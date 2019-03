Det har varit en stor ära för mig att få skriva på den största av fotbollscommunityn. Allt ifrån världens mest uppsnackade matcher som El Clásico och VM-finalen till mindre ligor som Division 1 och brasilianska Série B. Att inte bara analysera de ligor som majoriteten av det fotbollstokiga svenska folket har koll på har nästan varit roligast. Det är där man kan luska ut en hel del nyttig info som senare kan utnyttjas på tipsen. Även om det mesta har varit frid och fröjd så måste det sägas att resultaten varit en besvikelse. En hel del fina vinster har spelats in, framförallt på Topptipset med femsiffrigt ett par gånger. Varken på Europatipset eller Stryktipset har dock den där riktiga storvinsten kommit, även om det blev 13 rätt så sent som förra veckan. Där grämer jag mig lite men samtidigt ska det sägas att dessa poolspel innehåller väldigt mycket varians. Ett mål kan göra skillnaden mellan succé eller ett medelmåttigt resultat. Förhoppningsvis kommer min efterträdare lyckas med konststycket att hitta den där magiska raden som ger rejält klirr i kassan. Förutsättningarna finns definitivt för det är en enormt kunnig person som tar över här på Tipshörnan. Mathias Liss kommer att bjuda på matiga och väl underbyggda analyser som kommer öka chanserna till 13 rätt. Den vältalige västgöten bjuder på sin första analys under onsdagen. Missa inte detta!