West Hams svaga bortafacit fortsätter

Höjdaren - 1. Crystal Palace - Tottenham

Tuff uppgift väntar Spurs

Crystal Palace ska spela sitt tredje Londonderby på lika många omgångar när Tottenham kommer på besök till Selhurst Park. Det är ett hemmalag som letar formen efter bara en poäng på de fem senaste.

I söndags hade Roy Hodgsons mannar ingenting att sätta emot Chelsea på Stamford Bridge, men veckan dessförinnan stod The Eagles för en solid insats mot Arsenal. 2-2 slutade det då på hemmaplan efter att Luka Milivojevic hängt två strutar från straffpunkten. Det ska dock sägas att de blåröda där var det bättre laget.

Nu står Tottenham för motståndet och det är ett svårgreppat lag så här långt in på säsongen. Spelmässigt har Spurs inte alls kommit upp i samma nivå som under fjolåret, men resultaten har gått The Lilywhites väg. 24 poäng de inledande elva omgångarna är lagets näst bästa ligaöppning sedan Premier League startade 1992.

Harry Kane har som brukligt varit tongivande med sex ligamål. Det var också just 25-åringen som stod för vändningen i veckans Champions League-möte mot PSV. Lucas Moura har också tagit stora kliv. Däremot har spelare som Christian Eriksen och Dele Alli inte alls levererat på samma höga nivå som man gjort sig van vid.

Skadeläget är ännu inte optimalt för Mauricio Pochettino. Jan Vertonghen, Eric Dier och Victor Wanyama saknas alltjämt och det mesta tyder även på att Mousa Dembélé missar helgens möte. Det innebär att innermittfältet ser tämligen svagt ut. Troligen blir det Moussa Sissoko och Harry Winks som tar plats som balansspelare.

Crystal Palace ska inte underskattas och med tanke på gästernas relativt tunga avbräck känns tvåan övervärderad. Jag tror definitivt hemmalaget kan störa här och helgarderar gärna så fort som möjligt.

Missar matchen

Christian Benteke, Crystal Palace (knäskada)

Jan Vertonghen, Tottenham (lårskada)

Eric Dier, Tottenham (lårskada)

Victor Wanyama, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Joel Ward, Crystal Palace (lårskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (lårskada)

Mousa Dembélé, Tottenham (vristskada)

Danny Rose, Tottenham (ljumskskada)

Draget - 2 Huddersfield - West Ham

Fint värde på pånyttfött Hudds

Huddersfield tog en minst sagt efterlängtad seger i måndags när Fulham besegrades inför hemmapubliken på John Smith’s Stadium med 1-0. Nu väntar nästa Londonlag på arenan när West Ham står för motståndet.

Det svängde rejält kring The Hammers i lördags. Burnley kvitterade två gånger om men West Ham fick sista ordet med två sena mål. Marko Arnautovic var tillbaka efter skada och stod för ett av målen. Dessutom var Felipe Anderson på stort spelhumör med två baljor.

Truppen Manuel Pellegrini förfogar över är vass och bred men frånvaroläget är fortsatt illavarslande. Mark Noble avtjänar sin sista match efter sitt röda kort mot Leicester och spelare som Manuel Lanzini, Winston Reid, Andriy Yarmolenko och Carlos Sánchez blir borta ett bra tag. Andy Carroll och Jack Wilshere ska dock vara tillbaka i slutet av denna månad.

Hemmalaget från West Yorkshire har enbart Daniel Williams och Erik Durm på skadelistan. Överlag har det sett betydligt bättre ut för Huddersfield de senaste veckorna och defensiven håller ihop. Offensiven har varit lagets akilleshäl men fler och fler chanser har börjat vaskas fram.

West Ham har inte något vidare försvar, särskilt inte på bortaplan där de släppt in tio mål på fem matcher. Kan Huddersfield detronisera Londonlagets anfallsspel ska de ha fin möjlighet till att måla framåt och ta hem den andra trepoängaren på en vecka. Värdet finns utan tvekan på The Terriers och jag plitar ner 1X på mina system.

Missar matchen

Mark Noble, West Ham (avstängd)

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (ligamentskada)

Carlos Sánchez, West Ham (ligamentskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälskada)

Osäker till spel

Daniel Williams, Huddersfield (knäskada)

Erik Durm, Huddersfield (ljumskskada)

Spiken - 3. Leicester - Burnley

Känslosam seger för Leicester!

För två veckor sedan gick Leicesters ägare Vichai Srivaddhanaprabha tragiskt bort i en helikopterolycka. Under lördagen ska laget för första gången sedan tragedin spela inför hemmapubliken på King Power Stadium. Räkna med en känslostorm med spelare som ger allt för den omtyckta thailändaren.

Det var tydligt att spelarna var påverkade i förra veckans möte mot Cardiff. Leicester-spelarna bjöd på flera sällsynta misstag på den här nivån och var inte alls att känna igen under inledningen. Rävarna tog sig dock samman och kunde till slut rättvist vinna efter Demarai Gray prickat in matchens enda mål.

Oroväckande var att Harry Maguire utgick tidigt med en knäskada. Enligt rapporterna ska det dock inte vara någon större fara men den engelska landslagsmannen är osäker till spel här. En klar försvagning i de bakre leden i så fall men samtidigt är Jonny Evans och Wes Morgan två stabila herrar.

Burnley har också frågetecken på en landslagsback i form av James Tarkowski. Han har dock inte alls lyckats styra sitt försvar på samma sätt som under fjolåret. Då släppte The Clarets in 39 mål på 38 matcher, att jämföra med 25 mål i baken på elva matcher den här säsongen.

Allt står inte rätt till hos bortalaget och borta mot Leicester har de inte vunnit sedan 2007. Jag har svårt att se någon annan utgång än att The Foxes ska plocka hem de tre poängen. Ettan spikas på King Power Stadium!

Missar matchen

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Nick Pope, Burnley (axelskada)

Stephen Ward, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Harry Maguire, Leicester (knäskada)

Matthew James, Leicester (hälskada)

James Tarkowski, Burnley (bråck)

Ben Gibson, Burnley (bråck)