burnley på svaga åtta poäng och de två senaste matcherna har Joe Hart fått släppa nio bollar förbi sig. Det ska dock sägas att Manchester City och Chelsea stått för motståndet.

Truppen är snarlik jämfört med i fjol men spelare som Ashley Barnes och Chris Wood har inte alls kommit upp i samma nivå. Den sistnämnda, som stod för tio mål den gångna säsongen, har trots rikligt med speltid ännu inte hittat nätet. Faktum är att ingen spelare stått för fler än två fullträffar hittills.

Nu ställs de dock mot ett West Ham som har stora skadebekymmer. Sex tongivande spelare finns på skadelistan och dessutom är kaptenen Mark Noble avstängd efter hans röda kort mot Leicester (1-1). Truppen ser således relativt tunn ut för stunden där flera tänkta startspelare matchades i onsdagens Ligacupmatch mot Tottenham (1-3).

Burnley har fått välbehövlig vila och ska på intet sätt ses som chanslösa här. Sean Dyches lag vann detta möte med 3-0 i fjol och skulle mycket väl kunna ta poäng mot ett decimerat hemmalag. Som streckningen ser ut är det ett bra läge att helgardera och hoppas på skrällen.

Missar matchen

Mark Noble, West Ham (avstängd)

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (ligamentskada)

Carlos Sánchez, West Ham (ligamentskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälskada)

Nick Pope, Burnley (axelskada)

Stephen Ward, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Aaron Lennon, Burnley (illamående)

Jack Cork, Burnley (vristskada)