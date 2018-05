Wenger får en värdig avslutning

Det är dags att lägga Premier League-säsongen 2017/18 till handlingarna den här helgen när den avslutande omgången ska spelas. Denna avgörs under söndagen vilket gör att Stryktipset blir lite speciellt denna vecka. Tre svenska matcher spelas som brukligt under lördagen och följs sedan upp av samtliga tio Premier League-matcher klockan 16.00 under söndagen. Ett par fina drag finns i jakten på 13 rätt. Nu kör vi!