Det börjar närma sig årets höjdpunkt - Tips-SM! Lördag den 20:e oktober drar tävlingen igång och pågår därefter ytterligare fem veckor. Jag kommer precis som förra året ställa upp både individuellt och med ett stjärnspäckat lag. Revansch finns att utkräva! Mitt lag kommer att presenteras ett par dagar innan tävlingen drar igång här på Tipshörnan. Dessförinnan bjuder jag på regler och de bästa tipsen för att just du ska kunna kora dig svensk mästare!

Nu drar det snart igång igen och kanske kan det bli just du som plockar hem tävlingen och tar över mästartiteln. Då finns det en del saker att ta i beaktande innan Tips-SM drar igång den 20:e oktober . Här är reglerna och mina bästa tips för att du ska kunna ta del av de fina priserna och framförallt kröna dig svensk mästare!

Regler

Tips-SM spelas främst individuellt men kan även spelas i lag. För att delta individuellt krävs det enbart att du lämnar in ett 64-raderssystem på Stryktipset innan spelstopp varje lördag sex veckor från och med 20:e oktober. När det kommer till lagtävlingen behöver däremot ett lag bestående av 4-5 personer anmälas, antingen via Svenska Spels hemsida eller via en blankett i din spelbutik.