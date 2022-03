"AIK ser starka ut - ny seger väntar"

Höjdaren! - 1. Tottenham - Everton

Formsvagt Tottenham får problem igen

Tottenham spikade i den sista spiken i Marcelo Bielsas Leeds-kista förra helgen då de vann med 4-0. Ett resultat som innebar att den sympatiske argentinaren fick sparken från Leeds. En insats som Conte kan vara nöjd med, men det kan den koleriske italienaren däremot inte vara med FA-cupmatchen mot Middlesbrough för några dagar sedan. Trots en mer eller mindre ordinarie elva, där Son, Kane och Kulusevski alla startade, blev det förlust efter förlängning.

Kulusevski såg återigen skarp ut och har “hit the ground running” som de säger i England. Spurs som lag är dock dysfunktionellt och det krävs ofta individuella prestationer för att de ska få med sig resultat. Något som givetvis kan levereras från tid till tid med den klass som finns i truppen. Conte har dock en hel del att arbeta med för att få till en metodik i spelet, något tränaren själv varit väldigt öppen med.

Everton såg väldigt trubbiga ut i sin FA-cupmatch, men hemma mot National League-laget Boreham Wood kunde de mer eller mindre inte undgå att vinna. 2-0 slutade matchen efter att Rondón nätat två gånger om. Här får strikern från Venezuela troligen nöta bänk ändå då Richarlison ska plockas in i startelvan. Dessutom hoppas Frank Lampard på att Calvert-Lewin ska klara av sitt sena test och kunna bidra med ett antal minuter.

Om matchen mot Boreham Wood var en intetsägande historia var den senaste ligamatchen desto vassare även om det blev förlust med 0-1 mot Manchester City. De mörkblåa satt ihop bra i den matchen och lånet Van de Beek var stundtals dominant på mitten. Holländaren fanns inte med i FA-cupmatchen förra veckan då han var cup tied. Även Dele Alli var cup tied och ställs nu mot sin gamla klubb.

Båda lagen är i desperat behov av poäng, om än i vitt skilda ändar av tabellen. Tottenham har sex poäng upp till värsta rivalen Arsenal på fjärdeplatsen och ska chansen finnas till Champions League har de inte råd att tappa speciellt många fler poäng. Everton ligger å sin sida strax ovanför nedflyttningsstrecket med endast en poäng ner till Burnley under giljotinen. Det kommer vara nerv i denna fajt och jag tror vi får se en intensiv, klassisk Premier League-match mellan två lag som har underpresterat under säsongen. Jag plockar med alla tecken redan från start där högersidan betalar bäst.

Missar matchen

Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada)

Yerry Mina, Everton (muskelskada)

Benjamin Godfrey, Everton (knäseneskada)

Fabian Delph, Everton (knäseneskada)

Thomas Davies, Everton (knäskada)

Osäker till spel

Dominic Calvert-Lewin, Everton (muskelskada)

Vitali Mykolenko, Everton (benskada)

Hemmafavoriten! - 3. Athletic Bilbao - Levante

Athletic är svårslagna på San Mamés

Athletic Bilbao har inte haft någon vidare vecka. Förra helgen blev de utklassade av Barcelona i ligaspelet. 0-4 slutade den kölhalningen. Baskerna var med betydligt bättre i cupmötet mot Valencia, men föll ändå med 0-1 vilket gör att de inte når finalen av Copa del Rey denna säsong. Nu är det bara ligan kvar att fokusera på och där behöver de rödvita snickra ihop en segersvit för att nå upp till Europaplatserna.

Kapacitet finns tveklöst, speciellt då truppen är helt skadefri. Då lär vi få se Inaki Williams, Iker Muniain, Álex Berenguer och Raúl García starta på de offensiva positionerna med Oihan Sancet och Inakis brorsa Nico som tänkbara ersättare. Bakåt slåss Vivian, Álvarez och Martínez om två mittbacksplatser medan Unai Simón står stadigt mellan stolparna. Ett komplett lag som i sina bästa stunder kan besegra vilket gäng som helst.

Levante ligger sist i La Liga, men enligt expected points skulle de faktiskt ha haft sju lag bakom sig. Grodorna har med andra ord sprungit otroligt dåligt under säsongen, men de har fått lite retroaktiv utdelning mot slutet. De tre senaste omgångarna har gett sju poäng där bortasegern mot Atlético Madrid såklart sticker ut lite extra. Laget från Valencia måste fortsätta på inslagen väg för det fortfarande skiljer sju poäng upp till säker mark.

Förra helgens match slutade 3-0 mot Elche där Jorge de Frutos stod för både mål och assist. 25-åringen har hittat ett intressant samarbete med José Luis Morales som Bilbao får se upp med. Bakåt har Cáceres kommit in bra och tillsammans med Duarte ser han till att det inte längre bara är att promenera igenom Levantes försvar. Viktigt att han levererar medan Mustafi är skadad.

Athletic Bilbao är normalt sett oerhört tunga på hemmagräset där de alltid har ett enormt stöd från publiken. Baskerna har inte torskat här på San Mamés under 2022 och kliver in som stora favoriter igen. Jag vågar dock inte räkna bort Levante helt och hållet med tanke på den form de befinner sig i. De fyra senaste inbördes mötena har alla slutat oavgjort så utgångsettan får därför sällskap av just krysset.

Missar matchen

Rúben Vezo, Levante (knäseneskada)

Osäker till spel

Shkodran Mustafi, Levante (knäskada)

Sergio Postigo, Levante (vadskada)

José Campana, Levante (knäseneskada)