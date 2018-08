Viktiga poäng står på spel i bottenstriden

Höjdaren - 1. Brommapojkarna - Dalkurd

Fint spelvärde på Dalkurd i jumbomötet!

På lördag står det tre blytunga poäng på spel i jumbomötet mellan Brommapojkarna och Dalkurd på Grimsta IP. Lagen drabbades samman så sent som i början av juli, där Borlänge-laget vann med 3-0 på Gavlevallen.

Brommapojkarna vann Superettan i fjol, men comebacken i det svenska finrummet har långt ifrån varit någon lyckosam sejour hittills. Grimsta-laget är nästjumbo i serien med fyra raka förluster, och har endast en poängs försprång på tabelljumbon Dalkurd.

Nyförvärvet Philip Hellquist, som hämtades från grekiska PAS Giannina, fick ingen lyckad debut förra helgen på Gamla Ullevi där IFK Göteborg vann med 3-0. Men Luis Pimenta har fått ytterligare offensiv kraft inför mötet med Dalkurd. Islänningen Kristján Finnbogason, som senast spelade i den norska klubben Start, har anlänt till BP och kan komma att få göra debut på lördag mot Dalkurd. Frågan är om Pimenta och nyförvärven kan vända på det här sjunkande skeppet?

Dalkurd inledde faktiskt säsongen ganska bra ur ett spelmässigt perspektiv. Men de gröna hade svårt att få med sig resultaten under våren vilket nu har visat sig vara väldigt kostsamt. Ett par spelare som har imponerat under säsongen har nu lämnat Borlänge, bland annat Heradi Rashidi och den japanske publikfavoriten Yukiya Sugita. Johan Bertilsson väntas även lämna klubben inom kort.

Trots en försvagad trupp, samtidigt som Kebba Ceesay och Rewan Amin är avstängda, så ska väl ändå gästerna ha rimliga chanser att få med sig något från Grimsta IP? Att Dalkurd körde över BP med 3-0 på Gavlevallen i början av juli ska inte underskattas. Hemmalaget har samtidigt varit helt under isen efter den allsvenska omstarten och trots detta blir de rödsvarta stenhårt streckade. Utgå från höger där allt värde finns!

Missar matchen

Rewan Amin, Dalkurd (avstängd)

Kebba Ceesay, Dalkurd (avstängd)

Osäker till spel

Ludvig Öhman, Brommapojkarna (okänt)

Petar Petrovic, Brommapojkarna (okänt)

Oliver Berg, Dalkurd (fotskada)

Stefan van der Lei, Dalkurd (brutet finger)

Draget - 7. Bristol City - Nottingham Forest

Upprustat Nottingham underskattas?

I den första omgången av Championship ställs Bristol City mot Nottingham Forest på Ashton Gate Stadium, där Forest känns något undervärderade.

Bristol City var under stora delar av fjolårssäsongen med i racet om playoff-platserna. Men Bristol avslutade säsongen uselt, där endast en av de sju sista matcherna slutade med tre poäng, vilket resulterade i en ganska blek elfteplats när säsongen summerades.

Inför den här säsongen har The Robins bland annat tappat Bobby Reid, som stänkte dit 19 kassar för Bristol den förra säsongen från sin offensiva mittfältsposition. I premiären kommer dessutom hemmalaget att få klara sig utan Famara Diedhiou som är avstängd. Den 25-årige senegalesen nätade 13 gånger på hans 32 framträdande i ligaspelet förra säsongen i Championship.

Den klassiska klubben Nottingham Forest slutade på den undre halvan av Championship den gångna säsongen, men utan att på något sätt vara nära att riskera nedflyttning. Inför den här säsongen har den spanska tränaren Karanka fått ett betydligt mer slagkraftigt lag. Under sommarfönstret har Forest hämtat in en portugisisk kvartett, Gil Dias, Tobias Figueiredo, Diogo Gonçalves och João Carvalho. Dessutom har den forne Spurs-kaptenen Michael Dawson anlänt till Nottingham under sommarfönstret.

Trots dessa förutsättningar, så blir ettan överstreckad, vilket bara måste utnyttjas. Ett uppgraderat Nottingham har utan tvekan alla medel att få med sig något från premiären på Ashton Gate! Lägg därtill att gästerna har truppen helt intakt. Strecka från höger i Match 7!

Missar matchen

Famara Diedhiou, Bristol City (avstängd)

Spiken - West Bromwich - Bolton

Toppchans för West Brom i hemmapremiären!

West Bromwich Albion ska spela Championship-fotboll för första gången sedan säsongen 2009/2010. I comebacken och hemmapremiären ska The Baggies ha toppchans mot Bolton Wanderers!

West Bromwich har under de senaste åren i Premier League spelat en ganska oattraktiv fotboll, i alla fall från mitt egna perspektiv. Där framförallt fasta situationer och hårt jobb har varit nycklarna till framgång.

Darren Moore tog över efter Alan Pardew i början av april förra säsongen när det såg helt hopplöst ut för The Baggies. Efter att Moore anlände till klubben så blev det genast en tydlig uppryckning, och West Brom var faktiskt “bara” fem poäng bakom Southampton som löste Premier League-kontraktet när säsongen summerades. Moore ledde laget i de sex avslutande matcherna, där det blev tre vinster, två oavgjorda och en förlust.

Inför den här säsongen har hemmalaget tappat bland annat Jonny Evans och James McClean, men Moore har fortfarande en väldigt stark trupp för att ta sig an spel i Championship. Offensiven med Robson-Kanu, Jay Rodriguez och Salomón Rondón håller hög klass på den här nivån. Dessutom har West Brom fått in Sam Johnstone mellan stolparna.

Bolton Wanderers hade det ruskigt kämpigt i Championship förra säsongen. The Trotters löste kontraktet med hjärtat i halsgropen. Bolton vann den sista matchen mot ett utcheckat Nottingham i den sista matchen med 3-2, där Wanderers låg under med med 1-2 med drygt fem minuter kvar av matchen. Hade The Trotters inte löst tre poäng i den avslutande omgången, då hade Bolton spelat League One den här säsongen.

I premiäromgången ställs Bolton inför en av säsongens tuffare matcher på The Hawthorns. Gästerna hade det oerhört kämpigt på resande fot förra säsongen, där Bolton vann blott en fajt under hela säsongen. West Brom ska ha toppchans här och jag väljer att spika hemmalaget!

Missar matchen

-

Osäker till spel

Clayton Donaldson, Bolton (ljumskskada)

Nacer Chadli, West Brom (lårskada)