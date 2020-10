"West Ham kan skrälla mot Liverpool"

Arsenal-fansen och tysken, mitt omhuldade lag i Tips-SM, hade ingen större framgång förra lördagen. Detta då inte mindre än två medlemmar (!) glömde att lämna in! Lagets Granit Xhaka gjorde skäl för sitt namn och det blir bakläxa för honom och Kesut. För mig gick det helt okej med 9 rätt och formen är i antågande.

Denna lördag är det dags för den tredje omgången av SM och det är en kupong med stort fokus på The Championship vi ska ta oss an. Inte mindre än tio matcher från den tävlingen står på programmet. Övriga tillställningar plockas från Premier League och Superettan. Glöm inte att köpa andel här nedan och jobba in 13 tillsammans med mig!